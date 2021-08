Ce que vous avez manqué ce soir aux Jeux olympiques

Chaque jour nous apporte nouvelles dans le tableau des médailles. Heureusement, certains d’entre eux représentent bonne nouvelle pour les Olympiens espagnols. Voici la sélection des temps forts des Jeux de Tokyo durant les dernières heures :

Peleteiro et Zapata ils sont élevés avec des médailles de bronze et argent, respectivement, et permettent à l’athlétisme espagnol de rebondir plus facilement après un départ hésitant. canoë, Teresa Portela et le C-2 de Cayetano García et Pablo Martínez aller directement aux demi-finales. Marta Pérez, repêché à plusieurs reprises, va à 1 500 m demi-finales, tandis que Esther Guerrero est éliminéeL’équipe canadienne, favorite des Jeux, a battu Fernández et Baquerizo, qui dire au revoir au deuxième tour au volleyball de plage de Tokyo.En lancement de marteau, Cent incendies devient le premier Espagnol à atteindre une finale olympiqueà.Porto Rico revenir à la pointe de l’athlétisme grâce à Camacho Quinn, qui s’est levé avec l’or dans les 110 mètres haies.