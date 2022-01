Ce que vous devez garder à l’esprit avant d’investir dans les crypto-monnaies | La technologie

Avec un potentiel de hausse aussi énorme au niveau général, peu de gens peuvent résister à la tentation de saisir une part de ce gâteau car ce n’est un secret pour personne, la valorisation du marché des crypto-monnaies a atteint des milliards de dollars en un clin d’œil.

Avec un marché de l’information monopolisé dans un pourcentage élevé par l’actualité dans le monde des crypto-monnaies, les investisseurs donnant leur avis et de plus en plus de personnes et d’institutions investissant dans ce monde, il n’y a cependant pas de réponse unique quant à savoir si les monnaies numériques représentent un bon investissement ou non.

Les avis sont partagés. Les plus pessimistes pensent que les crypto-monnaies n’ont aucune valeur car elles ne sont soutenues par rien de tangible et d’autres encore considèrent le manque d’autorités comme un argument de vente clé.

L’une des premières choses que vous devez savoir lorsque vous investissez dans des crypto-monnaies est son caractère volatile. Contrairement au marché boursier, où les prix fluctuent généralement de quelques points de pourcentage chaque jour, une crypto-monnaie vous pouvez facilement gagner ou perdre 20-30% de sa valeur en quelques heures seulement.

Et c’est que les prix des monnaies numériques sont parfois affectés par la croissance économique ou la récession, comme le montre la chute du marché en 2020 pendant la pandémie de COVID-19 ou toute déclaration d’une personne pertinente et génère une grande méfiance.

Malgré cela, l’augmentation du nombre d’investisseurs est palpable, même si beaucoup d’entre eux s’y sont opposés auparavant, car ils considéraient qu’il était absurde d’investir.

Par exemple, le PDG de JPMorgan, Jamie Dimon, a déclaré en 2017 qu’il licencierait les employés s’ils admettaient échanger du Bitcoin. Deux ans plus tard, la société a annoncé Pièce JPM, un stablecoin qui utilise la même technologie sous-jacente que la plupart des crypto-monnaies.

Selon les données collectées par la société de renseignement blockchain Chainalysis, L’utilisation mondiale de la crypto-monnaie a augmenté d’au moins 2 300 % depuis 2019.

Maintenant, si vous venez d’entrer sur le marché des crypto-monnaies, vous pouvez penser que Bitcoin est surévalué ou cher à son prix actuel. Après tout, il existe des milliers d’autres crypto-monnaies plus petites qui se négocient à un ou deux chiffres.

Si nous utilisons cette pièce comme exemple, vous devez savoir que la base n’est pas d’acheter une unité de Bitcoin, mais une fraction de ce total (La plus petite fraction possible en Bitcoin est de 0,00000001 BTC).

Rapport hebdomadaire #BinanceFutures (27 décembre-2 janvier) 🔸 # Le prix du Bitcoin atteint un support critique de 47 000 $ 🔸 Le RSI de Chainlink est de retour dans la zone de support 40-50 Le ratio long / court BTCUSDT de Binance Futures continue de se redresser à 2,84 Bien plus ⬇️https : //t.co/x8gku9NRfZ – Binance Futures (@BinanceFutures) 4 janvier 2022

En revanche, si vous venez d’entrer dans ce monde, vous pouvez également considérer que cette monnaie ou d’autres comme Ethereum ont déjà atteint leurs maximums et pour ainsi dire, elle n’a plus rien à donner. Et bien ce n’est pas tout à fait le cas et justement dans ces devises où il y a moins de risque.

A la fin de tout, les crypto-monnaies alternatives ne sont pas aussi prouvées ou testés comme les grands noms. Désormais, bien que le risque de perdre tout ou partie du capital soit beaucoup plus élevé dans les tokens à petite capitalisation, vous pouvez également générer un profit important. Quoi qu’il en soit, l’investissement est trop risqué.

Si vous avez déjà décidé d’investir, il existe de nombreuses applications et sites internet qui gèrent votre capital, cependant les plus recommandés sont Binance, Coinbase, Kraken ou Gemini.

Avec tout ça sur la table Est-il sûr d’investir dans des crypto-monnaies ?. La réponse est que les monnaies numériques sont loin d’être les investissements les plus sûrs. Et selon les jetons dans lesquels vous décidez d’investir, le risque peut augmenter de façon exponentielle.

N’investissez donc pas plus d’argent que vous n’êtes prêt à en perdre. Aussi, ne misez pas toutes vos économies d’une vie s’il s’agit du premier investissement que vous faites. La une bonne gestion des risques est la marque d’un bon investisseur, Et vous devez toujours envisager le pire scénario possible avant de vous engager dans un investissement.