Ce que vous devez savoir avant de co-demander un prêt immobilier

Les codemandeurs peuvent bénéficier séparément de ces avantages fiscaux, étant donné qu’ils sont également copropriétaires du bien en question.

Le boom post-pandémique du sentiment d’achat d’une maison est encore alimenté par les subventions dans le cadre du programme PMAY. La décision d’acheter une maison aujourd’hui semble plus prudente à la lumière des prix compétitifs des promoteurs et des taux d’intérêt favorables.

Dans ce contexte, il est important de comprendre si l’on doit demander un prêt immobilier avec un codemandeur ou en tant que demandeur unique.

Qu’est-ce qu’un codemandeur?

Un codemandeur est une personne qui partage la responsabilité d’assumer le prêt immobilier aux côtés du demandeur principal. La présence d’un codemandeur est généralement préférée par les prêteurs, car dans le cas où le demandeur principal est incapable de rembourser le prêt, la responsabilité incombe au codemandeur.

À partir du PDV d’un emprunteur, faire une demande avec un codemandeur peut faciliter le processus d’approbation du prêt et obtenir de meilleures conditions de prêt. Certains prêteurs autorisent même jusqu’à six codemandeurs pour un prêt. Les prêteurs favorisent certains types de relations entre les candidats. Ce sont le père et le fils, la fille et le père célibataires, la fille et la mère célibataires, les frères et le mari et la femme.

Voici quelques-uns des avantages dont bénéficient les demandeurs de prêt avec un codemandeur dans l’équation d’emprunt.

Les avantages d’avoir un codemandeur

1. Éligibilité au prêt plus élevée

Les emprunteurs ont souvent du mal à obtenir l’approbation d’un prêt immobilier car ils ne répondent pas aux critères d’éligibilité. Ceux-ci incluent le revenu minimum, la cote de crédit, le ratio dette/revenu, etc. L’ajout d’un codemandeur solvable avec une bonne cote de crédit peut améliorer l’éligibilité de ces emprunteurs, leur permettant même d’accéder à un prêt plus important. La seule mise en garde est que votre ratio dette/revenu et celui du codemandeur ne doivent pas dépasser 50 à 60 %. Le non-respect de ces conditions entraînera soit le refus de votre prêt, soit vous devrez peut-être payer un taux d’intérêt plus élevé.

2. Avantages pour les femmes copropriétaires

Une femme codemandeur peut bénéficier de taux d’intérêt différenciés. Ces taux d’intérêt sont généralement inférieurs aux taux standard fournis par la plupart des prêteurs. Pour bénéficier de ces avantages, le codemandeur doit cependant être soit le propriétaire, soit le copropriétaire du bien concerné. Elle doit également être le codemandeur ou le demandeur principal du prêt ; c’est-à-dire que son revenu doit être impliqué dans le processus d’évaluation de crédit.

3. Avantages fiscaux

Les articles 80C et 24b de la Loi de l’impôt sur le revenu offrent certains avantages fiscaux aux emprunteurs sur les prêts immobiliers. Les copropriétaires, qui sont également co-demandeurs du prêt, sont éligibles à une déduction jusqu’à Rs 2,00,000 pour les intérêts sur le prêt immobilier chaque année en vertu de l’article 24b. Ils peuvent également demander une déduction maximale de Rs 1,5 lakh par an sur le principal remboursé en vertu de l’article 80C. Les codemandeurs peuvent bénéficier séparément de ces avantages fiscaux, étant donné qu’ils sont également copropriétaires du bien en question.

Les pièges potentiels d’avoir un codemandeur

Outre les avantages susmentionnés auxquels un emprunteur peut puiser avec un codemandeur à ses côtés, il présente également certains inconvénients, expliqués comme suit :

1. Décès ou séparation des codemandeurs

En cas de décès, le demandeur restant peut ne pas avoir droit à la totalité de la part de la propriété. Si le demandeur est décédé sans testament en bonne et due forme, les biens peuvent être partagés entre le codemandeur et les parents du défunt. En cas de divorce entre codemandeurs, si un codemandeur refuse de rembourser le prêt immobilier, la charge du remboursement incombe à l’autre demandeur.

2. Cotes de crédit et admissibilité subséquente

Une autre chose que les emprunteurs doivent garder à l’esprit est que si un codemandeur refuse de payer son EMI, la cote de crédit de tous les demandeurs impliqués sera affectée de la même manière. Cela entraînera une baisse proportionnelle de l’éligibilité lors de la demande de prêt à l’avenir.

Avoir ou ne pas avoir de codemandeur ?

Cela dépend de la situation actuelle si vous optez pour un prêt seul ou avec un codemandeur. Bien que cette dernière option soit préférable car elle peut vous offrir de meilleures conditions, les codemandeurs doivent être soigneusement sélectionnés et considérés comme une responsabilité, pour être du côté le plus sûr des choses. Le processus de prêt est éprouvant, tout comme les responsabilités et les obligations qui y sont associées. Par conséquent, le codemandeur doit être du même calibre que le demandeur principal en ce qui concerne la solvabilité pour que le prêteur accepte sa demande de prêt immobilier. Passer en revue toutes ces considérations vous permettra de prendre une décision prudente alors que vous faites le grand pas vers l’accession à la propriété de la maison de vos rêves.

(Par Saurabh Garg, co-fondateur et directeur commercial de NoBroker.com)

