Ce que vous devez savoir avant de vous faire vacciner contre le coronavirus ⋆ .

Cette nouvelle collection de vidéos contient des informations d’experts renommés que vous DEVEZ connaître avant d’envisager le vaccin contre le coronavirus.

19 avril 2021 (LifeSiteNews) – LifeSite a créé une collection de vidéos d’experts clés parlant des dangers des vaccins contre les coronavirus. Vous pouvez accéder à la collection de vidéos ici.

Cette collection de vidéos est destinée à servir de lieu unique pour référencer des informations d’experts et des témoignages sur les nombreux dangers associés à l’injection de coronavirus.

Chaque vidéo a été sélectionnée à la main pour couvrir la science derrière le vaccin, les dangers connus et inconnus et les préoccupations morales associées à l’utilisation de cellules de bébés avortés.

Il est important d’être pleinement informé des faits avant de prendre une décision qui pourrait avoir des répercussions à vie.

Dans l’effort précipité pour mettre un coronavirus sur le marché, les tests essentiels ont été ignorés. La technologie d’ARNm utilisée dans de nombreux vaccins contre le coronavirus n’a jamais été utilisée dans les vaccins dans le passé et n’a pas été étudiée dans cette utilisation. Malgré ce manque de connaissances, de nombreuses procédures de test standard ont été entièrement ignorées.

De plus, il faut considérer la nécessité d’un vaccin contre le coronavirus en général. Le taux de mortalité du virus s’est avéré égal ou inférieur à celui de la grippe annuelle et des traitements alternatifs se sont révélés très efficaces.

Il faut également considérer les implications morales de prendre une telle photo. Comme vous le verrez dans les différentes vidéos, il existe des preuves claires que des cellules fœtales avortées ont été utilisées dans les tests de ces plans et dans le cas du plan Johnson & Johnson, dans le plan lui-même.

Les liens entre les vaccins et l’avortement ne sont pas aussi éloignés et sont beaucoup plus horribles qu’on ne l’a dit. Mais même si les avortements étaient si éloignés et supprimés, ce qu’ils ne sont pas, la pandémie de coronavirus est terminée et par conséquent, toute souillure morale et toute coopération avec le mal intrinsèque de l’avortement sont inutiles.

Si vous envisagez de vous faire vacciner contre le coronavirus, prenez d’abord le temps d’entendre ces experts médicaux. Si vous connaissez quelqu’un qui envisage de prendre la photo, veuillez partager cette collection de vidéos.

