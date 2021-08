Ce que vous devez savoir Crypto nouveaux médias

in

Les contrats à terme Bitcoin vous permettent de connaître le trading de Bitcoin sans posséder la crypto-monnaie sous-jacente. Avec les contrats à terme Bitcoin, vous pouvez spéculer sur le prix futur de la crypto-monnaie sans la détenir réellement. Le Chicago Merc propose des contrats mensuels contre de l’argent. En tant qu’investisseur, vous prenez de l’argent plutôt que du Bitcoin lorsque vous réglez le contrat.

Le premier contrat à terme Bitcoin a été lancé le 10 décembre 2017. Le Cboe Options Exchange l’a proposé et a continué à proposer de nouveaux contrats jusqu’en mars 2019. Des endroits comme l’Intercontinental Exchange et Bakkt négocient des contrats à terme Bitcoin.

Ce que vous devez savoir sur le trading futur de Bitcoin en quelques mots :

Pourquoi les contrats à terme Bitcoin ?

Il y a quelques raisons pour lesquelles les contrats à terme Bitcoin pourraient susciter votre intérêt :

Sécurité et confiance

Il existe un niveau de sécurité attaché aux contrats à terme Bitcoin qui donne aux investisseurs l’audace de les négocier. Les contrats à terme sur Bitcoin sont négociés sur une bourse réglementée par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). En plus de réglementer le commerce des contrats à terme sur matières premières, cette agence fédérale indépendante favorise l’efficacité sur le marché.

Il protège également les investisseurs contre les manipulations et les activités frauduleuses et les échanges abusifs. En d’autres termes, il protège les intérêts des investisseurs. La CFTC a été créée en 1974 par la Commodity Futures Trading Commission Act.

En offrant une plate-forme comme celle-ci qui protège les intérêts des commerçants et des investisseurs, les grands investisseurs institutionnels peuvent désormais participer au commerce sans se soucier de leur sécurité. Le niveau de risque est fortement réduit, ce qui a par conséquent augmenté le niveau de confiance des personnes dans le système.

Aucun portefeuille et échange nécessaire

Les contrats à terme Bitcoin sont réglés en espèces. Par conséquent, vous n’avez pas besoin d’un portefeuille Bitcoin avant de pouvoir faire partie de l’entreprise. Il n’y a pas d’échange Bitcoin dans la transaction. L’avantage de ce système est que vous ne possédez pas la crypto-monnaie sous-jacente, ce qui signifie que vous ne risquez pas de détenir une devise avec une volatilité élevée du marché qui peut entraîner des pertes en cas de changements de prix défavorables et de sentiments du marché. En outre, cela vous exclut du coût de détention de Bitcoin.

Exposition au risque limitée

Lorsque vous négociez des contrats à terme Bitcoin, les risques auxquels vous êtes exposé sont limités par des limites de prix et des limites de position. La limite de position définit votre propriété à certaines limites. L’objectif est d’éviter une situation dans laquelle un investisseur manipule le prix et déplace le marché pour ses gains au détriment des autres commerçants et investisseurs.

Où pouvez-vous trader les contrats à terme Bitcoin ?

Les marchés des contrats à terme Bitcoin étaient initialement des échanges de crypto-monnaie. Cependant, il n’y avait pas de réglementation sur les crypto-monnaies. Le risque attaché à ces plates-formes les rendait inadaptées aux commerçants qui prennent les entreprises au sérieux.

FMC

Avec l’entrée de Cboe et de CME sur la scène, le commerce des contrats à terme Bitcoin a connu une amélioration remarquable. Alors que Cboe a cessé le commerce, CME a connu une croissance remarquable. Il y a les contrats à terme Micro Bitcoin, par exemple.

ErisX

ErisX est une autre plate-forme où vous pouvez échanger des contrats à terme Bitcoin. Il propose des transactions à terme Bitcoin réglées en espèces et utilise des limites supérieure et inférieure pour réguler le système. Le marché est basé à Chicago.

Bakkt

Bakkt est un autre lieu de négociation des contrats à terme Bitcoin. Bakkt a été lancé en 2019 par Intercontinental Exchange (ICE). Il promet une “plate-forme intégrée qui permet aux consommateurs et aux institutions d’acheter, de vendre, de stocker et de dépenser des actifs numériques sur un réseau mondial transparent”. Le trading à terme est l’un de ses premiers domaines de considération.

OKEx et Binance

D’autres bourses incluent OKEx et Binance, qui sont également d’excellentes plateformes pour négocier des contrats à terme Bitcoin. Binance est l’une des bourses réputées pour son nombre important de contrats à intérêt ouvert.

Obtenir un courtier

Obtenir un courtier en contrats à terme peut être une bonne affaire si vous voulez bien performer sur le marché. Il existe plusieurs courtiers à terme expérimentés que vous pouvez utiliser pour tirer le meilleur parti de votre trading. Voici quelques-uns des meilleurs parmi lesquels vous pouvez choisir :

TD Ameritrade

TD Ameritrade offre des services de négociation de contrats à terme Bitcoin par l’intermédiaire de sa filiale ThinkorSwim. La plate-forme est autorégulée et enregistrée auprès de la NFA. La plateforme ne précise pas de montant minimum pour l’ouverture d’un compte. Cependant, cela nécessite que vous ayez jusqu’à 2 000 $ pour recevoir des privilèges de marge. La plate-forme convient aux débutants car elle propose du matériel pour vous éduquer. Cela facilite le rattrapage pour les débutants. Il prévoit également des bonus pour les nouveaux commerçants.

FOREX.com

FOREX.com a exécuté des transactions à terme indirectement via la filiale FuturesOnline et est enregistré auprès de la NFA. Vous devrez ouvrir un compte de 2 500 $ et disposer d’un dépôt suffisant pour couvrir les exigences de marge. Pour négocier des contrats à terme Bitcoin sur cette plateforme, vous devez disposer d’un minimum de 500 $ sur votre compte.

La plate-forme applique une règle qui vous oblige à payer 15 $ par mois si vous laissez votre compte en sommeil pendant trois mois. Cette plate-forme propose une offre fantastique qui place l’utilisateur au premier plan de sa priorité. Il propose un compte démo avec un dépôt de 50 000 dollars virtuels pour permettre aux débutants d’essayer la plate-forme, d’examiner leur force et d’essayer leurs stratégies gratuitement. La plateforme propose d’autres offres intéressantes.

Courtiers interactifs

Interactive Brokers propose ses services dans plusieurs domaines, notamment le Forex, les titres à revenu fixe et les contrats à terme Bitcoin. Les taux de marge sur cette plateforme sont parmi les plus bas que vous trouverez sur le marché. Cependant, il peut être plus cher que d’autres plates-formes. Ils ont une commission impressionnante et une politique de travail.

Conseils pour le trading de Bitcoin Futures

Le trading de contrats à terme sur Bitcoin peut être une entreprise fructueuse selon votre degré de préparation. Si vous êtes bien préparé et avez des plans en place sur la façon de négocier des contrats à terme Bitcoin, vous le trouverez plus gérable. Voici quelques conseils pour améliorer vos performances et votre expérience lors de la négociation de contrats à terme Bitcoin.

Faire un plan de trading

Développez un plan à suivre lorsque vous tradez des contrats à terme Bitcoin. Lors de l’élaboration d’un plan, assurez-vous de prendre en compte le marché sur lequel vous allez trader. Il y a des comportements de marché que vous devez prendre en compte. Tout comportement du marché qui affectera votre commerce doit être pris en compte. Vous ne voulez pas jouer le rôle d’un novice dans le métier.

Avoir un objectif clair

Il doit y avoir des objectifs à votre trading. Il doit y avoir des objectifs que vous avez l’intention d’atteindre. Il faut travailler pour les rencontrer. Vous pourriez avoir prévu d’avoir un niveau de profit. Bien que certains facteurs puissent être hors de votre contrôle, vous pouvez exercer un certain contrôle sur le commerce pour que les événements se déroulent en votre faveur.

Connaître le niveau de risque que vous pouvez prendre

Chaque transaction comporte des risques. Consacrer votre temps et vos fonds au trading est une étape énorme qui devrait rapporter les dividendes souhaités. Si quelque chose se passe et que le marché n’est pas en votre faveur ou que vos spéculations ne sont pas correctes comme vous le pensez, alors vous devriez être en mesure d’en supporter le résultat. Considérez les risques impliqués dans votre commerce et sachez si vous pouvez les supporter si quelque chose se produit.

Préparez-vous à faire vos devoirs.

Vous utiliserez des indicateurs d’analyse technique et fondamentale pour vous guider dans votre métier. À partir de cette analyse, vous recevrez des signaux pour acheter et vendre de la monnaie numérique. Vous devez également être concluant sur les commandes que vous avez l’intention d’utiliser. Vous aurez besoin d’un plan pour vous tenir au courant des tendances et des mouvements du marché.

Un autre domaine que vous devez considérer est celui de la gestion de l’argent. Le marché est volatil et vous ne pouvez pas être absolu sur le mouvement des prix. La taille des positions est une essence. Il serait préférable que vous preniez note de ces domaines avant de vous aventurer dans le trading à terme de Bitcoin.

Tout en prenant note de ces stratégies de trading et en vous préparant adéquatement dans ce sens, vous pourriez avoir besoin d’aide. Si vous avez des difficultés à élaborer votre propre plan ou si vous n’êtes pas si sûr dans certains domaines, vous pouvez utiliser un plan d’experts et d’autres investisseurs et commerçants prospères.

Conclusion

Le trading de contrats à terme Bitcoin n’est pas difficile si vous avez accès aux informations nécessaires. Vous devrez négocier sur un échange. Un échange adapté facilitera la découverte des prix et la transparence. Avec une inscription rapide et une mise à disposition de vos données personnelles, vous êtes prêt à partir.

Avertissement. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.