Ce que vous devez savoir sur Amazon Sidewalk avant de vous retirer

De nombreuses personnes ont fini par acheter un nouvel appareil Amazon lors du Prime Day 2021, et bon nombre de ces appareils fonctionneront dans le cadre d’Amazon Sidewalk. C’est cette chose dont vous entendez parler mais qui n’est jamais vraiment bien expliquée, et Internet dit collectivement que vous devriez simplement vous retirer car Amazon est louche ou fera quelque chose de mal avec.

Je ne suis pas là pour te faire changer d’avis. Cela vous aiderait si vous décidiez de la quantité de tout ce que vous souhaitez partager avec une entreprise de technologie, y compris Amazon. Mais je veux prendre quelques minutes et expliquer exactement ce qu’est Amazon Sidewalk, ce qu’il peut faire aujourd’hui, et discuter à la fois du bon et du mauvais de tout cela.

Comment se désinscrire

Source : Nick Sutrich / Android Central

Je vais commencer ici parce que c’est ce que beaucoup de gens veulent vraiment savoir, et même si vous ne lisez que cette grande partie de l’article, vous devriez au moins en tirer profit. Mais je pense que décider automatiquement de se retirer sans savoir pourquoi est la mauvaise décision à chaque fois, y compris cette fois.

Vous devez savoir que vous avez été automatiquement inscrit si vous possédez un appareil faisant partie de l’initiative Amazon Sidewalk. Si vous avez un appareil Amazon Echo qui a été mis à jour pour faire partie du réseau Sidewalk (voir la liste complète des appareils ici), vous avez également été inscrit sans consentement.

Les entreprises doivent apprendre que l’opt-in est préférable à l’opt-out.

Ce n’est pas bon, mais c’est prévu. Amazon a besoin d’autant de personnes que possible pour faire partie de Sidewalk si cela veut être efficace. Amazon sait également que la plupart des gens ne se soucieront pas assez d’opter pour un service que peu de gens comprennent.

Je préférerais de loin qu’Amazon éduque les gens sur Sidewalk lors de l’intégration de la configuration de n’importe quel appareil, puis laisse l’utilisateur décider au lieu de simplement l’imposer à tout le monde, mais c’est ce que c’est. Vous devrez également désactiver séparément Sidewalk pour vos appareils de marque Ring.

Le côté obscur du trottoir d’Amazon

Source : Android Central

Vous avez probablement vu comment des articles sur Internet appellent Amazon Sidewalk une atteinte à votre vie privée ou un cauchemar en matière de sécurité. Bien que vous ne devriez pas négliger ces articles d’emblée, vous devez savoir pourquoi les gens ressentent cela, et pour ce faire, vous devez savoir exactement ce qu’est le trottoir.

Amazon Sidewalk est une duplication d’un protocole réseau à portée étendue existant qui utilise un spectre radio sans licence et a une bande passante maximale de 80 Kbps. Cela fonctionne en faisant en sorte que certains appareils Amazon, pour la plupart fixes, comme un Echo Plus ou une Ring Floodlight Cam, agissent comme des ponts auxquels des appareils comme les trackers Tile ou les CareBands conçus pour les patients atteints de démence peuvent se connecter. Les ponts se connectent ensuite à la plate-forme Sidewalk Services d’Amazon pour compléter ce qui est essentiellement un réseau maillé géant.

Le réseau Amazon Sidewalk peut communiquer seul entre le pont et l’appareil. Pourtant, les appareils qui agissent comme un pont Sidewalk utilisent votre connexion Internet existante pour communiquer avec Amazon et/ou entre eux. Si vous avez repéré deux gros drapeaux d’avertissement ici, vous n’êtes pas seul.

Source : Android Central

Amazon a essentiellement coopté votre connexion Internet sans demander la permission et envoie des données en l’utilisant qui peuvent vous coûter de l’argent. Pas beaucoup d’argent, car chaque périphérique de pont est limité à 500 Mo par mois, mais ce sont toujours des données que vous payez, et l’une des entreprises technologiques les plus riches au monde essaie de les utiliser gratuitement. Ce n’est jamais beau, et quelqu’un chez Amazon aurait dû anticiper le contrecoup qu’une entreprise valant des milliards de dollars qui essaierait d’obtenir des “données gratuites” provoquerait.

Ce n’est pas la quantité de données que Sidewalk utilise, mais le fait qu’Amazon les utilise gratuitement.

Pour ce que ça vaut, j’ai surveillé mon Echo Plus 2018, et au cours des 22 premiers jours de juin 2021, il a envoyé environ 250 Mo de données de plus à Amazon qu’au cours du mois précédent sans l’activation de Sidewalk. Je ne vais pas être énervé par 250 Mo de données, mais je ne peux pas non plus m’empêcher de penser qu’Amazon aurait pu offrir une récompense, comme réduire ma facture annuelle Prime de 5 $, pour couvrir les coûts.

Source : Amazon

Le plus gros problème est celui de la confiance. Amazon n’a vraiment jamais testé Sidewalk en version bêta et était assez confiant dans ses propres mesures de sécurité juste pour le mettre à la disposition de l’ensemble des États-Unis. Et Amazon est un énorme délinquant lorsqu’il s’agit d’aspirer toutes vos données personnelles à chaque fois qu’il en a l’occasion. Amazon est à la hauteur de Google et Facebook lorsqu’il s’agit de suivre tout ce que vous faites lorsque vous êtes devant un appareil avec un écran.

Amazon utilise d’excellentes fonctionnalités axées sur la confidentialité, comme un cryptage fort, et est conçu pour que seuls les appareils approuvés puissent faire partie du réseau Sidewalk. Mais il y a encore le potentiel de votre les données à acheminer ma Dispositif de pont de trottoir, et l’histoire nous dit que rien n’est infaillible.

Il est impossible qu’Amazon n’ait pas d’équipes pour essayer toutes les astuces “simples” pour faire croire à un flux de données qu’il a été acheminé vers le bon appareil alors que ce n’était vraiment pas le cas. Et Amazon a certainement testé ses méthodes de cryptage en couches pour s’assurer que des bits de données aléatoires ou même des métadonnées ne peuvent pas s’échapper. Mais les personnes qui veulent essayer de s’introduire dans quelque chose finiront par trouver un moyen, alors j’espère qu’Amazon présente un solide programme de bug bounty et corrige rapidement tout défaut potentiel.

Ensuite, il y a le fait que certaines personnes ne font tout simplement pas confiance à Amazon. Amazon est la société qui utilise des caméras alimentées par l’IA pour s’assurer que les employés d’entrepôt ne mettent pas trop de temps à faire pipi. Amazon est la société qui est heureuse de fournir les données des caméras Ring à la police locale. Amazon fait des choses vraiment louches.

Stacey Higginbotham, vous la connaissez peut-être sous le nom de Stacey on IoT, place ce genre de confiance dans une perspective vraiment unique avec laquelle je suis entièrement d’accord :

Si vous vous méfiez vraiment d’Amazon, vous ne risquez probablement pas de faire partie de ce réseau car vous n’aurez pas les appareils. Donc, si vous avez les appareils et que vous vous désinscrivez parce que vous ne faites pas confiance à Amazon, demandez-vous pourquoi vous lui donnez toujours autant d’espace dans votre maison et autant de dollars de votre portefeuille.

Vous avez suffisamment fait confiance à Amazon pour acheter un Echo Dot, vous pouvez donc demander à Alexa de faire vos enchères. C’est un peu idiot de se retirer simplement parce que vous ne faites pas confiance à l’entreprise, à moins que vous ne prévoyiez de jeter cet Echo Dot sur le trottoir le jour de la poubelle.

Le bon côté du trottoir

Source : Tuile

Oui, Sidewalk a beaucoup de points positifs une fois que vous arrêtez d’être obsédé par les points négatifs. C’est un énorme réseau 900Mhz qui a été conçu pour améliorer le fonctionnement de certains appareils et leur fournir encore plus de fonctionnalités. Cela ne devrait pas être négligé, mais même ce que Sidewalk peut faire aujourd’hui est sacrément cool.

Je vais utiliser les trackers Bluetooth Tile comme exemple parce que j’ai passé un certain temps à les configurer pour qu’ils fonctionnent avec Sidewalk, mais d’autres choses comme votre routeur maillé eero, vos serrures intelligentes Level et même un appareil portable conçu pour empêcher les patients atteints de démence d’obtenir perdu le bénéfice de la connectivité de Sidewalk.

Source : Jerry Hildenbrand / Android Central

Retour à Carrelage. Tile fonctionne en établissant une connexion Bluetooth avec votre téléphone et lorsque vous êtes à portée, vous pouvez appuyer sur un bouton dans l’application et un tracker Tile jouera un jingle gaiement ennuyeux jusqu’à ce que vous le trouviez. Mais Tile utilise également l’application Tile sur votre téléphone pour rechercher d’autres trackers Tile et signaler leur emplacement à un serveur. Si vous laissez vos clés sur un banc dans le parc et que vous rentrez chez vous, les personnes disposant de l’application Tile sur leur téléphone, qui sont également à portée, peuvent aider l’application Tile sur votre téléphone à vous indiquer où se trouvent vos clés.

Étendez cela des “autres personnes qui ont installé l’application Tile” à “chaque appareil Amazon compatible avec Sidewalk dans un rayon d’un mile”, et vous commencez à voir la situation dans son ensemble. C’est ce que fait Apple avec son réseau FindMy – en tirant parti d’une énorme base d’installation (c’est-à-dire de chaque iPhone) en tant que réseau pour suivre les objets perdus.

Il y a beaucoup plus de foyers ou d’entreprises avec une caméra Amazon Echo ou Ring que de personnes avec l’application Tile. Vos chances de retrouver vos clés perdues sont beaucoup plus grandes à cause de cela. Et j’ai testé cela en utilisant l’environnement le plus stérile que je puisse imaginer – personne d’autre à portée de ma maison n’a d’appareil Amazon compatible avec Sidewalk. Je le sais parce que je connais littéralement mes deux voisins. Je peux placer un tracker de tuiles bien en dehors de la portée Bluetooth de mon téléphone et quand même demander à Alexa de “Trouver les clés de Jerry”, et un emplacement assez précis sera donné. Cela fonctionne comme annoncé.

Est-ce que cela fonctionne mieux que l’application Tile ? Oui, parce que la portée dans mon cas est triplée, une personne qui vit dans un environnement plus urbain verra probablement plus d’appareils compatibles avec Sidewalk et plus de personnes utilisant l’application Tile, il y a donc de bien meilleures chances de retrouver vos clés perdues.

Le suivi des tuiles est une simple démonstration de ce que Sidewalk peut faire, mais c’est aussi très efficace.

Ne vous y trompez pas, il s’agit d’un exemple simple, mais il montre à quel point Sidewalk est puissant et à quel point il peut être bénéfique. Remplacez mes clés par votre animal de compagnie bien-aimé ou un membre de la famille confus de quelqu’un. Le simple fait de trouver des appareils Sidewalk fait de Sidewalk un outil puissant, mais il en fait aussi plus car il s’agit essentiellement d’une connexion permanente tant que les appareils Sidewalk Bridge sont sous tension.

Source : iPlus

Level fabrique de très bonnes serrures intelligentes. Vous voulez que ceux-ci aient une connexion solide pour 1) empêcher les mauvaises personnes d’entrer et 2) vous assurer que vous pouvez entrer. Étant donné que les verrous de niveau font partie d’Amazon Sidewalk, ils peuvent le faire même si le réseau Wi-Fi de votre maison est sur le fritz.

Amazon a acheté eero il y a quelque temps, ce qui en fait l’un des meilleurs routeurs Wi-Fi maillés que vous puissiez acheter. Avec votre routeur eero comme appareil Sidewalk, vous dépendez moins de votre propre connexion Internet en cas de problème. À l’avenir, des choses comme les appels Wi-FI ou les téléphones IP pourront passer des appels d’urgence lorsque votre propre connexion Internet est coupée.

Amazon Sidewalk ne remplace pas votre connexion Internet. En fait, il faut que de nombreuses personnes disposent d’une connexion Internet pour travailler. Mais c’est un nouveau modèle de distribution de données qui peut apporter de nouvelles façons de communiquer.

Devriez-vous vous désinscrire ?

Source : Amazon

Je ne peux pas vous dire que vous devriez recycler tous vos appareils Amazon et ne jamais utiliser Amazon Sidewalk ou que vous devriez faire confiance à Amazon mais pas assez pour faire confiance à Sidewalk. Personne ne peut.

Votre relation avec n’importe quelle entreprise de technologie doit être basée sur des concessions mutuelles.

Mais je pouvez vous dire que la quantité de données personnelles que vous partagez doit servir de levier pour obtenir un produit ou un service que vous appréciez en retour. J’utilise les produits Google, non pas parce que j’aime que Google suive chacun de mes mouvements, mais parce que l’entreprise me fournit d’excellents services en échange et jusqu’à présent, il a été démontré qu’elle gardait mes données en sécurité dans un serveur quelque part au lieu de les vendre à quiconque le plus gros tas d’argent comme le fait mon fournisseur de téléphonie mobile.

Amazon Sidewalk, pour moi du moins, ressemble beaucoup à ma relation avec Google. Il y a un avantage évident pour le programme et il est très probable qu’il y ait des avantages encore plus grands à mesure que le service mûrit. Vous devez savoir ce que vous négociez – Amazon ne peut lire aucune des données envoyées via Sidewalk, mais il peut collecter des mesures encore meilleures sur qui utilise ses produits, comment nous utilisons ces produits et où nous utilisons ces produits.

C’est le genre de données qu’Amazon utilise pour gagner des milliards de dollars, donc vos données valent quelque chose. Décidez simplement si ce que vous obtenez en retour vaut la même chose et vous avez votre réponse.

