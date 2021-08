Ce que vous devez savoir sur CSAM et les nouvelles fonctionnalités d’iOS 15 • .

Coïncidant avec Tim Cook franchissant la barre des 10 ans en tant que PDG d’Apple, le fabricant d’iPhone s’est retrouvé dans un endroit étrange. Le géant de l’électronique grand public qui a passé des années à se positionner comme l’alternative favorable à la protection de la vie privée aux géants de la technologie comme Google et Facebook a atterri par inadvertance au beau milieu de deux choses. Un, une énorme controverse qui a normalement des journalistes souples traitant Apple avec un scepticisme rare. Et, deuxièmement, une controverse qui menace également de saper la philosophie de base d’Apple axée sur la confidentialité sous Cook. Le coupable ici : l’une des nombreuses nouvelles fonctionnalités d’iOS 15, incluses avec la prochaine grande mise à jour logicielle de cet automne.

Fonctionnalités controversées d’iOS 15

À l’heure actuelle, si vous suivez les actualités d’Apple à un degré quelconque, vous connaissez probablement les détails. À partir d’iOS 15, Apple va commencer à faire quelque chose de nouveau. Il hachera et comparera les photos destinées à être téléchargées sur iCloud avec une base de données CSAM (matériel d’abus sexuel d’enfants). Le National Center for Missing and Exploited Children, ou NCMEC, gère la base de données aux États-Unis. Et le nouveau système iOS entre en action si les conditions suivantes sont remplies. Tout d’abord, si vous possédez du matériel CSAM spécifique, qui est déjà marqué ou haché et qui peut être comparé à ce qui se trouve dans la base de données NCMEC. De plus, si vous utilisez iCloud pour stocker vos photos, ce que font la grande majorité des propriétaires d’iPhone.

Une fois que vous avez atteint un seuil de comparaisons réussies de matériel CSAM – c’est-à-dire que le matériel en votre possession correspond à ce qui se trouve dans la base de données, un certain nombre de fois – Apple informe les forces de l’ordre.

Pendant ce temps, ironiquement, il existe en fait un moyen assez simple d’éviter tout ce nouvel examen d’Apple en premier lieu.

Tout ce que vous avez à faire ? Désactivez simplement le partage de photos sur iCloud.

Ouvrez l’application Paramètres sur votre iPhone ou iPad > puis accédez à « Photos » > et désactivez l’option « Photos iCloud ». Après cela, choisissez “Télécharger des photos et des vidéos” lorsque la fenêtre contextuelle apparaît, pour tout extraire de votre bibliothèque de photos iCloud sur votre appareil.

Le problème

Si vous souhaitez ensuite migrer loin d’Apple ? Peut-être, disons, parce que vous sentez que le fabricant de l’iPhone envahit votre vie privée via ces nouvelles fonctionnalités d’iOS 15 ? Eh bien… tout ce que nous pouvons dire, c’est bonne chance avec cette transition. Presque tous les fournisseurs de services de sauvegarde dans le cloud effectuent déjà ce même type d’analyse. La principale différence, et elle est énorme, est qu’ils font tout dans le cloud. De leur côté.

Apple, cependant, effectue à la fois une analyse dans le cloud ainsi qu’une partie de la correspondance d’images sur votre appareil lui-même. Et c’est là la raison du tollé des défenseurs de la vie privée. Apple va rechercher un type spécifique de contrebande sur votre appareil personnel à l’avenir. Que vous l’aimiez ou non. À moins que vous ne désactiviez le paramètre que nous avons noté ci-dessus.

La proposition d’Apple de faire en sorte que leurs téléphones informent et trahissent leurs propriétaires marque l’aube d’un avenir sombre.https://t.co/k3SxaFSJEJ – Edward Snowden (@Snowden) 26 août 2021

Snowden : Apple protège sa marque

En parlant de cela, le lanceur d’alerte de la NSA, Edward Snowden, a fustigé avec colère le fait que vous puissiez le faire si facilement dans un nouveau message qu’il a publié dans son Substack mercredi soir.

“Si vous êtes un pédophile entreprenant avec un sous-sol rempli d’iPhones contaminés par CSAM”, écrit-il, “Apple vous invite à vous exempter entièrement de ces analyses en appuyant simplement sur le bouton” Désactiver les photos iCloud “.” C’est “un contournement qui révèle que ce système n’a jamais été conçu pour protéger les enfants, comme ils voudraient vous le faire croire, mais plutôt pour protéger leur marque”.

En d’autres termes, poursuit-il, il s’agit de garder ce matériel hors de leurs serveurs. Et gardant ainsi Apple à l’écart des gros titres négatifs.

Snowden (et, d’ailleurs, les défenseurs de la vie privée comme lui) semblent-ils trop préoccupés ici par un avenir hypothétique sombre à cause de ces nouvelles fonctionnalités d’iOS 15 ? Eh bien, n’oubliez pas : dans le passé, Apple a utilisé l’utilisation abusive hypothétique de ses produits à une date future pour se retirer de la mise en œuvre d’actions de confidentialité très compréhensibles ici et maintenant (voici un exemple).

« Alors, que se passe-t-il lorsque, dans quelques années au plus tard… afin de protéger les enfants, des projets de loi sont adoptés par la législature pour interdire ce contournement (Désactiver iCloud), obligeant effectivement Apple à numériser des photos qui ne sont pas sauvegardées sur iCloud ? ?” Snowden continue dans son nouveau poste. Ou, qu’en est-il si un parti en Inde commence à exiger qu’Apple recherche les mèmes associés à un mouvement séparatiste ? “Combien de temps nous reste-t-il avant que l’iPhone dans votre poche ne commence à classer discrètement des rapports sur la rencontre de matériel politique ‘extrémiste’ ou sur votre présence à une ‘perturbation civile’?”

Bien sûr, ce sont des hypothèses. Ils sont aussi carrément dans le domaine du possible.

La réponse d’Apple

Jusqu’à présent, la réponse d’Apple aux préoccupations des défenseurs de la vie privée a été totalement insatisfaisante. Essentiellement, il s’agit de « faire simplement confiance à nos garanties ». Il s’agit d’un document Apple publié par la société pour tenter de dissiper les inquiétudes.

En réponse à la question des gens de savoir si quelqu’un pourrait réutiliser le système de détection CSAM d’Apple pour trouver des choses autres que CSAM – comme du matériel politique? Voici la réponse d’Apple. « Notre processus est conçu pour empêcher que cela ne se produise. »

Ce n’est pas, eh bien, aussi explicite que d’affirmer qu’il n’y a aucun moyen que cela puisse jamais se concrétiser. Et quant à savoir si les gouvernements pourraient forcer Apple à rechercher autre chose que CSAM ?

« Apple refuserait de telles demandes… Nous avons déjà été confrontés à des demandes de création et de déploiement de changements mandatés par le gouvernement qui dégradent la vie privée des utilisateurs, et nous avons fermement refusé ces demandes. »