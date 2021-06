Ce que vous devez savoir sur la première de Fast & Furious 9 – El Sol de México

Hollywood fait enfin tourner les moteurs des blockbusters estivaux pour la première fois depuis que Covid-19 a mis un terme à l’activité cinématographique.

F9, le neuvième volet de la saga populaire Fast & Furious, sort en salles au Mexique ce mercredi.

Il ne sera disponible qu’en salles et il n’y a pas encore d’informations officielles sur sa diffusion sur une plate-forme de streaming.

Démarrer les moteurs après Covid-19

Le film est le premier film d’action à gros budget à sortir exclusivement en salles cette année.

Les exploitants de cinéma espèrent que F9 lancera la vente de billets nationaux pour les aider à se remettre de longues fermetures et de réouvertures restreintes avec peu de films à montrer.

Universal Pictures a reporté la sortie de mai 2020 pour donner aux fans la possibilité de voir F9 en toute sécurité sur grand écran pour le public, a déclaré le réalisateur Justin Lin.

“Lorsque nous faisons ces films, il s’agit de connexion”, a déclaré Lin dans une interview. “Il s’agit de gens qui vont au cinéma avec leurs amis et leur famille pour qu’ils puissent se remonter le moral et rire avec des inconnus”, a-t-il ajouté.

La saga Fast & Furious a commencé comme une histoire de courses de rue illégales et s’est transformée en une histoire sur une équipe soudée impliquée dans des vols et de l’espionnage. C’est l’une des franchises les plus réussies d’Hollywood et a rapporté plus de cinq milliards de dollars dans le monde depuis son premier film en 2001.

De quoi parle F9 ?

Dom (Vin Diesel) et Letty (Michelle Rodriguez) mènent une vie tranquille avec leur jeune fils Brian, mais ils savent que le danger est toujours là.

Cette fois, cette menace forcera Dom à affronter les péchés de son passé s’il veut sauver ceux qu’il aime le plus.

L’équipe est réunie pour empêcher un complot mondial, dirigé par l’un des assassins les plus dangereux et les meilleurs pilotes qu’ils aient jamais affrontés : le frère disparu de Dom, Jakob (John Cena).

Le film ramène également le personnage bien-aimé Han (Sung Kang), qui a été tué dans le troisième film de la série, provoquant des troubles parmi ses partisans.

Soit dit en passant, le rappeur Cardi B fait une brève apparition.

En cours de route, Dom doit “accepter les actes du passé pour avoir de l’espoir pour l’avenir”, a déclaré Lin, un thème qui pourrait résonner avec un public las de la pandémie.

“Je m’identifie à cela”, a-t-il déclaré. “C’est quelque chose que nous vivons tous”, a-t-il ajouté.

