Ce que vous devez savoir sur la suite de God Of War pour PS4, PS5

Comme un ancien mythe nordique qui est resté en sommeil pendant des années avant de s’infiltrer dans l’air du temps, God of War Ragnarok arrive. D’abord taquiné l’année dernière, la suite très attendue de God of War de 2018 est finalement apparue la semaine dernière comme la pierre angulaire d’une vitrine PlayStation.

Le premier gameplay significatif révèle beaucoup de choses en trois minutes, y compris des vues panoramiques et quelques moments de combat, le tout aux côtés de personnages anciens (Mimir! Freya! Brok!) Et nouveaux (Thor! Angrboda!). God of War Ragnarok est encore loin, avec une large version 2022, mais nous sommes officiellement à ce moment-là dans le cycle de battage médiatique où le flux d’informations au goutte-à-goutte commence. Voici ce que vous devez savoir.

Ce sera à nouveau un seul coup.

Comme son prédécesseur de 2018, God of War Ragnarok déploiera ce que l’on appelle familièrement la technique “garanti de faire parler les garçons de film de NYU de votre projet”. En d’autres termes, cela se déroulera sur une scène ininterrompue. Le directeur narratif de Ragnarok, Matt Sophos, l’a confirmé sur Twitter.

Un nouveau directeur à la barre.

Cory Barlog, qui a dirigé le jeu 2018, passe le flambeau. À la tête de Ragnarok se trouve Eric Williams, qui travaille sur la série depuis 2004. Mais Barlog est toujours impliqué dans le jeu. Voici Williams décrivant leur processus de collaboration avec IGN :

Il y a eu des moments difficiles, je vais être franchement honnête, où il a dit : ‘Hé, je pense que tu es en train de gâcher cette partie. Regardez-le encore. Et je me disais ‘D’accord, va te faire foutre.’ Et je sortais du bureau, puis je revenais 10 minutes plus tard et je me disais : ” Bon sang. Tu as raison. Laisse-moi aller voir ça. Et d’autres fois, il disait : “Hé, j’ai repensé à ce truc. Peut-être n’y accordez pas autant d’importance que je le disais.

Thor n’est pas le seul grand nouveau venu.

Vous l’avez vu (ou, enfin, son marteau) apparaître à la fin de la bande-annonce de la semaine dernière. Mais le dieu du tonnerre n’est pas le seul membre du panthéon nordique à faire une apparition dans Ragnarok. Son père, Odin, apparaîtra également, exprimé par Richard Schiff, mieux connu sous le nom de Toby dans The West Wing. Le père et le fils sont vraisemblablement énervés par la mort de leurs proches par la main violente de Kratos lors du premier match.

Vous pourrez enfin découvrir les neuf royaumes.

La mythologie nordique est connue pour ses neuf royaumes. Le jeu 2018 vous permet de visiter, à des degrés divers de profondeur, six d’entre eux : Alfheim, Helheim, Jotunheim, Midgard (où se déroule une grande partie du jeu), Muspelheim et Nilfheim. Trois autres – Svartalfheim, Vanaheim et l’hydromel scintillant d’Asgard – sont restés fermés. Vous visiterez les neuf à Ragnarok.

Mais, comme Williams l’a dit à IGN, vous ne vous contenterez pas de rechaper l’ancien terrain pendant les deux tiers du match. Ragnarok se déroule dans les affres de Fimbulwinter, un événement bouleversant qui précède Ragnarok de trois ans. Pour Midgard, cela signifie une couche de givre. Pour les huit autres royaumes, cependant, ce n’est pas nécessairement un hiver permanent. Attendez-vous à des changements dans les six régions que vous avez visitées lors du premier match.

Le combat sera plus vertical que dans le dernier match.

Dans la bande-annonce de révélation du gameplay de Ragnarok, vous avez peut-être repéré un moment où Kratos utilise les Blades of Chaos – des couteaux jumeaux attachés à de longues chaînes – pour s’agripper et secouer un rebord. C’est parce que, contrairement au premier jeu, les combats dans God of War Ragnarok n’existeront pas seulement en grande partie sur un plan plat. Williams a déclaré à IGN que Ragnarok aurait un certain degré de verticalité et a taquiné un mode de combat de style «presque roi de la colline».

Désolé, toujours pas de date de sortie précise.

Mais quand God of War Ragnarok sortira l’année prochaine, il le fera à la fois sur PlayStation 4 et PlayStation 5.