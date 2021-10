Ce que vous devez savoir sur l’acteur Alec Baldwin

Pleurer de rire ! Regardez l’impression d’Alec Baldwin sur Donald Trump

(CNN espagnol) – Ce sont les faits que vous devez savoir sur l’acteur Alec Baldwin.

Informations personnelles

Son nom complet est Alexander Rae Baldwin III. Il est né le 3 avril 1958 à Massapequa, Long Island, New York. Il est marié à Hilaria Baldwin depuis 2012 et a six enfants avec elle. Son ex-femme est l’actrice Kim Basinger ; ils se sont mariés entre 1993 et ​​2002. Ils ont une fille en commun. Selon IMDb, Alec Baldwin est le plus ancien et le plus connu des quatre frères Baldwin dans le métier d’acteur (les autres sont Stephen Baldwin, William Baldwin et Daniel Baldwin).

Données sur sa carrière, selon IMDb

Il a commencé sa carrière à la télévision dans les années 1980, participant à des séries telles que « The Doctors » et « California ». Il a obtenu une nomination aux Tony pour son interprétation de « Stanley Kowalski » dans « A Streetcar Named Desire » à Broadway. Alec Baldwin bat un record en parodiant Donald Trump 5:44 Il rencontre Kim Basinger, qui deviendra plus tard sa femme, lors du tournage de la comédie de Neil Simon, « The Marrying man » (1991). Après son divorce très médiatisé, il a participé au film « The Cooler » (2003), pour lequel il a reçu une nomination à l’Oscar du meilleur acteur de soutien. Il a également joué dans « The Aviator » (2004), « Along Came Polly » (2004) et « The Departed » (2006). A la télévision, il a également eu un rôle d’invité dans « Will & Grace » en 2005. Puis il a assumé son rôle de Jack Donaghy, cadre de la télévision, aux côtés de Tina Fey, dans la comédie « 30 Rock » (2006). Pour ce rôle, il a remporté deux Emmy Awards, trois Golden Globe Awards et six Screen Actors Guild Awards sans précédent. Il a joué Donald Trump dans « Saturday Night Live ». Ce rôle lui a valu un Emmy, en 2017. En 2019, lorsqu’il a annoncé qu’il quitterait le rôle, il a déclaré : « Je me suis beaucoup amusé avec [el elenco], et quand Chris Kelly et Sarah Schneider ont écrit [los bocetos de Trump .en 2016 y 2017], c’était nouveau, frais et les notes étaient bonnes. Mais j’ai l’impression d’en avoir fini maintenant. » Cependant, en octobre 2020, SNL a ouvert avec un segment sur le débat présidentiel entre le président Donald Trump, joué par Alec Baldwin, et l’ancien vice-président Joe Biden, joué par Jim Carrey.

Quelques anecdotes sur l’acteur, selon IMDb

Il a été formé pour conduire un sous-marin d’attaque à la New London Submarine Base, Connecticut, pour son rôle dans « The Hunt for Red October » (1990). Le magazine People l’a nommé l’une des 50 plus belles personnes du monde en 1990. Il voulait être avocat avant de s’intéresser au métier d’acteur. Il a écrit le chapitre de « Law & Order: Tabloid (1998) », basé sur ses propres expériences avec les journalistes de tabloïd. Végétarien et défenseur des droits des animaux, il a été retenu pour le rôle de Batman / Bruce Wayne dans « Batman » (1989), qui a finalement été obtenu par l’acteur Michael Keaton. Alec Baldwin partage une photo de sa fille nouveau-née 1:03 Il a avoué qu’il souffrait de trouble obsessionnel-compulsif (TOC) dans une apparition sur « Late Night with Conan O’Brien » (1993). Il a une étoile sur le Hollywood Walk of Fame, à sept pâtés de maisons de l’étoile de son ex-femme Kim Basinger. C’est un libéral-démocrate.En 2007, un message vocal a été divulgué dans lequel l’acteur fulminait et qualifiait sa fille, alors âgée de 11 ans, de « cochon grossier et irréfléchi ». Il a dit qu’il donne à des œuvres caritatives tout l’argent qu’il gagne de ses publicités Capital One. Il a été considéré pour le rôle de Patrick Swayze dans « Ghost » (1990).

Ce jeudi, sur le tournage du film « Rust », au Nouveau-Mexique, la directrice de la photographie, Halyna Hutchins, est décédée et le réalisateur, Joel Souza, a été blessé après que l’acteur Alec Baldwin a tiré avec une arme à feu d’accessoires, selon un déclaration d’application de la loi fournie à CNN. L’incident fait l’objet d’une enquête en cours.

« Il n’y a pas de mots pour exprimer mon choc et ma tristesse face à l’accident tragique qui a coûté la vie à Halyna Hutchins, notre épouse, mère et collègue profondément admirée », a tweeté Baldwin vendredi. « Je coopère pleinement à l’enquête policière pour expliquer comment cette tragédie s’est produite et je suis en contact avec son mari, lui offrant mon soutien ainsi qu’à sa famille. Mon cœur est brisé pour son mari, son fils et tous ceux qui ont connu et aimé Halyna . « , a ajouté l’acteur américain.