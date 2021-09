Ce que vous devez savoir sur le Disney Plus Day

La Walt Disney Company célèbre deux ans de streaming sur son service de streaming par abonnement dédié Disney Plus avec son premier Disney Plus Day.

La célébration axée sur les fans comprend des événements en personne et une toute nouvelle programmation d’un éventail de marques appartenant à Disney. Ceux-ci incluent Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, National Geographic et The Simpsons.

Si vous n’avez pas encore Disney Plus, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton ci-dessous pour assister à l’action en novembre.

Abonnement annuel Disney Plus

12 mois pour le prix de 10

Le service de streaming abrite tous les films Pixar, Marvel et Star Wars. Il contient également un tas d’originaux passionnants comme Le Mandalorien, Le monde selon Jeff Goldblum, et plus encore.

Qu’est-ce que la Journée Disney Plus ?

Disney Plus Day est une célébration de grande envergure de tout ce qui concerne Disney. De nouveaux programmes et offres spéciales seront déployés sur les marques Disney telles que ABC, Disney Channel, ESPN et ESPN Plus, Freeform, FX, Hulu, National Geographic aux États-Unis et sur les chaînes Disney à l’étranger.

Disney Plus Day comprendra également des promotions, des offres, des opportunités de photos et d’autres surprises en personne. Les parcs et complexes internationaux Disney, Disney Cruise Line et shopDisney.com se joindront tous à l’action.

Vérifier: Tout ce que vous pouvez regarder sur Disney Plus

“Le premier Disney Plus Day sera une célébration à grande échelle de nos abonnés dans toute l’entreprise”, a déclaré Bob Chapek, PDG de Walt Disney Company, dans un communiqué. “Cette journée d’appréciation donne vie à notre mission de divertir, d’informer et d’inspirer les fans et les familles du monde entier grâce à la puissance d’une narration sans précédent, et deviendra un événement annuel qui sera amplifié dans nos entreprises mondiales.”

Quand et où regarder ?

Disney Plus Day a lieu le 12 novembre.

La nouvelle programmation sera disponible à cette date exclusivement sur Disney Plus, donc le principal “événement” aura lieu là-bas.

Au-delà du streaming, les participants aux attractions en personne appartenant à Disney auront également un accès exclusif à d’autres événements Disney Plus Day. Mais Disney n’a pas précisé ce que ces événements entraîneront. Les participants des parcs et complexes Disney du monde entier et de la Disney Cruise Line, ainsi que les clients faisant leurs achats sur shopDisney.com, peuvent toutefois s’attendre à des offres et à des surprises.

Quel nouveau contenu sera publié le Disney Plus Day ?

Du côté du streaming, Disney a confirmé quelques nouveaux programmes et offres spéciales qui seront déployés sur Disney Plus exclusivement à partir du 12 novembre, pour coïncider avec le Disney Plus Day.

De nouveaux titres

Disney lance un tout nouveau contenu dans plusieurs de ses marques sur Disney Plus lors de la célébration du 12 novembre. Il s’agit notamment des éléments suivants :

Home Sweet Home Alone, un film original de Disney Plus et une réinvention de la franchise de vacances Olaf Presents, une série originale de courts métrages des studios d’animation Walt Disney qui voit le bonhomme de neige emblématique de Frozen raconter les contes classiques de Disney à sa manière unique Les débuts en streaming de Disney Plus domestique de Courts métrages Walt Disney Animation Studios. Ceux-ci incluent Frozen Fever, les lauréats des Oscars Feast et Paperman, le court métrage Mickey Mouse nominé aux Oscars Get A Horse !, et plus encore Ciao Alberto, un court métrage d’animation Pixar mettant en vedette des personnages du long métrage Luca Un nouveau court métrage des Simpsons qui rend hommage à Disney Plus ‘ marques de renom Les cinq premiers épisodes de la saison deux de The World de National Geographic selon Jeff Goldblum Un spécial axé sur les origines et l’héritage du légendaire chasseur de primes de Star Wars Boba Fett, qui obtiendra sa propre émission Disney Plus après son apparition dans The Mandalorian Un spécial célébrant les spectacles de l’univers cinématographique Marvel de Disney Plus et tourné vers l’avenir

Les sorties en salles passent au streaming

Le jour de Disney Plus, Jungle Cruise sera disponible pour les abonnés sans frais supplémentaires. De plus, Shang-Chi de Marvel : La Légende des Dix Anneaux passera à Disney Plus. Shang-Chi est notamment sorti exclusivement en salles. Cette fenêtre exclusive l’a probablement aidé à battre les records de tous les temps au box-office du week-end de la fête du Travail, même malgré la pandémie en cours.

Disney Plus International

Disney lancera également sa très attendue série Hulu Dopesick le Disney Plus Day sur les marchés internationaux.

L’empreinte internationale Disney Plus Star, qui comprend des titres de Disney’s 20th Century Studios, FX, Hulu, ABC, et plus, abritera la série de prestige centrée sur les surdoses de drogue avec Michael Keaton, Rosario Dawson, Peter Sarsgaard, Kaitlyn Dever, Will Poulter , et Michael Stuhlbarg.

Vérifier: Les meilleures émissions de streaming originales

Disney Plus Day marquera également l’expansion du streamer Disney en Corée du Sud et à Taïwan. Quelques jours plus tard, le 16 novembre, Disney Plus sera également lancé à Hong Kong.

A quoi d’autre pouvons-nous nous attendre ?

En plus des nouvelles offres de contenu confirmées, Disney promet que Disney Plus Day “inclura les dernières nouvelles, les premiers regards, de nouvelles bandes-annonces, des clips exclusifs et des apparitions de créateurs et de stars de Disney +”.

La journée des investisseurs Disney de l’année dernière a vu un grand nombre de projets annoncés dans toutes les marques Disney. Cela comprenait des longs métrages ainsi que de nouvelles séries exclusives à Disney Plus.

Certains projets avaient déjà été annoncés, nous venons donc de recevoir de nouvelles bandes-annonces. Cela comprenait un premier aperçu du Faucon et du Soldat de l’hiver de Marvel, parmi beaucoup d’autres. Certains projets, cependant, étaient des surprises complètes, comme la série Star Wars Ahsoka et Rangers of the New Republic, ou une nouvelle série FX se déroulant dans l’univers Alien.

Voir également: Tout ce que nous savons sur Hawkeye

On ne sait pas si nous aurons des annonces de cette ampleur le jour de Disney Plus. Mais ce serait le moment propice pour Disney de dévoiler un premier aperçu de l’un de ces nouveaux spectacles de Star Wars. Ou peut-être taquiner les détails des nombreuses séries Marvel à venir.

Nous devrons attendre et voir ce que Disney nous réserve le 12 novembre. Mais l’argent sûr repose sur la Maison de la souris qui veut garder quelques grosses surprises.