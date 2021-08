Ce que vous devez savoir sur le nouveau tracker de fitness

Table des matières

01En bref02Quoi de neuf ?03Fitbit Charge 5 vs Charge 404Alternatives05Où acheter06FAQs07Sondages

Fitbit a peut-être des appareils portables plus puissants dans son écurie de nos jours, mais la gamme Charge a une clientèle dédiée qui ne peut être ignorée. (Tout le monde ne veut pas un grand écran de type smartwatch.) La dernière entrée de la gamme Charge, la Fitbit Charge 5, apporte de nombreuses fonctionnalités avancées de suivi de la santé que vous souhaitez à une taille qui s’adaptera à tous les poignets. Voici tout ce que vous devez savoir sur le Fitbit Charge 5.

A lire aussi : Le guide d’achat complet de Fitbit

Fitbit Charge 5 en un coup d’œil

Fitbit Charge 5

Même facteur de forme, bien meilleur affichage

Le Fitbit Charge 5 est une mise à jour majeure de son prédécesseur. Non seulement il dispose d’un écran AMOLED couleur, mais c’est le premier tracker à être doté du score de préparation quotidienne de Fitbit, une fonctionnalité qui vise à prédire la quantité d’activité ou de repos que vous devriez entreprendre pour la journée.

Le Fitbit Charge 5 est un tout nouveau tracker de fitness de la société appartenant à Google. Alors que la mise à niveau du Charge 3 vers le Charge 4 était nominale, le Charge 5 ajoute de nombreuses fonctionnalités matérielles et logicielles qui pourraient inciter même les utilisateurs de Charge existants à envisager une mise à niveau.

Il y a un nouvel écran AMOLED, des capteurs avancés qui peuvent suivre votre rythme cardiaque et votre stress, et un score de préparation quotidienne qui tentera de vous indiquer si vous devez ou non faire de l’exercice ou vous reposer un jour particulier.

Le Fitbit Charge 5 a beaucoup de fonctionnalités intéressantes sur papier, mais vous feriez mieux d’aimer l’idée de payer pour un abonnement Fitbit Premium. Malheureusement, certaines des nouvelles fonctionnalités sont verrouillées derrière le tristement célèbre paywall Premium de Fitbit.

Quoi de neuf avec le Fitbit Charge 5 ?

Parlons esthétique. Le Fitbit Charge 5 s’intègre parfaitement dans la famille Charge mais ajoute des éléments de conception des appareils Sense et Versa 3 haut de gamme de l’entreprise. Il a toujours un boîtier en acier inoxydable et des sangles amovibles, mais tous ses coins sont arrondis pour lui donner un look beaucoup plus élégant.

Apprendre encore plus: Guide d’achat Fitbit Sense

Il est 10 % plus fin que son prédécesseur, qui était déjà un appareil fin, et offre jusqu’à sept jours d’autonomie sur une seule charge. Cette dernière mesure est impressionnante, étant donné que le Charge 5 est le premier appareil Charge à être équipé d’un écran tactile AMOLED. L’écran peut devenir presque 2 fois plus lumineux que l’écran OLED en niveaux de gris du Charge 4, donc la visibilité extérieure ne devrait pas être un problème. De plus, Fitbit a inclus pour la première fois une option d’affichage permanent, ce qui fait que la Charge 5 ressemble beaucoup plus à une montre intelligente qu’à un tracker de fitness traditionnel.

Bien sûr, il y a de nouveaux groupes pour coïncider avec le lancement. Fitbit propose des bracelets en silicone infinity et sport, des bracelets en nylon à crochets et boucles, ainsi que des bracelets en cuir Horween sur son site Web.

La nouvelle fonctionnalité phare du Fitbit Charge 5 est le score de préparation quotidienne de l’entreprise. En utilisant votre activité quotidienne, les données de fréquence cardiaque 24h/24 et 7j/7, la variabilité de la fréquence cardiaque et le sommeil des dernières nuits, le Charge 5 tentera de vous dire à quel point vous êtes « prêt » pour la journée à venir. Devriez-vous vraiment sortir pour ce long terme ? Ou serait-il plus avantageux de se reposer ? Votre Charge 5 vous informera de ses conclusions chaque matin, ainsi que des données sur ce qui a eu un impact sur votre score et des suggestions sur ce qu’il faut faire pour ce jour-là.

Vous aurez malheureusement besoin d’un abonnement Premium pour utiliser le nouveau score de préparation quotidienne de Fitbit.

Le score de préparation quotidienne de Fitbit ressemble beaucoup à la fonction Body Battery de Garmin, qui utilise des données similaires pour vous donner un score Body Battery de 0 à 100 chaque matin. Cependant, il y a une grande différence entre les deux fonctionnalités : Fitbit verrouille malheureusement son score de préparation quotidienne derrière le paywall Fitbit Premium, tandis que la Body Battery de Garmin est gratuite sur tous les appareils qui la prennent en charge. Cela signifie qu’une fois votre essai gratuit de Fitbit Premium terminé, vous devrez payer 10 $ par mois pour accéder à nouveau à la fonctionnalité. Bon sang, est-ce que ça coûte cher de posséder un appareil Fitbit.

Cela dit, la fonction Daily Readiness Score ne sera pas disponible au lancement sur le Fitbit Charge 5, et elle sera également « bientôt disponible » sur les appareils Sense, Versa 3, Versa 2, Luxe et Inspire 2.

Le Fitbit Charge 5 dispose également de deux capteurs qui sont arrivés en premier sur la montre connectée Fitbit Sense de l’année dernière : les capteurs d’activité électrodermique (EDA) et d’électrocardiogramme (ECG).

Le capteur EDA mesure les niveaux de stress de votre corps en appliquant de petites charges électriques sur votre peau pour voir comment elles interagissent avec les niveaux de sueur de votre corps. La recherche montre que l’activité électrodermique est étroitement liée à notre état émotionnel et peut être un bon indicateur de stress. Cependant, lors de nos tests sur le Fitbit Sense, le capteur EDA ne correspondait pas tout à fait aux trackers de stress plus traditionnels basés sur les données de variabilité de la fréquence cardiaque. Cela peut être un cas différent avec le Charge 5, alors restez à l’écoute pour notre examen complet de ces résultats.

Le Fitbit Charge 5 est également livré avec un moniteur ECG pour mesurer votre rythme cardiaque à la demande tout au long de la journée. Si vous souffrez d’une maladie cardiaque, ce capteur peut être inestimable pour détecter les premiers signes d’AFib. (Cependant, vous devriez absolument consulter un médecin si vous ressentez un problème avec votre cœur.)

En rapport: Qu’est-ce qu’un ECG et pourquoi est-ce important ?

Une dernière chose : le capteur EDA devrait être activé dès le lancement du Charge 5 cet automne, mais pas le moniteur ECG. Nous vous informerons lorsque Fitbit nous répondra quand le moniteur ECG sera disponible pour utilisation.

Parallèlement au lancement du Charge 5, Fitbit ajoute 25 nouveaux entraînements à haute énergie de Les Mills à Fitbit Premium. Les 25 entraînements sont disponibles pour tous les abonnés Premium aujourd’hui. Arrivé le mois prochain, Fitbit ajoute également 30 éléments de contenu de Calm, qui seront disponibles en sept langues. Calm peut être une plate-forme coûteuse en soi (70 $ par an ou 400 $ à vie), donc si vous êtes un fan de Calm, cela pourrait être un moyen moins cher d’accéder au service.

Fitbit Charge 5 vs Charge 4 : quelle est la différence ?

Le Fitbit Charge 5 est le successeur direct du Charge 4, donc comme vous pouvez l’imaginer, les deux trackers partagent de nombreuses fonctionnalités.

Ils disposent tous deux de 20 modes de suivi de l’exercice et offrent une reconnaissance automatique de l’activité pour quelques séances d’entraînement sélectionnées. Ils offrent tous deux un GPS autonome et un GPS connecté, une surveillance de la fréquence cardiaque 24h/24 et 7j/7, et offrent des alertes lorsqu’ils détectent que votre fréquence cardiaque est trop élevée ou trop basse à tout moment de la journée.

Les deux appareils offrent également la suite robuste de fonctionnalités de suivi du sommeil de Fitbit. Ils suivront vos phases de sommeil tout au long de la nuit et vous donneront un score de sommeil le matin en fonction de votre sommeil.

Quelles sont les bonnes alternatives Fitbit Charge 5 ?

Jimmy Westenberg / Autorité Android

De gauche à droite : Xiaomi Mi Band 6, Huawei Band 6

Vous n’aimez pas les dernières nouveautés de Fitbit ? Heureusement, il existe de nombreuses alternatives Fitbit Charge 5 à considérer.

Fitbit Charge 4: Le Fitbit Charge 4 possède bon nombre des mêmes caractéristiques que le Charge 5, bien que l’OLED en niveaux de gris soit un déclassement assez important. Cependant, puisqu’il s’agit du tracker de l’année dernière, on le retrouve régulièrement à la vente.

Xiaomi Mi Band 6 : Vous cherchez quelque chose d’un peu moins cher ? Le Xiaomi Mi Band 6 est notre choix actuel pour le meilleur tracker de fitness pas cher que vous puissiez acheter. Il a une autonomie fantastique, un capteur de fréquence cardiaque précis et un grand écran coloré, le tout à une fraction du prix du Charge 5.

Huawei Bande 6 : Le Huawei Band 6 a un grand écran lumineux, de nombreux modes de suivi sportif et une surveillance de la SpO2 toute la journée, ce que l’on ne trouve pas trop souvent à ce prix.

Où acheter le Fitbit Charge 5

Fitbit Charge 5

Même facteur de forme, bien meilleur affichage

Le Fitbit Charge 5 est une mise à jour majeure de son prédécesseur. Non seulement il dispose d’un écran AMOLED couleur, mais c’est le premier tracker à être doté du score de préparation quotidienne de Fitbit, une fonctionnalité qui vise à prédire la quantité d’activité ou de repos que vous devriez entreprendre pour la journée.

Le Fitbit Charge 5 est disponible en pré-commande aux États-Unis pour 179,95 $ auprès de Fitbit.com et d’autres détaillants. Fitbit n’a pas fourni de date de sortie exacte, mis à part le fait que l’appareil sera lancé en Amérique du Nord fin septembre et dans le monde « cet automne ».

Il est disponible dans les options de couleur Blue Steel/Platinum, Black/Graphite et Lunar White/Gold. Il n’y a pas de modèle en édition spéciale cette année, donc tous les Fitbit Charge 5 sont créés égaux.

Ne manquez pas : Fitbit Premium est-il fait pour vous ?

Comme pour tous les nouveaux Fitbits, la société propose un essai gratuit de six mois à Fitbit Premium (nouveaux utilisateurs uniquement). Une fois votre période d’essai terminée, Fitbit Premium coûte 9,99 $ par mois ou 79,99 $ par an.

Top Fitbit Charge 5 questions et réponses

Q : Quelle est la date de sortie de Fitbit Charge 5 ?

UNE: Fitbit n’a pas précisé la date de sortie exacte de Fitbit Charge 5. La société indique qu’il sera disponible en Amérique du Nord fin septembre et que la disponibilité internationale peut varier.

Q : Combien de temps dure la batterie du Fitbit Charge 5 ?

UNE: Selon Fitbit, la batterie du Charge 5 peut durer jusqu’à sept jours avec une seule charge. Bien sûr, cela dépendra de votre utilisation.

Q : Le Fitbit Charge 5 est-il étanche ?

UNE: Le Fitbit Charge 5 a un indice de résistance à l’eau de 5ATM.

Q : Les bracelets Fitbit Charge 5 sont-ils interchangeables ?

UNE: Oui, vous pouvez échanger vos bracelets Fitbit Charge 5 contre des bracelets propriétaires ou tiers de toutes sortes.

Q : Le Fitbit Charge 5 est-il compatible avec les iPhones ?

UNE: Oui, le Fitbit Charge 5 est compatible avec les iPhones. Cependant, vous obtiendrez la meilleure expérience en l’associant à un téléphone Android.

Q : Le Fitbit Charge 5 a-t-il un GPS ?

UNE: Oui, le Fitbit Charge 5 dispose d’un GPS autonome ainsi que d’un GPS connecté.

Q : Le Fitbit Charge 5 peut-il être utilisé pour nager ?

UNE: Oui, le Fitbit Charge 5 peut suivre divers exercices de natation.

Q : Le Fitbit Charge 5 peut-il détecter la fibrillation auriculaire (AFib) ?

UNE: Oui, le Fitbit Charge 5 peut détecter les signes avant-coureurs potentiels d’AFib à l’aide de son capteur ECG. Cependant, la fonction ECG ne sera pas disponible au lancement.

Q : Le Fitbit Charge 5 peut-il lire de la musique ?

UNE: Le Fitbit Charge 5 peut contrôler la lecture de musique sur votre smartphone connecté, bien qu’il ne prenne pas en charge le stockage de musique intégré.

Aider les autres lecteurs