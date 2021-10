Ce que vous devez savoir sur le premier ETF lié au Bitcoin

Photo par Executium sur Unsplash

Un ETF lié au Bitcoin négocié sur le NYSE est-il plus risqué que de posséder un Bitcoin ?

Le moment que les défenseurs du Bitcoin attendaient depuis 2013 est enfin arrivé. Le Bitcoin Linked Exchange Traded Fund (symbole : BITO) devrait commencer à être négocié à la Bourse de New York aujourd’hui.

C’est une étape importante dans le crypto-verse et Bitcoin est sur une lancée depuis le week-end suivant la nouvelle. La pièce a marqué sa position à plus de 60 000 $ et vise un nouveau record historique, s’appuyant sur l’optimisme des passionnés de crypto. Au moment d’écrire ces lignes, Bitcoin s’élevait à 62 248,61 $, soit une augmentation de 2,05% au cours des dernières 24 heures, selon CoinMarketCap.

L’ETF ProShares tant attendu offrira aux investisseurs une exposition aux contrats à terme Bitcoin, des accords pour acheter ou vendre l’actif plus tard pour un prix convenu.

ProShares a annoncé sur son site Web que le premier ETF lié au bitcoin aux États-Unis (NYSE Ticker : BITO) sera mis en ligne le 19 octobre 2021. « BITO offrira un accès au bitcoin avec la commodité, la liquidité et la négociabilité d’un ETF », Il a dit.

Avant l’ETF lié au Bitcoin, les investisseurs investissaient dans la crypto-monnaie via des échanges de devises numériques. Le risque de piratage, la perte des clés privées de votre portefeuille, la sécurité, la peur de l’inconnu, étaient quelques-unes des préoccupations des investisseurs traditionnels concernant l’investissement dans Bitcoin.

La deuxième option, Bitocin Trusts, permet aux investisseurs d’ajouter du Bitcoin à leur portefeuille, mais il est facturé aux frais les plus élevés et ne reflète souvent pas la valeur actuelle de la monnaie numérique.

Alors qu’est-ce qui change avec BITO ? Il offrira aux investisseurs la possibilité de s’exposer aux rendements Bitcoin via un compte de courtage. Le nouvel ETF peut être acheté et vendu comme des actions sans avoir à avoir un compte avec un échange de crypto-monnaie ou un portefeuille de crypto-monnaie. Bien que l’ETF mentionne Bitcoin, il n’investit pas directement dans Bitcoin, mais offre aux investisseurs l’avantage d’une exposition.

Gary Gensler, président de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, a souligné que la SEC pourrait autoriser les crypto ETF basés sur des contrats à terme négociés sur une bourse hautement réglementée.

L’agence était ouverte à un ETF lié aux contrats à terme sur bitcoin du groupe Chicago Mercantile Exchange (CME), qui permet aux traders de se couvrir ou de parier sur les prix du bitcoin à une date ultérieure. Il a ajouté que depuis que les ETF ont été déposés en vertu de la Loi sur les sociétés d’investissement de 1940, ils offrent une protection « importante » aux investisseurs.

L’approbation de la SEC pour l’ETF ProShares n’a pas été annoncée par l’agence, mais la perspective finale de la société n’a rencontré aucune opposition et BITO est sur le point de se lancer sur le NYSE aujourd’hui.

Suite à la cotation de BITO sur le NYSE, une somme d’argent considérable pourrait être versée dans Bitcoin via cet ETF, provoquant un mouvement de prix à la hausse. Les partisans prévoient que cela pourrait être une étape majeure dans l’adoption massive de la cryptographie dans les semaines à venir.

La frénésie d’achat pourrait faire grimper le Bitcoin à des niveaux plus élevés, grâce aux sentiments positifs des investisseurs. Nous pouvons nous attendre à ce que la tendance haussière se poursuive avec de nouveaux sommets historiques vers la fin octobre ou novembre. Les investisseurs institutionnels entrant dans la course haussière pourraient fournir un catalyseur supplémentaire pour le marché. Mais la grande course suivra-t-elle un krach et le sentiment général des investisseurs de « vendre les sommets, acheter les creux » ?

Si les investisseurs de la vieille école n’investissent que dans des actions, l’ETF lié au Bitcoin pourrait être votre chance de plonger dans l’investissement en crypto-monnaie. Mais il manque des avantages comme la véritable propriété des crypto-monnaies pour lesquelles les puristes se disputent.

Les sceptiques, cependant, envisagent qu’un ETF à terme est risqué car vous n’investissez pas directement dans Bitcoin. Si les investisseurs ne synchronisent pas correctement leurs investissements, ils risquent de perdre plus d’argent sur un contrat à terme que s’ils détiennent du Bitcoin, lors d’un crash.

Alors que l’industrie de la cryptographie s’attend à ce que les fonds Bitcoin purs investissent directement dans la devise, l’ETF lié au Bitcoin de ProShares est un pas dans la bonne direction. Le lancement de l’ETF ProShares pourrait servir de précédent pour plusieurs autres ETF Bitcoin qui devraient arriver sur le marché américain dans les semaines à venir.

Investiriez-vous dans Bitcoin directement ou via un ETF lié à Bitcoin ? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous.