Ce que vous devez savoir sur les bundles d’applications Android

En 2018, Google a introduit une nouvelle façon de télécharger des applications dans Google Play : Android App Bundle. Avance rapide jusqu’en août 2021, et c’est maintenant une exigence que tous Nouveau les demandes soumises à Google utilisent le format.

À moins que vous ne soyez un développeur, vous ne verrez probablement aucun changement. Nous parlerons de la façon dont tout fonctionne et discuterons des avantages et des inconvénients du déménagement, mais en réalité, il n’y a rien de perdu ou de gagné pour la plupart des utilisateurs des meilleurs téléphones Android. “La plupart” étant le mot clé ici – si vous avez un forfait de données avec un plafond bas ou une connexion très lente, vous aurez des téléchargements légèrement plus petits lorsque vous installez une application.

Des téléchargements plus petits et des temps de téléchargement plus courts sont parfaits lorsqu’ils font la différence, c’est donc bon à entendre. Jetons un coup d’œil à tout ce que vous devez savoir sur les offres groupées d’applications Android.

Qu’est-ce que le format .aab ?

L’extension .aab signifie (vous l’avez deviné) Android App Bundle et est beaucoup plus courte à saisir et à lire, nous allons donc les référencer en utilisant ce nom.

Si vous aimez jouer avec les fichiers système de votre téléphone ou charger des applications en dehors du magasin Google Play, vous savez probablement déjà que les applications Android utilisent le format de fichier .apk. Ils le font toujours, mais il n’a peut-être pas été téléchargé de cette façon si vous avez installé l’application via le Play Store. En mai 2018, Google a introduit le format .aab, et des milliers d’applications très populaires l’utilisent déjà, y compris des développeurs majeurs comme Adobe et Gameloft.

Les bundles d’applications sont conçus pour vous donner ce dont vous avez besoin pour exécuter une application Android et rien de plus.

Les fichiers APK sont conçus pour regrouper tout ce dont un appareil a besoin pour exécuter une application dans un package que vous pouvez installer. Si vous regardez à l’intérieur d’un fichier .apk, vous constaterez qu’il y a souvent beaucoup de choses dont vous n’avez pas besoin pour y exécuter l’application. Par exemple, un anglophone qui installe une application sur un smartphone a besoin de ressources d’application différentes de celles d’un hispanophone qui installe la même application sur une tablette. Mais un fichier .apk typique contient de toute façon les deux ensembles d’actifs (et bien plus) car il n’avait aucune idée des parties dont vous aurez besoin lors de sa création.

C’est ce que le format de fichier .abb résout, du moins en surface. Une fois qu’un développeur a fini d’écrire et de tester son application, il peut la regrouper dans un gros fichier contenant tout ce dont il a besoin pour s’exécuter sur chaque appareil dans chaque région prise en charge par le développeur. Ce fichier est ensuite téléchargé sur Google Play, où Google peut le transformer en une application qui ne contient que les actifs et les fichiers dont vous avez besoin pour exécuter l’application sur votre appareil. Bien sûr, cette application est toujours au format “normal” .apk, et vous ne sauriez jamais qu’il y avait quelque chose de différent dans la façon dont elle a été téléchargée si vous ne l’avez pas lu sur Internet.

Les bundles d’applications permettent d’économiser sur les coûts de bande passante pour les utilisateurs et Google lui-même.

Cela peut réduire la taille du fichier de centaines de Mo. Bien sûr, une centaine de Mo ici ou là ne fait pas beaucoup de différence pour la plupart d’entre nous car nos forfaits téléphoniques nous donnent beaucoup de données et sont très rapides, ou nous utilisons le Wi-Fi pour installer des applications. Cependant, cela peut avoir une grande importance pour ces plans de données limités, et dans tous les cas, gagner du temps de téléchargement n’est jamais une mauvaise chose.

Pour Google, qui propose chaque jour de nombreuses applications à de nombreux utilisateurs, cela fait une énorme différence. Multipliez 150 Mo par 1 000 000 d’utilisateurs, puis multipliez ce nombre par 365. Cette quantité de bande passante fait la différence pour n’importe quelle entreprise, même Google.

Le passage au format .aab ne nuit pas à l’utilisateur final et permet à Google d’économiser une tonne d’argent. Mais il y a quelques autres choses qui doivent être mentionnées qui ne sont pas si bonnes à ce sujet.

Construit dans le cloud

Pour qu’une application s’exécute sur votre téléphone Android, elle doit avoir été signée numériquement par le développeur qui l’a créée. Cette signature est vérifiée chaque fois que vous exécutez l’application ou lorsque vous essayez de mettre à jour l’application, et si les choses ne se vérifient pas, vous ne pouvez pas l’exécuter ou la mettre à jour.

Étant donné que les packages .abb sont transformés en fichiers .apk installables dans le cloud, la signature est effectuée par Google. Cela signifie que le développeur doit laisser Google attribuer une clé lorsque l’application est créée via un logiciel de développement, ou que le développeur doit fournir à Google sa clé de signature.

Les clés de signature sont un élément essentiel de la sécurité des applications, et avant que l’idée des packages .abb n’apparaisse, les développeurs ont été priés de ne jamais les laisser sortir de leur possession, car cela pourrait permettre à quelqu’un d’autre de se faire passer pour l’application. Donc, si vous avez ma clé de signature, vous pouvez effectuer une mise à jour malveillante de mon application, et personne ne serait plus avisé.

La possibilité qu’un acteur malhonnête puisse pénétrer dans le Play Store et signer des logiciels malveillants à l’aide des bonnes clés est très improbable, mais cela donne à Google un peu plus de contrôle qu’auparavant. Les développeurs, cependant, s’en inquiètent à juste titre. La réponse de Google a été de fournir un système de transparence du code où un développeur peut inclure du code dans son application, qui est ensuite utilisé pour vérifier que l’application générée par Google correspond à ce qu’il a téléchargé.

Les gens craignent également que seul Google Play prenne en charge les applications au format .abb et que les magasins d’applications tiers soient confrontés à une autre bataille difficile en matière d’adoption. Pour résoudre ce problème, Google a fait en sorte qu’un développeur puisse télécharger à tout moment un .apk de son application signé avec la bonne clé via la console développeur de Google Play, même si l’application n’est pas publiée.

Nous devrions nous inquiéter du degré de contrôle que Google a sur Android. Cependant, il n’en reste pas moins que la plupart des utilisateurs en sont entièrement satisfaits.

Bien que nous devrions nous inquiéter du degré de contrôle que Google exerce sur Android, il n’en reste pas moins que la plupart des utilisateurs en sont entièrement satisfaits. Le passage à l’Android App Bundle donne à Google un peu plus de contrôle, mais il permet également des téléchargements plus petits qui permettent à toutes les parties d’économiser du temps et de l’argent. D’autres entreprises sont en mesure d’adopter le format de fichier .abb, et c’est exactement ce qu’Amazon a fait.

À moins que vous ne soyez un développeur, il n’y a vraiment pas lieu de s’inquiéter en dehors de Google qui obtient un léger avantage sur sa concurrence Android à la fin.

