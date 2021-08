Ce que vous devez savoir sur les cendres solaires, des créateurs de Hyper Light Drifter

Capture d’écran : Heart Machine / Sony

Si vous avez joué à Hyper Light Drifter, vous vous êtes fait botter le cul par Hyper Light Drifter. Le RPG d’action de haut en bas de Heart Machine était un véritable gant conçu pour vous faire passer à travers l’essoreuse (beaucoup) avant de vous acclimater à ses particularités résolument impitoyables. Vous serez donc peut-être heureux d’apprendre que le deuxième effort du studio, Solar Ash, un jeu de plateforme 3D prévu pour l’automne, ne sera pas aussi punitif.

“C’est plus une question de sensation et de spectacle et moins de défi cette fois-ci”, a déclaré Alx Preston, directeur créatif de Solar Ash, à Kotaku lors d’un appel Zoom la semaine dernière. “Nous penchons un peu plus vers la clémence, finalement.”

Vous reconnaîtrez peut-être Solar Ash, vu qu’il a un peu fait le tour du bloc PR. En 2019, le jeu portait même un nom différent, initialement annoncé sous le nom de Solar Ash Kingdom. Mais alors que le processus de développement itératif se poursuivait, Heart Machine a abandonné le “Kingdom” pour mieux refléter l’état actuel du jeu, ce que Preston a décrit comme “pas une décision légère”. Les bandes-annonces, les interviews, les supports marketing et même les pages Web enregistrées à l’époque indiquent un engagement envers Solar Ash Kingdom comme nom final.

Le jeu est réapparu – comme simplement Solar Ash cette fois – lors de la diffusion en direct de la PlayStation 5 de juin 2020 et à nouveau lors de la vitrine des jeux de Sony en février 2021. Puis, la semaine dernière, il a été diffusé lors du premier événement dédié d’Annapurna Interactive avec une bande-annonce éclatante et une date de sortie : le 26 octobre 2021. Il sortira sur PS4, PS5 et PC.

Chaque coup d’œil à Solar Ash à ce jour a affiché la même esthétique confiante : un monde de science-fiction mélancolique et méditatif avec des néons rêveurs et des pastels brillants, le tout réglé sur des synthés downtempo émouvants. Il est situé à l’intérieur d’un trou noir. Vous incarnez Rei, une soi-disant voidrunner chargée de sauver sa planète d’une destruction quasi certaine. Jusqu’à présent, les extraits de gameplay ont montré des mouvements de plate-forme typiques à la troisième personne, comme le saut, le double saut, la course et l’escalade.

Mécaniquement, c’est un écart marqué par rapport au hack-and-slash frénétique qui a défini le jeu précédent de Heart Machine. Mais il y a un fil conducteur visuel qui a amené certains observateurs à croire que c’est, sinon tout à fait une suite à Hyper Light Drifter, du moins situé dans le même univers fictif. Les propres remarques de Preston ont même alimenté cette spéculation. Il a tweeté autant en 2019 :

Aujourd’hui, les choses ont, euh, changé.

« L’univers est littéralement le même, il pourrait être éloigné de plusieurs galaxies. Donc, dans ce sens, oui. Mais dans le style MCU, style Metaverse ? Ce n’est pas dans la même planète voisine, voisine ou quelque chose comme ça », a déclaré Preston à Kotaku. “Ce que je dirai, c’est qu’il y a du tissu conjonctif entre Hyper Light parce que, hé, je suis la personne qui dirige la charge du projet sur le plan créatif et design.”

Capture d’écran : Heart Machine / Sony

Alors voilà : pas une suite. À peine liés. Mais les fans de l’acharnement cuit dans Hyper Light Drifter devraient toujours trouver quelque chose à aimer. Bien que Solar Ash soit effectivement plus accessible, cela posera toujours un défi. C’est juste un autre type de défi.

Une grande partie du changement est rendue nécessaire par la conception. Solar Ash, après tout, est un jeu de plateforme 3D à grande vitesse. Cela signifie avoir un contrôle habile sur les caméras, évaluer la perception de la profondeur des sauts, maintenir une conscience de la situation alors que des vues vives défilent à une vitesse fulgurante, etc. Certains endroits du jeu ont une «gravité étrange», selon Preston. Et, bien sûr, il y a ces créatures massives que vous avez peut-être vues dans les remorques : un mille-pattes flottant enfermé dans la pierre, un arachnide avec cinq yeux très inquiétants.

« Je ne pense pas que ce sera un match facile. Nous demandons encore beaucoup au joueur », a assuré Preston à Kotaku. “[But] nous penchons plus vers un peu plus accessible, c’est sûr. Juste parce que nous le sommes. Nous sommes.”

Correction, 04/08/2021, 19 h HE : Une version antérieure de cet article déformait la date de sortie du jeu.