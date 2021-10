Ce que vous devez savoir sur les grandes mises à niveau

Eric Zeman / Autorité Android

Bien qu’il y ait beaucoup de nouvelles technologies intéressantes dans les Pixel 6 et 6 Pro, y compris un écran LTPO 120 Hz sur ce dernier et un processeur Tensor personnalisé, l’amélioration qui intéressera beaucoup est la nouvelle configuration de la caméra. Les téléphones de Google ont toujours pris de bonnes photos, mais les modèles plus récents ont pris du retard sur les leaders du marché en raison du vieillissement du matériel.

C’est parce que Google a refusé de modifier une grande partie de sa configuration d’imagerie depuis le Pixel d’origine en 2016. Même le Pixel 5a, lancé plus tôt en 2021, utilise un capteur pratiquement inchangé par rapport au Pixel 2 de 2017. Certes, la société a expérimenté des technologies ultra-larges et téléobjectifs dans l’intervalle, mais ces implémentations sont loin d’être à la pointe de la technologie.

La série Pixel 6 remédie à ce manque de progrès avec de nouveaux capteurs d’image et des astuces logicielles qui, nous l’espérons, permettront aux combinés de revenir à la meilleure forme de leur catégorie. Voyons donc exactement ce qu’il y a de nouveau et ce que cela signifie pour prendre des photos avec le dernier smartphone phare de Google.

Spécifications de l’appareil photo Google Pixel 6

Pixel 6Pixel 5Pixel 4Pixel 2Principal

Pixel 6 :

50MP (12,5MP en classeur)

Taille du capteur d’image 1/1,31″

Largeur de pixel de 1,2 m

Ouverture ƒ/1,85

PDAF double pixels

OIS + EIS

Pixel 5 :

12.2MP

Capteur 1/2.55″

pixels de 1,4 μm

Ouverture ƒ/1.7

PDAF double pixels

OIS

Pixel 4 :

12.2MP

Capteur 1/2.55″

pixels de 1,4 μm

Ouverture ƒ/1.7

PDAF double pixels

OIS

Pixel 2 :

12.2MP

Capteur 1/2.55″

pixels de 1,4 μm

Ouverture ƒ/1.8

PDAF double pixels

OIS

Ultra-large

Pixel 6 :

12MP

Largeur de pixel de 1,25 μm

Ouverture ƒ/2,2

Champ de vision de 114°

Pixel 5 :

16MP

Capteur 1/3.09″

pixels de 1,0 μm

ouverture f/2,2

107° FoV

Pixel 4 :

N / A

Pixel 2 :

N / A

Zoom

Pixel 6 :

48MP (12MP regroupé)

Capteur 1/2″

0.8μm pixels

Ouverture ƒ/3,5

PDAF

OIS + EIS

Zoom 4x

(Pixel 6 Pro uniquement)

Pixel 5 :

N / A

Pixel 4 :

16MP

Capteur 1/3,6″

pixels de 1,0 µm

Ouverture ƒ/1.7

PDAF

OIS

Zoom 2x

Pixel 2 :

N / A

Suppléments

Pixel 6 :

Mise au point automatique à détection laser

Pixel 5 :

N / A

Pixel 4 :

N / A

Pixel 2 :

Détection laser de la mise au point automatique

Tout change vraiment dans les capacités principales, ultra-larges et de zoom des Pixel 6 et 6 Pro. Fini les capteurs vieillissants et les spécifications médiocres au profit de composants beaucoup plus ambitieux qui semblent beaucoup plus à l’aise en 2021. Cela étant dit, le dernier matériel de Google n’est pas tout à fait à la pointe de la technologie. Il n’y a pas de téléobjectif à très longue portée, par exemple. Mais le package est toujours une mise à niveau digne et attendue depuis longtemps.

Il convient également de noter que le Pixel 6 Pro arbore une caméra selfie plus grande de 11,1 MP, 1,22μm, ouverture /2,2, tandis que le Pixel 6 standard a les mêmes spécifications d’ouverture 8MP, 1,12μm, ƒ/2,0 que Google a utilisées dans le Pixel. 5.

Plongeons maintenant dans quelques détails plus fins.

Enfin, des capteurs d’image modernes plus grands

Le changement le plus important avec les Pixel 6 et 6 Pro est sans doute l’adoption d’un capteur d’image plus grand. Le minuscule Sony IMX363 1/2,55 pouces est finalement remplacé par un capteur principal 1/1,31 pouce beaucoup plus gros. À titre de comparaison, le capteur principal à l’intérieur du Galaxy S21 Ultra mesure 1/1,33 pouce, ce qui le rend un peu plus petit que le capteur du Pixel 6. Ce changement se traduira instantanément par une capture de la lumière supérieure pour un bruit inférieur, une plage dynamique améliorée et de meilleures images de nuit.

Google n’a pas nommé les capteurs qu’il utilise, mais un peu de détective suggère l’utilisation de l’Isocell GN1 de Samsung pour le capteur principal et de l’Isocell GM2 pour le téléobjectif. Malheureusement, ce n’est pas tout à fait le capteur GN2 de pointe du Xiaomi Mi 11 Ultra, mais le GN1 a produit de très beaux clichés lorsque nous avons testé le Vivo X70 Pro Plus.

Un capteur plus grand doté de techniques d’imagerie modernes est une mise à niveau majeure pour le Pixel 6.

Il est important de noter que l’Isocell GN1 utilise le filtre Tetrapixel Bayer de Samsung, un autre mot pour la technologie de regroupement de pixels, permettant à la fois des clichés 50MP et 12,5MP à partir du même appareil photo. Google aime une image de 12MP et ce mode nous donne des tailles de pixels effectives proches de 2,4μm. Il s’agit d’une mise à niveau importante par rapport aux pixels de 1,4 m de l’ancien IMX363.

Le sac d’astuces GN1 comprend une optimisation de gain Smart-ISO pour les réglages de luminosité et de faible luminosité. Il existe également plusieurs captures d’exposition simultanées pour des clichés HDR et des vidéos améliorés sans images fantômes, ainsi que la possibilité de produire des images 100MP à l’aide des données lumineuses de mise au point automatique à double pixel, si Google choisit d’implémenter cette fonctionnalité pour sa fonction Super Res Zoom ou autre.

L’essentiel est que le choix de Google d’un capteur d’image plus grand n’est que la mise à niveau dont la série Pixel a besoin. C’est juste dommage que ça ait pris si longtemps.

Un bien meilleur zoom

Luka Mlinar / Autorité Android

Une histoire similaire est proposée en regardant la caméra zoom sur le Pixel 6 Pro. L’Isocell GM2 est plus grand que le Sony IMX481 utilisé dans le Pixel 4. Encore une fois, il s’agit d’un capteur de regroupement de pixels, nous pouvons donc nous attendre à ce que des pixels de 1,6 m produisent des images 12MP ici, bien que le mode 48MP puisse également présenter certains avantages en plein jour. En plus de pixels plus gros, le GM2 offre une capture multi-exposition via le wHDR de Samsung, ce qui permet d’obtenir des images zoom plus vives et mieux exposées.

Bien sûr, le Pixel 6 Pro arbore une distance focale de zoom optique 4x contre 2x avec le Pixel 4. N’oubliez pas que le Pixel 5 n’incluait pas de caméra zoom. Nous examinons ici le zoom optique à plus longue portée de Google, ce qui devrait donner un bon rapport qualité-prix au zoom 3x de l’iPhone 13 Pro Max.

Avec un zoom optique 4x et un capteur de regroupement de pixels, le zoom longue portée sera considérablement amélioré.

Les deux modèles Pixel 6 incluent la mise à l’échelle du logiciel Super Res Zoom. Ce sera important pour combler les écarts entre les distances focales de l’appareil photo principal et du zoom du Pro sans perte notable de qualité. Super Res Zoom étend le zoom arrière du Pixel 6 standard à 7x sans matériel dédié – mais nous devrons voir à quoi ressemble la qualité de l’image avant de juger.

Snaps ultra-larges plus larges

Luka Mlinar / Autorité Android

Google a donné moins de spécifications sur le capteur à l’intérieur de son appareil photo ultra-large, ce qui rend plus difficile de deviner le capteur exact. Si Google utilise Samsung partout, il pourrait s’agir de l’Isocell 2L5 – bien qu’il s’agisse d’un capteur de 13 MP, il pourrait donc être légèrement rogné.

Nous savons que l’appareil photo arbore des pixels plus gros que l’année dernière, mais compte tenu de la résolution inférieure, il s’agit probablement d’un capteur de taille similaire à celui du Pixel 5. Néanmoins, ces pixels plus gros devraient faire la différence en termes de plage dynamique et de faible capture de lumière, qui étaient des problèmes lors des précédentes tentatives ultra-larges de Google.

Google élargit également le champ de vision de cette génération, atteignant 114 degrés contre 107 degrés auparavant. Ce n’est pas aussi large que le champ de vision de 120 degrés du Galaxy S21 Ultra ou de l’iPhone 13, mais cela signifie que vous pourrez intégrer un peu plus dans vos photos que l’année dernière. Sans stabilisation d’image et mise au point automatique, l’appareil photo ultra-large est probablement le changement le moins radical que Google ait apporté à son système d’appareil photo, mais il devrait toujours être un peu plus compétitif.

Appareil photo Google Pixel 6 : à quoi s’attendre

Eric Zeman / Autorité Android

Avec des capteurs plus gros associés à des technologies ISO et HDR plus modernes, les Pixel 6 et Pixel 6 Pro poursuivent la règle d’or d’une meilleure photographie : plus de lumière, c’est toujours mieux. Compte tenu de la stagnation du matériel Pixel à ce jour, le nouveau matériel est conçu pour fournir une énorme amélioration de la qualité d’image de cette génération. Et pas seulement à partir du capteur principal – les capacités ultra-larges et de zoom du Pixel 6 Pro en feront également un téléphone appareil photo beaucoup plus flexible.

Cela dit, une grande partie de cette technologie d’imagerie est peut-être nouvelle pour Google, mais elle n’est pas nouvelle pour le secteur et, à certains égards, n’est toujours pas à la pointe de la technologie, nous ne devrions donc pas nous attendre à ce que l’entreprise fasse des kilomètres devant. Cependant, nous n’avons même pas encore parlé de l’intelligence légendaire de l’appareil photo de Google.

La série Pixel 6 double le mariage éprouvé du matériel et des logiciels de Google.

Avec des capacités d’apprentissage automatique améliorées à bord, le Google Pixel 6 est doté de Magic Eraser, Face Unblur, Real Tone, Night Sight et d’autres fonctionnalités logicielles de pointe pour nous aider à prendre de meilleures photos. Soutenus par un meilleur matériel que les années précédentes, ces modes ne peuvent qu’être plus beaux qu’ils ne l’ont jamais été.

C’est ce mariage de matériel et de logiciel qui a fait des précédents smartphones Pixel les formidables packages d’appareils photo qu’ils étaient et le Pixel 6 double cette formule. Google semble avoir répondu à nos plaintes concernant le matériel, espérons simplement que la qualité de l’image est à la hauteur des perspectives sur papier. Gardez un œil sur nos fusillades et analyses approfondies par caméra dans les semaines à venir.

