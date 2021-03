Ce que vous devez savoir sur les marques de commerce

Dans certains secteurs, tels que les produits de consommation, les marques peuvent être un moyen efficace de protéger votre propriété intellectuelle. Pour d’autres, ce n’est peut-être pas aussi important. Certaines marques peuvent être difficiles à sécuriser ou à faire connaître, tandis que d’autres, si elles réussissent vraiment, peuvent faire partie de notre lexique et perdre la majeure partie de leur statut de marque en devenant un terme générique pour une catégorie de produits. Les marques telles que Band-Aid, Kleenex et Thermos sont devenues des marques génériques parce que nous les utilisons tous comme un terme générique pour décrire une catégorie de produits lancée par la société.

Mais qu’est-ce qu’une marque? Les marques de commerce sont le visage de l’entreprise sur le marché et sont utilisées à la fois sur des produits et des services. Les marques de commerce prennent le plus souvent la forme de mots. Il peut s’agir d’un nom d’entreprise tel que Walmart ou Amazon ou d’un slogan tel que «Où est le boeuf» ou «Ne partez pas sans lui» ou un nom de produit comme le téléphone Galaxy ou Advil.

Techniquement, une marque peut également être appliquée à des logos, des symboles, des sons, des odeurs et même des couleurs. Cependant, étant donné que la plupart des questions que je reçois sur les marques sont liées aux noms de sociétés, aux produits et aux slogans, nous nous intéresserons principalement aux marques basées sur des mots.

La plupart des marques basées sur des mots sont utilisées pour véhiculer une identité de marque sur le marché. Plus votre marque est distinctive et unique, plus elle deviendra puissante, plus elle sera mémorisée et justifiera son enregistrement.

Les marques de commerce évoluent selon un continuum appelé «hiérarchie des marques» et vont de fantaisistes, arbitraires, suggestives, descriptives à génériques. Au fur et à mesure que vous passez de termes très fantaisistes à des termes purement génériques, la portée de votre protection s’affaiblit, ainsi que vos chances d’enregistrer la marque.

Marques de fabrique fantaisistes

Un terme de marque purement fantaisiste tel que Google ou Photocopier est certainement protégeable car ce sont généralement des mots inventés qui n’ont pas de signification intrinsèque avant leur introduction. Souvent, les marques de commerce fantaisistes représentent un nom d’entreprise. Les marques fantaisistes sont plus faciles à protéger car il est facile de prouver que personne d’autre que le propriétaire de la marque n’aurait une raison d’utiliser le mot fantaisiste ou inventé.

Parce qu’une marque fantaisiste n’a pas de signification inhérente, le propriétaire de la marque a plus de mal à éduquer le public sur la relation entre la marque et les produits ou services de l’entreprise. De plus, comme le terme de marque fantaisiste ne signifie ni ne suggère quoi que ce soit sur l’entreprise ou le produit, il est plus difficile pour les gens de s’en souvenir, encore moins de le préciser. C’est la raison pour laquelle les termes de marque fantaisistes bénéficient des niveaux de protection les plus élevés.

Les marques fantaisistes peuvent aussi parfois souffrir de généricide. Le terme généricide signifie qu’un mot de marque déposée est si générique que l’entreprise ne peut plus empêcher les autres de l’utiliser. Le génocide peut arriver à n’importe quel produit qui domine son marché. Certaines marques de commerce fantaisistes qui ont souffert de généricide comprenaient Aspirin, Cellophane et Yo-Yo.

Marques arbitraires

Juste en dessous des marques fantaisistes se trouvent ce que l’on appelle des marques arbitraires. Une marque arbitraire est un vrai mot ou un ensemble de mots qui ont une signification commune, cependant, cette signification n’est pas liée au produit ou aux services pour lesquels la marque est utilisée. Des exemples de marques arbitraires comprennent COQUILLE pour le carburant ou SOLEIL pour les ordinateurs. Les marques arbitraires sont considérées comme hautement distinctives pour identifier les produits ou services une fois qu’ils ont pris racine.

Un problème avec l’utilisation de marques arbitraires, cependant, est que le mot peut déjà exister. Prenons le cas des ordinateurs Apple. Avant les ordinateurs Apple, les Beatles créaient des disques Apple. Souvent, l’utilisation a été raccourcie au seul mot Apple. Dans le cas d’Apple, Steve Jobs et les Beatles ont passé des années et des millions de dollars à se disputer sur ce seul mot.

Comme c’est le cas pour les marques fantaisistes ou inventées, le grand public doit être informé de l’association de la marque arbitraire avec le produit ou service pertinent qu’elle représente. Cela dit, les marques arbitraires ont un certain avantage sur les marques fantaisistes en matière de marque, car le terme a un sens secondaire. Pour bénéficier de la protection de la marque pour une marque arbitraire, le propriétaire doit prouver que le public peut associer le terme de marque arbitraire à l’entreprise et pas seulement à sa signification habituelle.

Marques de commerce suggestives

Une marque suggestive fait allusion ou suggère la nature d’un produit ou d’un service ou l’un de ses attributs sans vraiment décrire le produit ou le service. Les marques suggestives exigent que le consommateur utilise son imagination ou sa perception pour comprendre ce qu’est le produit.

Les marques suggestives représentent souvent une combinaison de termes incongrus où au moins un terme ne correspond pas tout à fait à l’autre. Pour bénéficier de la protection, le propriétaire doit faire valoir que personne ne combinerait ces deux ou trois mots ensemble. De plus, pour être considéré comme une marque suggestive, un consommateur devrait appliquer un processus de raisonnement en plusieurs étapes pour déterminer quelles caractéristiques du produit sont indiquées par le terme.

Quelques exemples de marques de commerce suggestives comprennent Microsoft pour les logiciels et Aide culinaire pour les appareils. De nombreux slogans tels que celui de Nike « Fais-le« Ou Coca-Cola »La chose réelle»Sont souvent considérées comme des marques de fabrique suggestives.

Les marques suggestives ont un élément inhérent d’attrait des ventes et nécessitent donc moins d’éducation du public qu’une marque fantaisiste ou arbitraire. Pour cette raison, les marques suggestives ont droit à une protection moins étendue.

Les marques suggestives sont les marques les plus couramment utilisées. La raison en est assez évidente car il y a un net avantage de différenciation dans la stratégie de marque et le terme peut être «collant». De plus, comme les marques suggestives encouragent un certain degré d’imagination et de perception, elles peuvent être un outil marketing très puissant.

Marques de commerce descriptives

Alors qu’une marque suggestive conduit le consommateur par l’esprit, une marque descriptive conduit le consommateur par la main.

Les marques descriptives sont utilisées pour les produits et vont souvent droit au but en décrivant le produit d’une entreprise. En tant que telles, les marques descriptives n’obtiennent pas autant, voire aucune protection contre les lois sur les marques. En effet, quelqu’un d’autre peut utiliser le terme de marque déposée pour décrire un produit totalement différent. Par exemple, certains évaluateurs de produits peuvent utiliser le terme «meilleur achat» pour décrire de bons produits, mais vous n’avez pas à vous rendre sur un site Meilleur achat magasin pour les acheter.

Les entreprises nommées d’après leurs fondateurs, comme Moteur Ford ou Compagnie Walt Disney sont souvent considérées comme des marques descriptives. En effet, un homme nommé George Ford pourrait posséder un moteur et l’appeler Ford’s Motor ou quelqu’un d’autre pourrait s’appeler Walt Disney et avoir une entreprise.

Quelques exemples de marques descriptives qui n’incluent pas le nom d’un fondateur sont International Business Machines (IBM) ou American Airlines.

Les marques descriptives sont difficiles à obtenir pour la plupart des entreprises à moins que vous ne puissiez montrer un caractère distinctif acquis, mais c’est possible, comme vous pouvez le voir dans la liste ci-dessus. Cependant, obtenir une marque descriptive approuvée nécessite un dévouement sous forme de marketing de votre marque et prend souvent plus de cinq ans d’utilisation continue et exclusive pour établir une signification secondaire. Un exemple de mot descriptif qui a acquis une signification secondaire et est devenu protégeable en tant que marque est POINTU pour les téléviseurs. En tant que petite entreprise, à moins que vous ne pensiez que votre marque a déjà réussi dans cette entreprise, il n’est généralement pas conseillé de demander la protection de la marque pour une marque descriptive.

Marques génériques

Les marques génériques ne sont pas protégées par le droit des marques. Cela signifie que tout le monde peut utiliser le mot ou l’image sans aucun problème. Un mot générique peut être considéré comme le nom commun du produit. Par exemple, «horloge» est un mot générique pour les montres. De tels mots ne peuvent jamais être appropriés par une seule partie en tant que marques de produits car le public les perçoit et les utilise uniquement comme des noms ou des termes communs.

Les slogans tels que «Think Green» ou «Fièrement fabriqué aux États-Unis» sont considérés comme des informations et se voient refuser la protection de la marque.

autres considérations

Tenez un registre des développements de marques. Conservez également des registres de vos ventes, du prototype à la production et à la vente commerciales complètes. Vous devez également conserver les documents établissant l’exactitude des dates que vous indiquerez si vous décidez de déposer une demande d’enregistrement de marque. L’office des marques exige un enregistrement de la date à laquelle vous avez commencé à l’utiliser dans le commerce. Deviner les dates ou ne pas avoir de documentation de sauvegarde entraînera le rejet de votre demande par l’office des marques.

Si vous choisissez une marque qui, selon votre concurrent, est susceptible de semer la confusion sur le marché, il va vous mettre au défi. Vous devez choisir une marque suffisamment éloignée de celles qui existent déjà sur le marché, afin qu’elles ne vous accusent pas de contrefaçon.

Le symbole ™ peut généralement être utilisé par toute personne ou entreprise pour indiquer qu’un mot, une phrase ou un logo particulier est destiné à servir d’identifiant pour un produit ou un service. Vous n’avez pas besoin d’enregistrer une marque pour l’utiliser, et de nombreuses entreprises choisiront d’utiliser le symbole ™ pour les nouveaux produits avant et pendant le processus de demande d’enregistrement de la marque.

Le symbole ® indique qu’un mot, une phrase ou un logo est une marque déposée. Il ne doit être utilisé que dans les cas de marques déposées et par le propriétaire ou le licencié, et dans les régions où vous avez un enregistrement de marque valide.

Si vous êtes prêt à enregistrer une marque aux États-Unis, vous pouvez vous adresser au Bureau des marques pour commencer le processus.

Devez-vous enregistrer une marque et si oui, laquelle?