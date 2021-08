Ce que vous devez savoir sur les vaccins Covid-19, la variante delta et les rappels

La pandémie de Covid-19 a changé, et avec elle, l’efficacité des vaccins aussi.

L’essentiel reste le même: les vaccins à ARNm de Pfizer et Moderna qui sont les plus répandus aux États-Unis sont toujours assez efficaces pour prévenir toute maladie due au nouveau coronavirus et extrêmement efficaces pour prévenir le type de maladie grave qui conduit à l’hospitalisation et à la mort. . Mercredi, les Centers for Disease Control and Prevention ont confirmé ces faits de base avec ses données les plus solides à ce jour.

Mais les statistiques qui ont été largement diffusées lorsque ces vaccins ont été approuvés pour la première fois en décembre – celles qui montraient que les vaccins étaient efficaces à 95 % pour prévenir toutes les maladies et à 100 % efficaces pour arrêter l’hospitalisation ou le décès – sont désormais complètement dépassées. Le risque qu’une personne vaccinée présente des symptômes si elle contracte le Covid-19 est plus élevé qu’il ne l’était à l’époque, même s’il est toujours significativement plus faible que si la personne n’était pas vaccinée. La variante delta désormais dominante est probablement à blâmer.

Alors, quelle est l’efficacité exacte des vaccins contre cette nouvelle itération plus dangereuse du virus ? Et combien de temps dure l’immunité fournie par les vaccins ?

Nous commençons enfin à obtenir des réponses concrètes à ces questions. Les vaccins ont semblé perdre une partie de leur efficacité dans la prévention de tout type de maladie à mesure que la variante delta devenait dominante, en particulier pour les personnes les plus à risque de Covid-19. Mais la protection contre les maladies graves est restée stable, selon les trois études du CDC publiées cette semaine.

Le nombre d’infections révolutionnaires « augmente à mesure que l’onde delta progresse », m’a dit le Dr Eric Topol, directeur du Scripps Research Translational Institute. “Mais quand même, la protection contre les hospitalisations et les décès est très solide.”

Avec cette nouvelle preuve de la baisse de l’efficacité du vaccin, l’administration Biden a annoncé cette semaine son intention de rendre immédiatement les patients immunodéprimés éligibles à un rappel et a recommandé que toutes les personnes vaccinées reçoivent une troisième injection huit mois après leur deuxième dose.

Les nouvelles données et les nouvelles orientations reflètent ce nouveau chapitre de la pandémie. Les personnes vaccinées doivent toujours avoir confiance en leur protection contre les pires conséquences de Covid-19. Mais le grand nombre d’Américains non vaccinés et la puissance de la variante delta ont contribué à l’augmentation des infections.

Une certaine prudence – continuer à porter des masques et éviter les grands rassemblements intérieurs, par exemple – peut aider à se protéger contre le niveau élevé de propagation actuellement aux États-Unis, ont déclaré les experts. Même avec la puissante protection des vaccins, il est possible de tomber malade après une exposition au coronavirus.

Nous en savons maintenant plus que jamais sur les vaccins Covid-19 et la variante delta

Les vaccins Covid-19 ont été initialement testés contre la variante «alpha» du coronavirus, et ils ont incroyablement bien fonctionné. Mais delta s’est avéré un peu plus capable d’échapper aux vaccins et peut provoquer une maladie plus grave que ses prédécesseurs, d’après les premières recherches menées au Royaume-Uni, l’un des premiers endroits où delta s’est implanté. Les nouvelles données du CDC sont un grand pas en avant car elles rapprochent notre compréhension des vaccins du présent.

L’une des études du CDC de cette semaine a suivi de nouveaux cas et hospitalisations de début mai à fin juillet à New York. La période d’étude couvre la transition de l’alpha vers le delta, qui est devenue dominante début juillet, mais n’inclut qu’une partie de la récente augmentation des cas signalés.

Les vaccins sont devenus moins efficaces pour prévenir toutes les maladies à mesure que la variante delta prenait le relais, ont découvert les chercheurs du CDC. En mai, les vaccins avaient une efficacité estimée à 90 % pour prévenir de nouveaux cas. À la mi-juillet, l’efficacité estimée était tombée à un peu moins de 80 %. À ce stade, les personnes vaccinées étaient plus susceptibles d’être infectées et de se sentir réellement malades. Les infections de pointe sont devenues plus courantes.

Mais les vaccins sont restés résilients contre les symptômes graves, l’efficacité estimée contre l’hospitalisation se maintenant à environ 95% du début à la fin de la période d’étude.

Les personnes vaccinées doivent toujours être sûres d’être protégées contre les pires conséquences de Covid-19

“Il y a eu une réduction de l’efficacité du vaccin contre l’infection par le SRAS-CoV-2, mais pas contre l’hospitalisation”, m’a dit le Dr Celine Gounder, professeur adjoint de clinique de médecine et de maladies infectieuses à la NYU School of Medicine. “Les vaccins restent hautement protecteurs contre l’hospitalisation dans tous les groupes d’âge.”

Il est important de se rappeler que la maladie « grave » est un terme clinique qui pourrait ne pas correspondre au langage courant. Une personne vaccinée qui tombe malade du Covid-19 peut encore se sentir très malade.

“La maladie grave n’est pas que vous vous sentiez malade comme un chien et que vous soyez allongé au lit”, a déclaré Gounder. « Une maladie grave signifie que vos poumons sont défaillants, que votre taux d’oxygène diminue et que vous devez être à l’hôpital. »

En d’autres termes, les vaccins sont devenus moins efficaces pour arrêter Covid-19 dans son élan mais sont toujours extrêmement efficaces pour protéger les gens contre le type de cas graves qui ont besoin de lits d’hôpital ou de ventilateurs. De nombreux patients atteints d’infections percées peuvent se rétablir à la maison.

Comment les vaccins affectent-ils longtemps Covid reste une question ouverte. Les preuves préliminaires semblent suggérer qu’ils aident à soulager (mais pas toujours à éliminer) ces symptômes à long terme.

Pourquoi les vaccins sont-ils un peu moins efficaces contre l’infection qu’auparavant ?

Les chercheurs du CDC ont pris soin de dire que les raisons de la diminution de l’efficacité du vaccin sont incertaines, mais il y a certaines choses sur lesquelles ils sont confiants. La variante delta provoque une charge virale nettement plus élevée que ses prédécesseurs – il y a plus de virus lorsqu’une personne est infectée – et la quantité de virus qu’une personne contracte peut jouer un rôle. Dans le même temps, les gens prennent désormais moins de précautions contre Covid-19 qu’ils ne l’étaient à l’automne et à l’hiver derniers, ont déclaré les chercheurs, ce qui rend plus probable qu’ils soient exposés à une charge virale élevée.

Ou pour y penser autrement : la propagation rapide du delta dans la population non vaccinée signifie que les personnes vaccinées sont plus souvent exposées au virus et plus exposées qu’elles ne l’étaient auparavant.

Les données provenant d’autres pays montrent un large éventail d’efficacité du vaccin contre l’infection par le variant delta, mais les études ont généralement montré que la protection est moins solide qu’elle ne l’était contre le variant alpha. Pourtant, dans tous les cas, les vaccins disponibles aux États-Unis continuent d’impressionner par leur capacité à prévenir les pires résultats.

Une deuxième étude du CDC a examiné les données nationales pour déterminer si les vaccins deviennent moins efficaces pour arrêter les maladies graves au fil du temps. Comme l’étude de New York, elle a révélé que les vaccins sont extrêmement efficaces – environ 90 % pour prévenir les hospitalisations dues à Covid-19.

Un site de vaccination mobile à Orlando. Avec cette nouvelle preuve de la baisse de l’efficacité du vaccin, l’administration Biden a annoncé cette semaine son intention de rendre immédiatement les patients immunodéprimés éligibles à un rappel. SOPA Images/LightRocket via .

Fait rassurant, il n’y avait pas de différence significative dans la capacité du vaccin à arrêter l’hospitalisation au fil du temps. Les chercheurs ont estimé l’efficacité du vaccin contre l’hospitalisation en deux périodes : deux à 12 semaines après que les patients ont reçu une deuxième dose, et 13 à 24 semaines après cette deuxième dose.

Ils n’ont pas trouvé de baisse significative près de six mois après que les patients ont reçu une deuxième dose du vaccin, ce qui est une très bonne nouvelle.

“Il n’y a eu aucune réduction de l’efficacité du vaccin au fil du temps”, a déclaré Gounder, “ce qui démontre que la protection contre l’hospitalisation n’a pas diminué au fil du temps ou après l’émergence de la variante delta.”

La meilleure protection pour les plus vulnérables est que tout le monde se fasse vacciner

Alors que les vaccins ont généralement bien résisté à la variante delta, certaines des personnes les plus vulnérables au Covid-19 ne reçoivent pas le même niveau de protection.

Pour les personnes dont le système immunitaire est affaibli, les chercheurs du CDC ont découvert que les vaccins étaient moins efficaces pour prévenir l’hospitalisation. Cette découverte a soutenu le plan de l’administration Biden visant à rendre ces personnes immédiatement éligibles pour un troisième rappel, ont déclaré les experts.

Pour les personnes immunodéprimées, il est également possible que l’immunité diminue davantage avec le temps – mais cela ne s’est pas produit, selon cette recherche. Leur niveau de protection est apparu constant pendant la période de six mois couverte par l’étude.

Les vaccins sont devenus moins efficaces pour arrêter Covid-19 dans son élan mais sont toujours extrêmement efficaces pour protéger les personnes

La troisième étude du CDC a évalué l’efficacité du vaccin pour les résidents des maisons de soins infirmiers, une population particulièrement vulnérable au Covid-19 et l’un des premiers groupes à se faire vacciner au début de cette année. Cette étude a révélé une diminution de l’efficacité au fil du temps contre toute maladie chez ces Américains, de 75 pour cent avant le delta à environ 50 pour cent après le delta.

Cette baisse peut refléter en partie la nature de cette population. Le système immunitaire des personnes âgées n’est pas aussi fort que celui des jeunes ; les adultes plus âgés connaissaient déjà un taux d’efficacité du vaccin de base inférieur à celui de la population générale avant que delta ne prenne le relais (75 pour cent contre 90 pour cent). Le déclin reflète également probablement le fait fondamental que la variante delta est mieux à même d’échapper aux vaccins que la variante alpha ne l’était.

« Il est logique de donner une dose supplémentaire de vaccin aux résidents des maisons de soins infirmiers vaccinés », a déclaré Gounder. “Mais ce qui aura un impact encore plus grand sur la protection de ces résidents des maisons de soins infirmiers, c’est de vacciner leurs soignants.”

Fin juillet, environ 60% des travailleurs des maisons de soins infirmiers avaient été vaccinés, ce qui est nettement inférieur au taux de 80% parmi les résidents. L’administration Biden a annoncé mercredi qu’elle exigerait des maisons de soins infirmiers qu’elles obligent tous leurs travailleurs à être vaccinés si les établissements souhaitent recevoir un financement fédéral des soins de santé.

À long terme, tant qu’une partie substantielle de la population américaine n’est pas vaccinée, il y aura des risques pour tout le monde. Actuellement, 72 pour cent de la population de 18 ans et plus et 60 pour cent de l’ensemble de la population américaine sont vaccinés, selon le tracker du New York Times. Cela laisse des millions de personnes sans protection contre le virus. Certains d’entre eux sont des enfants qui ne sont pas encore éligibles au vaccin, mais des millions de personnes qui sont actuellement éligibles et pourraient recevoir le vaccin gratuitement ne l’ont toujours pas fait.

« Votre risque dépend de votre statut vaccinal et de ce qui se passe dans votre communauté », m’a dit Gounder. « Les vaccins ne sont pas un interrupteur marche/arrêt de l’immunité pour les individus. Les vaccins agissent de manière additive et synergique entre les populations. »

Gounder a déployé des mathématiques hypothétiques pour expliquer comment le risque fonctionne dans différents scénarios de vaccination. Si un pays a une ligne de base de 1 million «d’unités» de risque pour chaque personne, parce que le virus est très répandu, un vaccin efficace à 95% réduirait ce risque à 50 000.

Mais si le risque de base est de 100, parce que le pays contient le virus par le biais de vaccinations et de mesures d’atténuation, la personne vaccinée ne fait face qu’à 5 unités de risque. Cette énorme différence de risque dépend de l’ampleur de la propagation du virus dans l’ensemble de la population.

“Il ne s’agit pas d’individualisme, de droits individuels, de responsabilité individuelle et de protection individuelle”, a déclaré Gounder. “Il s’agit de l’immunité de la communauté.”