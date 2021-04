Ce que vous devez savoir sur Parler, le réseau social conservateur qui a été interdit

Parler, suspendu par Amazon, Google et Apple 1:09

New York (Affaires CNN) – Parler, le réseau social alternatif populaire auprès des conservateurs, a été interdit par Apple, Google et Amazon.

Malgré son public de niche, Parler gagne en popularité. La plateforme est devenue l’application la plus téléchargée le week-end du 8 novembre, jour où les médias grand public ont projeté la victoire de Joe Biden à l’élection présidentielle.

Mais la plate-forme n’a pas été en mesure de freiner les discours violents et haineux, qui, selon les grandes entreprises technologiques, pourraient conduire à un autre événement comme le siège de mercredi du Capitole américain.

REGARDER: Parler a maintenant été éliminé d’Amazon, Apple et Google

Qu’est-ce que Parler?

Parler, fondée en 2018, se présente comme un «réseau social impartial» et un lieu où les gens peuvent «parler librement et s’exprimer ouvertement sans craindre d’être« expulsés »pour leurs opinions, selon son site Web et la description de l’App Store . Cela ressemble à un mélange de Twitter et d’Instagram, il a un flux principal, un nombre d’abonnés et des moyens de partager des publications et des liens.

La plateforme de médias sociaux a été largement utilisée par les partisans du président Donald Trump, y compris certains qui ont participé aux émeutes de mercredi au Capitole américain.

De nombreux politiciens conservateurs et personnalités des médias sont devenus actifs à Parler. Parmi ceux qui ont été actifs dans Parler figurent l’animateur de Fox News Sean Hannity, la personnalité de la radio Mark Levin, l’activiste d’extrême droite Laura Loomer, le sénateur Ted Cruz et le membre du Congrès Devin Nunes. Eric Trump a également un compte vérifié Parler, tout comme la campagne présidentielle de Donald Trump.

REGARDER: Les extrémistes intensifient les appels à la violence avant de prendre leurs fonctions

Qu’est-ce qui motive votre croissance?

Facebook, Twitter et d’autres réseaux sociaux ont intensifié leurs efforts pour lutter contre la désinformation avant et après les élections présidentielles de novembre. Cela a conduit de nombreux conservateurs de premier plan à affirmer que leurs voix avaient été censurées de manière disproportionnée. Twitter a caché des dizaines de tweets du président Donald Trump dans les semaines qui ont suivi les élections, et les deux plateformes ont interdit Trump la semaine dernière à la suite du siège du Capitole qu’il a encouragé dans des discours et sur les réseaux sociaux.

Bien que Facebook et Twitter soient toujours inondés de désinformation et de haine, pour les partisans de Trump, les mesures prises par Big Tech pour freiner la propagation de la désinformation s’apparentent à de la censure. Et certains recherchent des maisons alternatives en ligne.

Dans un tweet peu après le jour du scrutin, la présentatrice de Fox News, Maria Bartiromo, a fait écho au cri de ralliement de nombreuses voix conservatrices de premier plan: [Twitter] bientôt et j’irai à Parler. Veuillez ouvrir un compte @parler tout de suite. (Bartiromo reste sur Twitter).

REGARDER: Twitter suspend définitivement le compte de Trump

Un nombre important d’utilisateurs ont suivi ces voix sur la plate-forme, alimentés par des plaintes concernant les mesures prises par les principales plates-formes de médias sociaux contre la désinformation électorale et les fausses allégations de fraude électorale, telles que la contestation des allégations avec des étiquettes de vérification des faits.

Cela a aidé Parler en tête des classements des magasins d’applications Apple et Android.

Pourquoi est-ce controversé?

Parler est en proie à de fausses informations, y compris une série d’allégations non fondées de fraude électorale. La plate-forme est devenue une plaque tournante pour les théories du complot soutenues par Trump qui jettent le doute sur l’élection du président élu Biden.

Les comptes avec des croix gammées comme photos de profil et des messages racistes dégoûtants ne sont pas difficiles à voir sur Parler. Selon un rapport de l’ADL, des membres des Proud Boys, des partisans de la théorie du complot de QAnon, des extrémistes anti-gouvernementaux et des suprémacistes blancs défendent ouvertement leurs points de vue à Parler.

« La négation de l’Holocauste, l’antisémitisme, le racisme et d’autres formes d’intolérance sont également faciles à trouver », a déclaré l’ADL.

Les extrémistes et les « conservateurs traditionnels » utilisent l’application pour organiser et recruter pour des événements pro-Trump tels que le soulèvement du Capitole et le « MAGA Million March » à Washington DC, selon l’ADL.

REGARDEZ: AVIS | Comment les Américains peuvent tenir Trump responsable si le Congrès ne le fait pas

Apple a déclaré que les messages de Parler incluent de nombreuses « menaces directes de violence et appels à inciter à des actions illégales ». La société a déclaré que les processus mis en place par Parler pour modérer ou empêcher la diffusion de contenus illégaux et dangereux sont « insuffisants ».

Qui est derrière Parler?

Parler a été fondée par Rebekah Mercer, John Matze et Jared Thomson.

Mercer, un important donateur conservateur, a déclaré qu’il aidait à financer Parler « pour fournir une plate-forme neutre pour la liberté d’expression, comme nos fondateurs l’avaient prévu, et également pour créer un environnement de médias sociaux qui protège la confidentialité des données ». Novembre.

Mercer est la fille de Robert Mercer, gestionnaire de fonds spéculatifs et cofondateur de la société d’analyse de données politiques, aujourd’hui disparue, Cambridge Analytica. Les Mercer ont été d’éminents partisans du président Donald Trump et des causes conservatrices.

Pendant des années, les Mercer ont été les principaux bienfaiteurs de groupes conservateurs, allant du groupe de réflexion Heritage Foundation, où Rebekah Mercer est membre du conseil d’administration, aux organisations qui ont produit des livres et des films anti-Hillary Clinton.

L’application tendance parmi les partisans de Trump 5:13

Quel est l’avenir de Parler?

Parler est maintenant pratiquement sans abri sur Internet, car Amazon, Apple et Google l’ont banni de leurs plates-formes en un peu plus de 24 heures.

Amazon supprimera Parler de son service d’hébergement cloud, Amazon Web Services, dimanche soir, et le supprimera de l’Internet public après la pression croissante du public et des employés d’Amazon.

La décision, qui a pris effet à 23 h 59 PST dimanche, fermera le site Web et l’application de Parler jusqu’à ce qu’il puisse trouver un nouveau fournisseur d’hébergement. Le site Web de Parler n’était pas accessible tôt lundi.

Même si vous trouvez un nouvel hôte, la résistance de Parler est une question ouverte. Au fil des ans, les cris de censure ont déclenché diverses alternatives, telles que Gab, 4chan et 8chan. Cependant, aucun n’a réussi à créer une plate-forme basculante à droite solide et durable. Ces petits acteurs manquent des ressources de grandes entreprises comme Facebook, leur infrastructure peut céder sous la pression de l’augmentation du trafic et ils ne disposent généralement pas de toutes les fonctionnalités d’autres plates-formes sociales auxquelles les utilisateurs sont habitués.