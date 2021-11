Ce que vous devriez admirer à propos de Starling Mars que vous n’avez pas encore fait

le dominicain Mars étourneau C’est un agent libre sans aucune restriction, il y a des choses à admirer dans sa brillante saison qui vont sur et en dehors du terrain dans le MLB.

Les nombres de Starling Mars en général.

120 matchs, 89 points marqués, 144 coups sûrs, 27 doubles, 3 triples, 12 circuits, 55 points produits, 47 buts volés, 5 attrapés, 43 buts sur balles, 99 K, 308 AVG, 381 OBP, 456 SLUG, 837 OPS.

Des choses à admirer.

En début de saison, il a subi une blessure, qui peut tuer l’estime de soi d’un joueur qui passe justement en agence libre. Marte a mené la MLB dans les bases volées avec 43, jouant seulement 120 matchs, c’est-à-dire qu’il a mené le meilleur baseball au monde en interceptions et a raté 42 matchs au calendrier. C’est à admirer. Starling a changé de ville, d’équipe, de leader et même de Ligue, malgré tout, avec d’autres receveurs qui ne savaient pas grand-chose sur lui ou sur lui, il a continué sa journée à voler match après match. Et comme si cela ne suffisait pas, à 33 ans, le Dominicain a amélioré son attaque avec les Athlètes d’Oakland, ajoutant plus de coups sûrs, de points produits et de buts volés en 8 matchs de moins qu’avec les Marlins de Miami. C’était sa première fois dans la Ligue américaine, il est passé d’une équipe qui n’était pas en compétition à une autre qui était dans une division forte avec les Astros de Houston. Starling Marte est venu renforcer le champ extérieur avec Ramon Laureano qui allait être chargé de protéger le terrain et d’apporter sa contribution offensivement, avec la suspension du dominicain tous les regards étaient braqués sur lui.

Statut Starling Mars

6’1 de hauteur 196 livres 33 ans 10 ans d’expérience All-Star Gant deux fois en or