Ce que vous NE POUVEZ PAS faire à partir du 17 mai – toutes les choses sont toujours interdites | UK | Nouvelles

Le 17 mai marquera le début de «l’étape 3» du plan de la feuille de route du gouvernement pour faciliter le verrouillage, qui a été esquissé par le Premier ministre en février de cette année. Les décisions de passer à travers le plan de la feuille de route sont soumises à quatre tests, dont le succès continu du programme de vaccination et l’évaluation des risques ne pas être «fondamentalement modifiés» par de nouvelles variantes préoccupantes. Sur la base des quatre tests, le gouvernement a estimé que la situation actuelle du coronavirus était appropriée pour assouplir davantage les règles de verrouillage le 17 mai.

Que pouvez-vous faire à partir du lundi 17 mai?

Socialiser

Un changement majeur à venir le 17 mai concerne les contacts sociaux, car les gens pourront se rencontrer à l’intérieur pour la première fois depuis des mois.

La «règle de six» signifie que six personnes, ou deux ménages, seront autorisées à se réunir à l’intérieur des maisons, tandis que les gens pourront également passer la nuit loin de chez eux.

Les gens pourront également se rassembler en groupes, plafonnés à 30 personnes, en extérieur.

Les gens pourront également embrasser à nouveau leurs proches, mais ce sera un choix personnel.

La limite des invités pour les mariages, les réceptions, les veillées, les bar-mitsva, les baptêmes et autres événements importants de la vie sera également portée à 30 personnes.

LIRE LA SUITE: L’évaluation accablante d’Andrew Neil sur la zone euro: “ C’est une euromesse ”

Entreprises

Bon nombre des entreprises qui ont été fermées pendant la durée du troisième verrouillage pourront rouvrir à partir du 17 mai, y compris des pans du secteur de l’hôtellerie.

Les pubs, bars et restaurants pourront rouvrir leurs espaces intérieurs, ce qui signifie que les gens pourront aller prendre leur premier repas dans un restaurant après plusieurs mois.

Les lieux de divertissement intérieurs, tels que les cinémas, les aires de jeux pour enfants et les salles de bingo, pourront également rouvrir à partir du 17 mai.

Le secteur de l’hébergement restant, qui comprend les hôtels, les auberges et les chambres d’hôtes, rouvrira également.

Événements

Le gouvernement autorisera certains spectacles et événements sportifs de plus grande envergure dans des salles couvertes d’une capacité de 1 000 personnes ou à moitié pleines, selon le nombre le plus bas.

Les événements dans des sites extérieurs d’une capacité de 4 000 personnes ou à moitié pleins (selon le nombre le plus bas) seront également autorisés.

Dans les grandes salles en plein air, jusqu’à 10 000 personnes pourront assister à des événements, à condition que les foules puissent être réparties.

Voyage et loisirs

Les sports en salle pour adultes, comme le tennis, pourront reprendre à partir du 17 mai, tout comme certains cours de gymnastique.

Les voyages à l’étranger seront également autorisés à nouveau à partir de la semaine prochaine.

Mais chaque pays sera soumis au système de feux tricolores du gouvernement, seuls quelques pays étant jusqu’à présent sur la liste «verte».

NE MANQUEZ PAS:

La Grande-Bretagne est de nouveau ouverte, alors profitez de votre pinte lundi – KWASI KWARTENG [COMMENT]

Des dizaines de milliers de sites pour célébrer la réouverture alors que le verrouillage se simplifie [INSIGHT]

POLL: Alors que la variante indienne augmente, le PM devrait-il freiner la réouverture? [POLL]

Les restaurants pourront rouvrir entièrement à partir du 17 mai, mais ils pourront offrir uniquement un service à table.

C’est également le cas pour d’autres lieux d’accueil, tels que les pubs et les bars, donc la queue pour une pinte ne sera toujours pas autorisée.

Bien que la plupart des entreprises puissent rouvrir à partir du 17 mai, les boîtes de nuit ne pourront pas rouvrir pour le moment.

Les boîtes de nuit ont été fermées pendant tout le verrouillage depuis mars 2020.

Les opérateurs de boîtes de nuit espèrent donc pouvoir rouvrir le 21 juin, date à laquelle l’étape 4 de la feuille de route pourrait être mise en œuvre le plus tôt possible.

Michael Kill, PDG de la Night Time Industries Association, a déclaré: «Nous sommes heureux que le gouvernement ait décidé de ne pas s’écarter de la feuille de route.

«La vie nocturne a été poussée au bord de l’effondrement pendant la pandémie et ne peut pas se permettre un autre verrouillage ou une extension des restrictions.

«Nous exhortons le premier ministre à maintenir le cap et à continuer de communiquer avec les secteurs les plus durement touchés.

Certaines restrictions sur les grands événements et performances resteront en vigueur jusqu’à au moins l’étape 4.

Il restera également des restrictions sur le nombre de personnes pouvant assister à des événements majeurs de la vie, tels que les mariages, à partir du 17 mai.

À partir de la semaine prochaine, les fêtes en salle seront toujours illégales et pourraient entraîner une lourde amende pour les organisateurs et les participants.