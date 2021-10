Ce que vous ne pouvez pas manquer le dimanche 17 octobre

17/10/2021 à 9h01 CEST

La journée du dimanche 17 octobre est marquée par le retour de l’activité footballistique dans les principaux championnats européens après le deuxième arrêt des équipes nationales de la saison 2021/22. Dans LaLiga se distingue avant tout Barcelone – Valence : Ronald Koeman joue beaucoup contre une équipe qui a commencé la saison à un niveau élevé grâce à José Bordalás.

En Bundesliga, un duel entre les deux premiers se démarque, Bayer Leverkusen de Gerardo Seoane et Bayern München de Julian Nagelsmann, tandis qu’en Serie A, nous avons un intéressant Juventus – AS Roma. Les correspondances les plus importantes sont:

Bayer Leverkusen – Bayern Munich | Bundesliga | Ligue des champions Movistar

Le Bayer Leverkusen de Gerard Seoane mettra le Bayern de Julian Nagelsmann à l’épreuve lors de la huitième journée de Bundesliga. Avec 16 points sur 21 possibles, les deux sets sont en tête du classement : la défaite surprenante des Bavarois face à l’Eintracht Francfort lors de la dernière journée avant la pause de l’équipe nationale maintient une égalité maximale dans ce départ. Avec Patrik Shick et Florian Wirtz comme références, le vif Bayer Leverkusen est l’une des grandes surprises de cette saison. Le match se jouera à la BayArena à partir de 15h30 et pourra être suivi en Movistar Champions League.

Juventus – AS Rome | Serie A | #Allons-y

L’AS Roma de José Mourinho se rend à Turin dans l’un des matchs de la journée du football italien. L’équipe romaine a commencé le parcours à un niveau élevé et fait partie des sensations de la Serie A: elle est quatrième avec 15 points sur 21 possibles et compte deux points derrière l’Inter Milan, quatre points sur l’AC Milan et six points sur Naples.. Ceux d’Allegri, quant à eux, ont enchaîné trois victoires consécutives et ont laissé derrière eux un départ apathique : ils ont signé deux points sur 12 possibles lors des quatre premières journées. L’affrontement se jouera au Juventus Stadium à partir de 20h45 et peut être vu sur #Vamos.

FC Barcelone – Valence | LaLiga | Movistar LaLiga

Les hommes de Ronald Koeman reçoivent un Valence difficile après la pause de l’équipe nationale dans ce qui pourrait être le premier match de Kun Agüero après avoir surmonté sa blessure. En neuvième position et en urgence, les Catalans veulent trois points avant d’affronter l’engagement vital de la Ligue des champions contre le Dinamo Kiev et El Clásico le week-end prochain. Avant eux, ils auront l’une des équipes les plus inconfortables de la Liga : Valence a retrouvé son identité et a un gène compétitif qui n’avait pas été vu depuis longtemps de la main de José Bordalás, qui a pris les rênes cet été. Le duel aura lieu au Camp Nou à partir de 21h00 et se déroulera au Movistar LaLiga.