Ce que vous ne pouvez pas manquer le dimanche 24 octobre

24/10/2021 à 09h00 CEST

La journée du dimanche 24 octobre est marquée dans le calendrier du football par le premier Clásico de la saison 2021/22 : le Real Madrid visite le FC Barcelone le dixième jour de la Liga dans l’une des grandes attractions du football européen. Malgré le fait qu’aucun d’eux ne soit à son meilleur, la rivalité historique entre les deux rivaux surmonte toute dynamique dans les deux équipes.

En dehors du grand duel espagnol, En Premier League, un Manchester United – Liverpool frappant se démarque, tandis qu’en Serie A on retrouve un Inter Milan – Juventus. Les matchs les plus marquants de dimanche sont :

FC Barcelone – Real Madrid | LaLiga | Movistar LaLiga

Les hommes de Ronald Koeman accueillent le Real Madrid lors de la dixième journée de Liga dans l’un des grands matchs de la saison. Bien qu’aucune des deux équipes ne soit à son meilleur, les Blancs sont légèrement favoris grâce aux bonnes performances de Karim Benzema et Vinicius Júnior sur le terrain offensif. Sà Pedri, les Catalans recherchent trois points après deux saisons sans pouvoir vaincre l’équipe de la capitale : lors des quatre derniers matchs, il y a eu trois victoires du Real Madrid et un nul. Le match se jouera au Camp Nou à partir de 16h15 et pourra être suivi via Movistar LaLiga.

Manchester United – Liverpool | Première Ligue | DAZN

Les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer accueillent le Liverpool de Jürgen Klopp, la seule équipe invaincue de Premier League et l’une des deux (avec Fribourg) qui sont également invaincues dans le reste des cinq ligues majeures.. Après avoir été dans les cordes face à l’Atalanta, l’entraîneur norvégien a sauvé les meubles avec une belle remontée en seconde période. Le rouges, qui a pris les trois points contre l’Atlético de Madrid lors de la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Le choc se jouera à Old Trafford à partir de 17h30 et pourra être apprécié en direct sur la plate-forme DAZN.

Inter – Juventus | Serie A | #Allons-y

Le champion en titre du Scudetto, l’Inter désormais dirigé par Simone Inzaghi, affronte l’un des grands matchs de Serie A contre une Juventus renaissante : après avoir signé deux points sur 12 possibles au départ, les Allegri comptent six victoires consécutives et un total de huit matchs. sans perdre (7V et 1E). Avec un total de 14 points sur 24 possibles, ceux de Turin sont en septième position, à une seule unité des positions de la Ligue des champions et trois de l’équipe Neroazzurro. La soif de revanche de l’équipe milanaise est évidente: ils ajoutent trois matchs en tête-à-tête sans gagner et ont perdu en demi-finale de la Coppa 2020/21. Le duel aura lieu au Giuseppe Meazza à partir de 20h45 et pourra être vu sur la chaîne #Vamos.