Ce que vous ne pouvez pas manquer le dimanche 26 septembre

26/09/2021 à 10h27 CEST

La journée du dimanche 26 septembre est chargée de beaucoup d’activité dans le sport. Le Barcelone de Ronald Koeman risque sa vie contre Levante au Camp Nou et Arsenal et Tottenham se rencontrent dans le passionnant derby de Londres. La Juventus joue un match important contre la Sampdoria et le leader de la Serie A affronte Cagliari avec l’intention de continuer au sommet.

Il convient également de noter le Grand Prix de Russie de Formule 1 2021, où Lando Norris et Carlos Sainz ont évincé les monoplaces Mercedes super préférées. et ils sortiront au premier rang de la grille. Les événements les plus importants sont:

GP de Russie 2021 | Formule 1 | DAZN

La Formule 1 fait face à un autre Grand Prix passionnant après ce qui s’est passé sur le circuit de Monza : Lewis Hamilton et Max Verstappen, les deux premiers classés, ont subi un incident et ont été hors course. Avec seulement cinq points d’écart, les Britanniques (4e) et les Néerlandais (20e au changement de moteur) sont les deux candidats au titre, mais dans le pays de l’Est ils ont brillé. Lando Norris et Carlos Sainz, qui a réussi à entrer dans la première ligne du classement. La course aura lieu à Sotchi à partir de 14h00 et peut être vue en direct sur la plate-forme DAZN.

Barcelone – Levante | LaLiga | Movistar LaLiga

Les hommes de Ronald Koeman reçoivent un Levante toujours dangereux dans un match capital pour l’avenir immédiat de l’équipe. Avec l’entraîneur néerlandais au centre de l’ouragan et dont la continuité semble une chimère, les azulgranas ajoutent un total de trois jeux consécutifs sans gagner et avec de mauvais sentiments dans le jeu. Avec la récupération d’Ansu Fati, le premier d’une longue liste de blessés, l’équipe catalane veut profiter des pierres d’achoppement de l’Atlético de Madrid et du Real Madrid pour se rapprocher du haut du tableau. Le duel se jouera au Camp Nou à partir de 16h15 et pourra être apprécié au Movistar LaLiga.

Arsenal – Tottenham | Première Ligue | DAZN

Les hommes de Mikel Arteta reçoivent Tottenham en basse heure lors du premier derby londonien de la saison. Après un début de parcours terrible, atteignant la dernière position de la table, Les artilleurs ils ajoutent trois victoires consécutives et ont trouvé un point de jeu optimal. C’est tout le contraire qui se passe de l’autre côté de Londres : ils ont commencé comme un tireur et étaient même des leaders, mais ils ont quatre matchs consécutifs sans gagner et les lourdes pertes contre Chelsea et Crystal Palace ont déclenché des alarmes. L’affrontement aura lieu à l’Emirates Stadium à partir de 17h30 et peut être suivi en direct sur DAZN.

Latium – Rome | Serie A | Ligue des champions Movistar

Les hommes de José Mourinho visitent la Lazio dans leur premier derby romain en tant qu’entraîneur de l’AS Roma. Après avoir battu l’Udinese au minimum, l’équipe portugaise s’est installée parmi les quatre premiers et serait même leader si elle n’avait pas trébuché contre Hellas Verona de manière surprenante lors de la quatrième journée. L’AS Roma est sans aucun doute l’une des équipes les plus en forme du continent : elle compte sept victoires en huit matches officiels et est la troisième équipe la plus marquante de Serie A.. Avant lui, il aura une Lazio dans les petites heures : il compte deux nuls et une défaite lors de ses trois dernières rencontres. Le concours aura lieu au Stadio Olímpico Di Roma à partir de 18h00 et peut être visionné via Movistar Champions League.