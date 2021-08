Ce que vous ne pouvez pas manquer le dimanche 29 août

29/08/2021 à 8h45 CEST

La journée du dimanche 29 août nous laisse deux matches importants en Liga : Le Barcelone de Ronald Koeman reçoit Getafe difficile et l’Atlético de Madrid fait de même contre un Villarreal dans le besoin. En Premier League se distingue un intéressant Loups – Manchester United et en Serie A le Premier match de l’AC Milan à San Siro, où ils accueillent Cagliari.

Un autre événement important de la journée est, sans aucun doute, le match du PSG, qui accueille le Stade Reims au Parc des Princes. Si les rumeurs se confirment, Leo Messi fera ses débuts officiels en tant que joueur parisien. Les correspondances les plus importantes sont :

Barcelone – Getafe | LaLiga | Movistar LaLiga

Les Catalans reçoivent Getafe après avoir marqué un point lors de la visite à San Mamés. Sans Leo Messi, mais avec Memphis, Griezmann et De Jong, qui semble arriver, l’équipe de Ronald Koeman veut retrouver les sensations montrées contre la Real Sociedad lors de la première et décrocher une victoire avant la pause de l’équipe nationale. Pour ce faire, il doit vaincre un Getafe difficile, que Valence et Séville ne pouvaient battre que par le minimum. Le match se jouera au Camp Nou à partir de 17h00 et peut être vu sur Movistar LaLiga.

Loups – Manchester United | Première Ligue | DAZN

Les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer sont à la recherche de la première victoire à l’extérieur après avoir échoué à passer le match nul (1-1) contre Southampton. Devant ils auront Les loups qui n’ont pas encore marqué en Premier League et ils veulent le premier après le départ de Nuno Espírito Santo, le leader du projet sportif jusqu’à la saison dernière. Justement l’équipe de Wolverhampton ne sait pas ce que c’est que de gagner lors des cinq dernières confrontations directes: trois défaites et deux nuls. L’affrontement aura lieu au stade Molineux à partir de 17h30 et pourra être suivi en direct via la plateforme DAZN.

Stade de Reims – PSG | Ligue 1 | ESPN

Le PSG affronte la quatrième journée de Ligue 1 contre le Stade Reims dans ce qui pourrait être le Débuts attendus et attendus de Leo Messi en tant que joueur parisien. L’Argentin s’est entraîné normalement et pourrait jouer ses premières minutes si Mauricio Pochettino le juge approprié. D’un autre côté, chaque fois que le PSG a gagné au cours des trois premiers jours, il a fini par remporter le titre., quelque chose qu’il a réalisé lors des saisons 2015/16, 2017/18 et 2018/19. La rencontre se jouera au Parque de los Príncipes à partir de 20h45 sur ESPN.

Atlético de Madrid – Villarreal | LaLiga | Movistar LaLiga

Les champions actuels de LaLiga accueillent les champions actuels de la Ligue Europa dans l’un des matchs les plus intéressants de la troisième journée du tournoi national. Les colchoneros ont résolu les deux premières dates avec deux victoires et vous partagez la tête avec Séville, tandis que lCastellón cherche la première victoire après n’avoir rien fait contre Grenade et l’Espanyol. Gerard Moreno ajoute un total de 12 matchs consécutifs sans marquer contre l’équipe de Simeone, quelque chose qui ajoute du piquant à la confrontation. Le concours se jouera au Wanda Metropolitano à partir de 22h00 et pourra être suivi en direct via Movistar LaLiga.