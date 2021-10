Ce que vous ne pouvez pas manquer le dimanche 31 octobre

31/10/2021 à 09h00 CET

La journée du dimanche 31 octobre est marquée par l’activité dans les cinq principaux championnats européens. En ce qui concerne le football espagnol, le match le plus marquant de la journée passe par le Derby basque entre l’actuel leader de la Liga (en début de journée), la Real Sociedad, et l’Athletic Club de Marcelino García Toral. Atlético – Betis font également partie des grands matchs du week-end.

En Serie A, Stefano Pioli et José Mourinho marquent la grande attraction de la 11e journée: L’AS Roma et l’AC Milan s’affrontent dans l’un des matchs les plus attendus du calendrier des deux équipes. Les correspondances les plus importantes sont:

Atlético de Madrid – Real Betis | LaLiga | Movistar LaLiga

Les hommes de Cholo Simeone reçoivent un Real Betis en hausse au pire moment de la saison : ils ajoutent trois matchs consécutifs sans gagner (2-3 contre Liverpool, 2-2 contre la Real Sociedad et 2-2 contre Levante). L’équipe a montré quelques lacunes défensives après la deuxième pause de l’équipe nationale et l’équipe est sortie des places européennes avec 19 points sur 30 possibles. Les Andalous, quant à eux, ajoutent trois victoires consécutives en Liga et se sont imposés dans la zone des Champions avec la Real Sociedad, Séville et le Real Madrid.. Les Bétiques ne savent plus ce que c’est que de gagner contre l’équipe madrilène depuis le 3 février 2019 : ils ont cumulé trois défaites et un nul depuis lors. Le match se jouera au Wanda Metropolitano à partir de 16h15 et pourra être suivi en direct via Movistar LaLiga.

AS Rome – AC Milan | Serie A | #Allons-y

Les hommes de Stefano Pioli rendent visite à l’AS Roma lors de la 11e journée de Serie A dans l’un des duels les plus attrayants d’Italie. Avec neuf victoires et un nul, les Rossoneri veulent suivre Napoli, qui a également signé le même record jusqu’à présent. Tous deux sont aux deux premières places du tableau avec 28 points sur 30 possibles et maintiennent une distance de sept points vis-à-vis de l’Inter Milan, qui occupe la troisième position.. Les Romains, de leur côté, ont raté quelques points ces derniers jours et sont quatrièmes avec 19 points : l’arrivée de José Mourinho a rendu le gène compétitif à l’équipe et aspire à obtenir une place de Champions à la fin de la saison. La réunion aura lieu à l’Olímpico di Roma à partir de 20h45 et peut être vue sur la chaîne #Vamos.

Real Sociedad – Club d’athlétisme | LaLiga | Movistar LaLiga

Les hommes d’Imanol Alguacil affrontent le premier derby basque de la saison face à un Athletic Club toujours compliqué. Ils le feront à domicile, où ils ne savent pas ce que c’est que de perdre cette saison 2021/22 : ils ont gagné quatre matchs et en ont tiré trois autres dans toutes les compétitions. La Reale Arena est devenue la grande forteresse de l’équipe txuri-urdin, qui au début de la journée était leader du tableau et veut retrouver sa condition en tête du classement après la victoire du Real Madrid à Elche. Les lions, quant à eux, ajoutent quatre matchs consécutifs sans perdre avec huit points sur 12 possibles et une honorable huitième place après un début quelque peu compliqué. Le duel aura lieu à la Reale Arena à partir de 21h00 et pourra être apprécié via Movistar LaLiga.