Ce que vous ne pouvez pas manquer le jeudi 21 octobre

21/10/2021 à 12:12 CEST

La Real Sociedad et le Real Betis affrontent la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue Europa dans un match clé pour les aspirations des deux dans la compétition. Les Basques cherchent la première victoire contre le faible Sturm Graz, tandis que les Bétiques veulent compléter le plein de victoires contre le rival le plus coriace du groupe: Bayer Leverkusen de Gerardo Seoane.

Au-delà de la Ligue Europa, nous avons également la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue de Conférence, où s’affrontent des équipes intéressantes comme Tottenham de Nuno Espírito Santo ou l’AS Roma de José Mourinho. Les correspondances les plus importantes sont:

Real Betis – Bayer Leverkusen | Ligue Europa | Ligue des champions Movistar

Les hommes de Manuel Pellegrini affrontent une double élimination difficile face au Bayer Leverkusen, l’un des rivaux qui a le mieux débuté la saison en Bundesliga.. Les hommes de Gerard Seoane, malgré la victoire (1-5) contre le Bayern lors de la dernière journée, disposent d’une belle équipe et d’un style de jeu qui leur ont permis d’être en tête du classement du championnat allemand. Les deux équipes ont fait le plein jusqu’à présent et pourraient laisser leur égalité sur la bonne voie si elles gagnent le troisième jour. Ce sera la première fois que Espagnols et Allemands se rencontreront en compétition européenne. Le match se jouera à Benito Villamarín à partir de 18h45 et pourra être suivi en direct via Movistar Champions League.

Sturm Graz – Real Sociedad | Ligue Europa | Ligue des champions Movistar

Les hommes d’Imanol Alguacil rendent visite à l’équipe autrichienne avec l’intention de certifier leur première victoire dans l’édition 2021/22 de la Ligue Europa après un match nul contre le PSV et l’AS Monaco lors des deux premières journées de la phase de groupes. En tant que leaders actuels de la Liga, les Basques pourraient même coucher les leaders du groupe B s’ils obtiennent les trois points et que les Néerlandais et les Monégasques font match nul dans l’autre match du groupe. C’est la première fois que les deux équipes se rencontrent dans un match officiel et les txuri-urdin sont particulièrement favoris même s’ils ne peuvent pas compter sur le joueur le plus décisif de l’équipe, le blessé Mikel Oyarzabal. Le match se jouera à l’UPC-Arena à partir de 21h00 et pourra être vu en direct via Movistar Champions League.

PSV – AS Monaco | Ligue Europa | Ligue des champions Movistar

Les hommes de Roger Schmidt accueillent l’un des rivaux les plus coriaces du groupe, qui n’a pas pu se qualifier pour l’UEFA Champions League après une chute au dernier tour de qualification. Les Monégasques sont tombés dans le même groupe que le PSV et la Real Sociedad, deux rivaux difficiles à casser. Les deux sont aux deux premières places avec quatre points : Ils ont battu Sturm Graz, mais n’ont pas pu passer le match nul contre l’équipe d’Imanol Alguacil et la victoire les consoliderait en tant que premier groupe. La réunion aura lieu au Philips Stadion à partir de 21h00 et peut être visionnée sur Movistar Champions League.