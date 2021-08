Ce que vous ne pouvez pas manquer le jour du dimanche 15 août

14/08/2021 à 20h30 CEST

La journée du dimanche 15 août est présentée avec beaucoup d’activité sportive. Les événements les plus marquants sont sans aucun doute les matchs de Premier League et de LaLiga : Manchester City de Pep Guardiola commence la défense du titre contre Tottenham, tandis que l’Atlético de Madrid, Barcelone et Séville font officiellement leurs débuts lors de la saison 2021/22.

Loin du monde du football, mettant avant tout deux événements à l’honneur : la course MotoGP du Grand Prix de Spielberg, notamment après la sanction Yamaha imposée à Maverick Viñales, et la finale de l’équipe masculine ATP à Toronto.

Tottenham – Manchester City | Première Ligue | DAZN

Les hommes de Pep Guardiola commencent la défense du titre de champion britannique contre le renouvelé Tottenham, qui a Nuno Espírito Santo sur le banc après le départ de José Mourinho à la fin de la saison dernière. Les skyblues, avec Jack Grealish comme une grande revendication et après avoir perdu la finale du Community Shield, veulent continuer à imposer leur autorité dans le football britannique. Le match aura lieu au Tottenham Hotspur Stadium à partir de 17h30 et peut être suivi sur DAZN.

FC Barcelone – Real Sociedad | LaLiga | Movistar LaLiga

Les Catalans joueront leur premier match officiel sans Leo Messi et avec une équipe de circonstances. Après le départ dramatique du meilleur joueur de son histoire, Ronald Koeman va poser la première pierre du nouveau Barcelone avec un onze de circonstances : De Jong, Lenglet, Agüero, Ter Stegen, Dembélé, Ansu Fati et Mingueza ne seront pas blessés et Memphis Depay et Eric Garcia n’ont toujours pas de record pour concourir. Devant la Real Sociedad, championne de la Copa del Rey 2020 et l’un des rivaux les plus dangereux de la Liga. L’affrontement se jouera au Camp Nou à partir de 20h00 et pourra être vu via Movistar LaLiga.

Course MotoGP | Grand Prix de Spielberg | DAZN

La prochaine manche du Championnat du Monde Moto nous emmène en Autriche. Après la victoire de Jorge Martín en Styrie et le podium complété par Joan Mir, actuel champion du monde, et Fabio Quartaro, le Grand Prix de Spielberg s’annonce passionnant. Après la polémique de Yamaha avec Maverick Viñales, Jorge Martín et Fabio Quartararo ont répété les première et deuxième places du classement. Le test aura lieu à partir de 14h00 et pourra être suivi sur DAZN.

Medvedev – Isner | Finale ATP Toronto | Movistar Sports

Le joueur de tennis russe Medvedev et l’Américain Isner concourront pour le trophée du champion ATP de Toronto après avoir éliminé Hurkacz et Monfils, respectivement, en demi-finale. Le joueur de l’Est veut oublier le mauvais résultat aux JO de Tokyo 2020 et remporter un nouveau titre sur le circuit ATP qui le conforte en tant que raquette numéro 2. Le Nord-Américain, pour sa part, cherche un coup de pouce qui le propulsera au-delà du numéro 30, le poste qu’il occupe actuellement. Le match sera joué à partir de 02h00 et peut être vu sur Movistar Deportes.