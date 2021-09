Ce que vous ne pouvez pas manquer le jour du dimanche 19 septembre

19/09/2021 à 09h00 CEST

La journée du dimanche 19 septembre est chargée de matchs dans les cinq ligues majeures après la journée européenne interhebdomadaire, où une seule des équipes espagnoles a gagné : Le Real Madrid a battu l’Inter au Giuseppe Meazza. Villarreal, Séville et l’Atlético de Madrid ont marqué un point et le Barcelone de Ronald Koeman a été battu (0-3) contre le Bayern au Camp Nou.

La Premier League se définit par un Tottenham – Chelsea, la Liga par l’intéressant Valence – Real Madrid et, en Serie A, la Juventus reçoit un AC Milan qui a tout gagné jusqu’à présent. et il veut sa première victoire après avoir marqué un seul point sur neuf possibles. Les correspondances les plus importantes sont:

Tottenham – Chelsea | Première Ligue | DAZN

Le deuxième grand derby londonien de la saison est arrivé : les hommes de Nuno Espírito Santo accueillent le champion d’Europe en titre après être battu dans le match contre Crystal Palace. A un point de la tête, le Chelsea de Thomas Tuchel est l’un des rivaux les plus inconfortables du championnat. Ils ont trois victoires et un nul en Premier League et une victoire en Ligue des Champions, en plus de remporter la Supercoupe d’Europe aux tirs au but contre Villarreal. Le match se jouera au Tottenham Hotspur Stadium à partir de 17h30 et pourra être suivi via DAZN.

Wolfsbourg – Eintracht Francfort | Bundesliga | Ligue des champions Movistar

L’équipe de Mark van Bommel a commencé la saison comme un coup de foudre : c’est la seule équipe de Bundesliga à avoir remporté ses quatre premiers matchs au début de la saison 2021/22.. Ils ont également ajouté un point lors de leur passage à Lille en Ligue des champions, où ils sont de sérieux candidats pour un ticket pour les huitièmes de finale. En face, vous aurez le complexe Eintracht toujours présent d’Olivier Glasner, qui ajoute trois nuls consécutifs et ne sait toujours pas ce que c’est que de gagner. L’affrontement aura lieu à la Volkswagen-Arena à partir de 19h30 et pourra être vu en direct sur Movistar Champions League.

Juventus – Milan AC | Serie A | #Allons-y

Ceux de Turin accueillent l’AC Milan européen dans l’un des matchs les plus puissants de la journée au Calcio. Avec Allegri sur le banc et sans Cristiano Ronaldo, l’équipe Bianconero affronte un duel clé : cherche la première victoire dans le tournoi domestique en ne récoltant qu’un point sur neuf possible dans ce début de parcours. La victoire contre Malmö en Ligue des champions a remonté le moral face à une équipe qui compte trois victoires et a chuté du minimum à Anfield lors du retour dans la plus haute compétition européenne. Le match aura lieu au Juventus Stadium à partir de 20h45 et pourra être apprécié à #Vamos.

Valence – Real Madrid | Liga | Movistar LaLiga

Les leaders actuels de la Liga, le Valence de José Bordalás, se mesurent au Real Madrid de Carlo Ancelotti, également en tête du classement avec 10 points.. Les Blancs sont d’ailleurs dans une belle dynamique après avoir battu au minimum lors de leur passage à Giuseppe Meazza en Ligue des champions. Avec Séville et Barcelone avec un match de moins et connaissant le résultat de l’Atlético de Madrid, les Valenciens et les Madridistas veulent à tout prix diriger la Liga. Le concours aura lieu à Mestalla à partir de 21h00 via Movistar LaLiga.