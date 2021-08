Ce que vous ne pouvez pas manquer le jour du dimanche 22 août

in

22/08/2021 à 08h00 CEST

La journée du dimanche 22 août présente des matchs des cinq ligues majeures : début de la Serie A, deuxième journée pour la Liga, Premier et Bundesliga et troisième journée pour la Ligue 1. Les deux grands événements sont sans aucun doute le derby londonien entre Arsenal et Chelsea et les débuts à la Juventus de Cristiano Ronaldo, qui affronte sa dernière année de contrat.

En ce qui concerne la Liga, les champions et vice-champions actuels joueront : L’hôte de l’Atlético de Madrid Elche et le Real Madrid visitent Levante, cherchant la deuxième victoire de la saison après avoir remporté les deux lors de la première 2021/22. Les grandes citations sont :

Arsenal – Chelsea | Première Ligue | DAZN

Les deux équipes londoniennes se rencontrent lors de la deuxième journée du Premier 2021/22 dans deux moments antagonistes. Ceux de Thomas Tuchel Ils arrivent avec la Supercoupe d’Europe sous le bras et avec des débuts convaincants dans le tournoi national. Les artilleurs, pendant ce temps, avec Mikel Arteta aux commandes, ça a commencé comme ça s’est terminé: s’inclinant face à la recrue Brentford, ils ne joueront plus en compétition européenne pour la première fois depuis la saison 1995/96. La rencontre aura lieu à l’Emirate Stadium à partir de 17h30 et pourra être suivie sur DAZN.

Udinese – Juventus | Serie A | DAZN

Ceux de Turin, avec Cristiano Ronaldo comme star et référence en attaque, commencent la saison avec l’intention de récupérer l’autorité perdue de la main d’Andrea Pirlo. Désormais avec Allegri à la barre, les bianconeros veulent détrôner l’Inter, qui a mis fin à neuf ans d’hégémonie : La Juventus n’a pas remporté le Calcio pour la première fois depuis 2012. Lors de sa dernière année de contrat, le Portugais veut remporter tous les titres possibles après avoir soulevé la Coppa la saison dernière. Le match se jouera à la Dacia Arena à partir de 18h30 et pourra être vu en direct sur la plateforme DAZN.

Atlético de Madrid – Elche | LaLiga | Movistar LaLiga

Les champions actuels de LaLiga font leurs débuts à domicile après avoir gagné une victoire subie à Balaídos. Avec Cholo Simeone, qui aura une décennie comme entraîneur-chef en décembre, les colchoneros veulent réitérer l’exploit réalisé la saison dernière et remporter leur 12e championnat de leur histoire.. Ils affronteront Elche, qui a fait match nul contre l’Athletic Club et est l’un des principaux candidats à la relégation en fin de saison. L’affrontement se jouera au Wanda Metropolitano à partir de 19h30 et pourra être suivi dans Movistar LaLiga.

Levante – Real Madrid | LaLiga | Movistar LaLiga

Les Blancs visitent Levante après la victoire contre Alavés à Mendizorroza. Avec Carlo Ancelotti à la barre, dans ce qui est sa deuxième étape dans la capitale, Le Real Madrid veut regagner l’hégémonie espagnole après une année blanche. L’Italien, pour sa part, fait face à l’un des plus grands défis de sa carrière: conquérir la Liga et être le premier entraîneur à y parvenir dans les cinq compétitions majeures. La réunion aura lieu dans la Ciutat de València à partir de 22h00 et peut être suivie dans Movistar LaLiga.