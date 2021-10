Ce que vous ne pouvez pas manquer le jour du dimanche 3 octobre

10/03/2021 à 9h01 CEST

La journée du dimanche 3 octobre est marquée par le grand duel que composent Jürgen Klopp et Pep Guardiola: Liverpool et Manchester City, les deux derniers champions de Premier League, s’affronter pour la tête de la Premier League avant la deuxième pause de l’équipe nationale. Les rouges ne battent pas les citoyens de la 10 novembre 2019.

En dehors du football britannique, nous avons deux matchs intéressants en Bundesliga et en Serie A: Le Bayern de Nagelsmann accueille le toujours difficile Eintracht Frankfurt, tandis que l’AC Milan visite l’Atalantà. Les correspondances les plus importantes sont:

Liverpool – Manchester City | Première Ligue | DAZN

Les hommes de Jürgen Klopp accueillent Manchester City dans un match clé pour la tête avant la deuxième pause de l’équipe nationale. Les rouges arrivent après avoir battu Porto en Ligue des champions, tandis que les skyblues n’ont pas pu prendre les trois points lors de leur passage au Parc des Princes. Sans Gundogan, Les hommes de Pep Guardiola recherchent une nouvelle victoire en Premier League pour se positionner en leader contre une équipe contre laquelle il n’a pas perdu depuis près de deux ans. Le match aura lieu à Anfield à partir de 17h30 et pourra être suivi sur DAZN.

Bayern Munich – Eintracht Francfort | Bundesliga | Ligue des champions Movistar

L’équipe autoritaire de Julian Nagelsmann veut s’imposer comme leader de la Bundesliga face à un Eintracht Francfort contre lequel elle est tombée la saison dernière. Après avoir battu le Dinamo Kiev lors de la deuxième journée de la Ligue des champions, le bloc bavarois cherche la dixième victoire consécutive de la saison: Depuis le match nul contre le Borussia Mönchengladbach lors de la première journée de championnat, le Bayern a tout réglé avec la victoire. L’affrontement se jouera à l’Allianz Arena à partir de 17h30 et pourra être visionné via Movistar Champions League.

Atalante – Milan AC | Serie A | Ligue des champions Movistar

Les hommes de Stefano Pioli visitent l’Atalanta toujours compétitive lors de la septième journée du championnat italien. Après avoir perdu contre l’Atlético de Madrid en Ligue des champions, Les rossoneri Ils cherchent une nouvelle victoire pour rester dans la zone privilégiée de la table. Le choc est on ne peut plus égalé : deux victoires pour l’équipe et un nul lors des cinq derniers matchs en face à face pour deux équipes qui disputent cette saison la compétition continentale maximale au niveau des clubs.Le duel aura lieu au Stadio Atleti Azzurri d’Italia à partir de 20h45 et peut être vu sur Movistar Champions League et #Vamos.