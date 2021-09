Ce que vous ne pouvez pas manquer le jour du dimanche 5 septembre

09/05/2021 à 09:00 CEST

La journée du dimanche 5 septembre est chargée d’une grande activité dans le sport et le football, où le dernier week-end de la pause de l’équipe nationale se démarque: L’Espagne affronte la Géorgie dans une tentative désespérée de remporter le billet pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Loin du ballon, on trouve le Grand Prix de Formule 1 des Pays-Bas et les huitièmes de finale de l’US Open, où Carlos Alcaraz est entré dans l’histoire en étant le plus jeune joueur à atteindre cette égalité depuis 1989.. Les événements les plus importants sont :

Carrière | Grand Prix F1 des Pays-Bas | DAZN

La Formule 1 fait face à un nouveau week-end passionnant après la controverse entourant le Grand Prix de Belgique. La victoire de Max Verstappen a encore réduit l’écart avec Lewis Hamilton, qui mène de seulement trois points. Les Allemands et les Britanniques se livrent une bataille sans précédent dans les dernières éditions. Après la moitié du championnat, les 10 dernières épreuves de Coupe du monde sont présentées avec un maximum d’égalité. La course se déroulera sur le circuit de Zandvoort à partir de 15h00 et pourra être suivie en direct via la plateforme DAZN.

Carlos Alcaraz – Peter Gojowczyk | US Open | Eurosport

Le joueur de tennis espagnol est entré dans l’histoire à l’US Open, le dernier Grand Chelem de l’année, battre Stefanos Tsitsipas pour atteindre les huitièmes de finale, le plus jeune depuis 1989. Dans un duel très émouvant, les joueuses de tennis espagnoles et grecques ont atteint le tie-break au cinquième set et ont atteint quatre heures et six minutes. Au prochain tour, il affrontera Peter Gojowczyk, numéro 141 au classement ATP. Le match sera joué à l’USTA Billie Jean King NTC à New York à partir de 17h00 et peut être vu sur Eurosport.

Espagne – Géorgie | Qatar 2022 Tour de qualification mondial | TVE 1

L’équipe espagnole affronte son deuxième match de la pause de l’équipe nationale après avoir chuté par le minimum contre la Suède. Malgré les bonnes longueurs de jeu et méritant au moins un match nul, la fragilité défensive de l’équipe de Luis Enrique a fini par laisser un scénario compliqué: ils ne dépendent pas d’eux-mêmes pour participer à la Coupe du monde Qatar 2022 et devront attendre la décision de l’équipe scandinave pour obtenir le billet en tant que premier du groupe. Le choc se jouera au Nuevo Vivero à partir de 20h45 et pourra être visionné sur TVE 1.

Brésil – Argentine | Qatar 2022 Tour de qualification mondial | #Allons-y

Le Brésil et l’Argentine rééditent la finale de la Copa América à la recherche du billet pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Les deux équipes sont des rivales historiques et affrontent Messi et Neymar, deux des meilleurs joueurs du monde et actuellement coéquipiers au PSG. Avec respectivement 21 et 15 points, les deux blocs ont tout très cher pour être dans l’épreuve de Coupe du Monde: Ils sont en tête du classement et une victoire argentine laisserait à la fois un pied et demi au Qatar. Le concours aura lieu à la Corinthians Arena à partir de 21h00 et pourra être suivi sur la chaîne #Vamos.