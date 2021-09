Ce que vous ne pouvez pas manquer le jour du jeudi 2 septembre

09/02/2021 à 10:51 CEST

La pause de l’équipe nationale est là et avec elle le premier duel de l’Espagne de Luis Enrique. Ils affronteront la Suède dans l’un des matchs les plus importants pour les aspirations de l’équipe nationale à la Coupe du monde et Ils le feront avec des absences importantes comme Pedri, Pau Torres, Mikel Oyarzabal, Dani Olmo, Thiago ou Fabián Ruiz.

Certaines équipes importantes affronteront également l’Angleterre, l’Italie, la Belgique ou l’Allemagne, qui se lance coach après le départ de Joachim Löw une décennie et demie plus tard : Hansi Flick, qui a tout conquis avec le Bayern, a pris les rênes de cette nouvelle étape. Les matchs les plus marquants de la journée du jeudi 2 septembre sont :

Suède – Espagne | Classement Qatar 2022 | 20h45

L’Espagne de Luis Enrique revient après avoir succombé aux tirs au but des demi-finales de l’Eurocup contre l’Italie. De moins en plus, l’équipe a joué un grand rôle dans l’événement continental et méritait d’être dans la grande finale à Wembley. Le prochain grand objectif est, sans aucun doute, d’obtenir le billet pour la Coupe du monde du Qatar 2022. Une victoire contre la Suède laisserait les Espagnols en tête des groupes malgré un match de plus dans leur casier et quoi que l’équipe scandinave fasse dans leur match en attente. Le match aura lieu à la Friends Arena (Suède) à partir de 20h45 et pourra être suivi sur TVE.

Hongrie – Angleterre | Classement Qatar 2022 | 20h45

Les finalistes actuels en Europe concourent à nouveau officiellement après avoir raté le titre. Jouant une grande partie du tournoi à Wembley et atteignant même les demi-finales et la finale, les Britanniques ils sont tombés contre l’Italie aux tirs au but malgré le début du match en tête. Comme l’Espagne, c’est aussi un match vital : s’ils battent la Hongrie, l’une des révélations du tournoi bien qu’étant dans le groupe de la mort avec la France, l’Allemagne et le Portugal, ils ouvriront un écart de cinq points pour obtenir le billet pour la Coupe du monde. L’affrontement se jouera à la Puskas Arena à partir de 20h45 et sera diffusé sur UEFA TV.

Italie – Bulgarie | Classement Qatar 2022 | 20h45

Les champions d’Europe reviennent à l’action contre une Bulgarie dans le besoin. Avec Roberto Mancini à la barre, les Italiens veulent mettre leur qualification pour la Coupe du monde Qatar 2022 sur les rails et certifier qu’ils sont aujourd’hui l’une des équipes les plus puissantes au monde. Leur phase de groupes est impeccable : trois victoires, six buts pour et aucun contre. Dans la lignée de l’Eurocup, où il a montré un niveau stellaire et laissé en chemin des équipes importantes comme l’Espagne ou l’Angleterre. Le concours se déroulera au Stadio Artemio Franchi à partir de 20h45 et pourra être visionné en direct sur ESPN.

Liechtenstein – Allemagne | Classement Qatar 2022 | 20h45

L’Allemagne entame une nouvelle étape avec Hansi Flick. Après plus d’une décennie et demie avec Joachim Löw à la barre, les Allemands auront jusqu’à présent l’entraîneur du Bayern München, qui a absolument tout gagné et prend les rênes soutenu par la Fédération allemande. Le premier match sera contre le Liechtenstein dans ce qui est un duel vital après une défaite inattendue à domicile contre la Macédoine. Les Allemands sont troisièmes avec six points, autant que la Macédoine elle-même et trois de moins que l’Arménie. Le duel se jouera au Kybunpark à partir de 20h45 et pourra être vu sur RTL.