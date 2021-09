Ce que vous ne pouvez pas manquer le jour du jeudi 23 septembre

23/09/2021 à 13:59 CEST

La journée du jeudi 23 septembre est chargée de plusieurs matchs intéressants en Liga et en Serie A. Le plus en vue est, sans aucun doute, le Cadix-Barcelone, où l’entraîneur du Barça, Ronald Koeman, joue son poste et son avenir au club : les mauvais sentiments de l’équipe et les mauvais résultats ont activé toutes les alarmes au sein de la direction sportive.

Alors que le Hollandais joue sa continuité, La Serie A accueille les rencontres de deux des équipes révélations en ce début de saison : l’AS Roma de José Mourinho rencontre l’Udinese à domicile et le Napoli de Luciano Spalletti en visite à la Sampdoria avec l’intention de rester en haut du tableau. Les correspondances les plus importantes sont:

Sampdoria – Naples | Serie A | Ligue des champions Movistar

Les hommes de Luciano Spalletti visitent la Sampdoria lors de la cinquième journée de Serie A, une équipe qui n’ajoute qu’une victoire et a remporté ses cinq derniers matchs. Après avoir raté le ticket pour la Ligue des champions lors de la dernière journée de la saison dernière, la direction sportive a renoncé à Gattuso et a opté pour l’entraîneur italien, qui C’est le troisième qui a dirigé plus de matchs de Serie A en ce 21e siècle avec un total de 415. Il n’a devant lui que Walter Mazzarri (465) et Gian Piero Gasperini (452). Le match se jouera au Stadio Luigi Ferraris à partir de 18h30 et pourra être vu en direct via Movistar Champions League.

Grenade – Real Sociedad | Liga | Movistar LaLiga

Ceux de Robert Moreno reçoivent une Real Sociedad installée dans la zone supérieure du tableau malgré le match nul avec Séville lors de la dernière journée. Les Nasrides, qui affrontent leur première saison sans Diego Martínez, ont sauvé un point lors de leur passage au Camp Nou et visent la première victoire de la saison : ils ont trois nuls et deux défaites lors de leurs cinq premiers matchs. Les txuri-urdin, de leur côté, ont fait leurs débuts en tombant dans le fief du Barça, mais ils ajoutent cinq matchs consécutifs sans perdre avec trois victoires et deux nuls. Le match se jouera au stade Los Cármenes à partir de 19h30 et pourra être suivi au Movistar LaLiga.

Rome – Udinese | Serie A | Ligue des champions Movistar

Ceux de José Mourinho veulent oublier au plus vite le revers contre Hellas Vérone et revenir sur le chemin de la victoire : Ceux de la capitale italienne ont six victoires lors de leurs sept premiers matches officiels et sont l’une des équipes les plus en forme du football européen.. Face à l’Udinese qui souffre après avoir concédé une victoire à domicile contre Naples, les Romains veulent se consolider dans le top 4 aux côtés de l’Inter, Milan et Naples, qui restent invaincus en ce début de saison. Le duel aura lieu au Stadio Olímpico de Rome à partir de 20h45 et pourra être apprécié lors de la Movistar Champions League.

Cadix – Barcelone | Liga | Movistar LaLiga

L’équipe du Barça joue bien plus que trois points lors de son passage en Silver Cup : après avoir perdu contre le Bayern et ne pas avoir montré de bons sentiments contre Grenade, L’entraîneur néerlandais Ronald Koeman prend sa place. Si Barcelone ne gagne pas et ne convainc pas, la direction sportive pourrait annoncer son limogeage immédiatement. L’équipe a perdu son identité et s’est éloignée du parcours fixé par le club, ce qui a déclenché des alarmes. Sans Pedri, Jordi Alba, Ansu Fati, Kun Agüero, Dembelé, Braithwaite ni Balde, les Catalans risquent leur vie contre une équipe qu’ils n’ont pas pu gagner la saison dernière : un nul et une défaite. Le concours aura lieu au stade Nuevo Mirandilla à partir de 22h00 et peut être vu sur Movistar LaLiga.