Ce que vous ne pouvez pas manquer le jour du jeudi 30 septembre

29/09/2021 à 09h00 CEST

La Ligue Europa affronte la deuxième journée de la phase de groupes, où se démarquent les deux matches des équipes espagnoles. La Real Sociedad affrontera l’AS Monaco compliqué après un nul contre le PSV, tandis que le Real Betis de Manuel Pellegrini affrontera Ferencvárosi après le chaos de la victoire contre le Celtic de Glasgow lors de la première journée..

Une autre des grandes attractions du jeudi 30 septembre est sans aucun doute le duel entre le Bayer Leverkusen et le Celtic: les deux principaux rivaux du Real Betis s’affrontent dans un match clé pour les aspirations andalouses. Les correspondances les plus importantes sont:

Real Sociedad – AS Monaco | Ligue Europa | Ligue des champions Movistar

Les hommes d’Imanol Alguacil recherchent la première victoire en Ligue Europa comme l’une des équipes les plus en forme de la Liga : ils ont deux victoires consécutives et ont signé cinq victoires et deux nuls lors des sept derniers matchs. Le txuri-urdin a fait ses débuts avec un match nul contre le PSV et lors de la deuxième date, ils le feront contre le tout-puissant AS Monaco, qui est l’un des prétendants à la première place du groupe B. Des joueurs comme Ben Yedder, Volland, Fofana ou Golovin ils menacent la grande dynamique des Basques. Le match aura lieu à la Reale Arena à partir de 18h45 et pourra être vu via Movistar Champions League.

Celtique – Bayer Leverkusen | Ligue Europa | Ligue des champions Movistar

Le Bayer Leverkusen de Gerardo Seoane visite le Celtic Glasgow dans l’un des matchs les plus désirables de la journée européenne. Les Allemands sont en forme : avec Florian Wirtz et Patrik Shick en mode pleine détermination, l’équipe d’aspirine compte trois victoires consécutives et est deuxième de Bundesliga, à seulement trois points du Bayern. Les Teutons sont la principale menace pour le Real Betis dans le groupe G. Le duel se jouera au Celtic Park à partir de 21h00 et pourra être suivi en Movistar Champions League.

Ferencvárosi – Real Betis | Ligue Europa | Ligue des champions Movistar

Les hommes de Manuel Pellegrini visent la deuxième victoire de cette phase de poules après battre le Celtic Glasgow à Benito Villamarín dans un match fou avec sept buts au total. En vue du Celtic – Bayer Leverkusen, les Andalous veulent ajouter les trois points et consolider en tête du classement. Avec Nabil Fekir à un niveau stellaire, le Real Betis est convaincu qu’il réussira sa visite en Hongrie. Le match se jouera à la Groupama Arena à partir de 21h00 et pourra être apprécié lors de la Movistar Champions League.