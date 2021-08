Ce que vous ne pouvez pas manquer le jour du lundi 23 août

23/08/2021 à 09h00 CEST

La journée du lundi 23 août nous apporte de grands événements en Premier League, LaLiga et Serie A, où se termine la première journée. Le championnat italien a été le dernier à débuter dans les cinq ligues majeures et les débuts du Milan européen ont été faits pour attendre l’avant-dernière semaine d’août.

En Espagne et en Angleterre, deux jeux se démarquent avant tout : West Ham – Leicester, où tous deux ont remporté la première et sont candidats pour briser le Big Six, et Getafe – Séville, où les hommes de Julen Lopetegui veulent continuer en tête du classement. Les rendez-vous les plus marquants de la journée sont donc :

Getafe – Séville | Liga | Movistar LaLiga

Les fans de Séville visitent Getafe avec l’intention de suivre les grandes équipes et de rester en tête du classement. Après une belle version contre le Rayo Vallecano, ils affronteront l’équipe de Míchel, qui Il a débuté avec une défaite contre Valence et ne pourra pas compter sur Djené. L’équipe de Séville a pris la mesure de l’équipe de Madrid : compte quatre victoires consécutives lors des dernières confrontations directes et n’a plus perdu à domicile depuis la saison 2019/20. Le match se jouera à El Coliseum Alfonso Pérez à partir de 20h00 et pourra être suivi en direct sur Movistar LaLiga.

Sampdoria – Milan AC | Serie A | DAZN

Les hommes de Stefano Pioli font leurs débuts contre la Sampdoria à domicile dans une saison passionnante pour les hommes de San Siro. Après une belle campagne l’an dernier, Milan revient dans la compétition de haut niveau après plus de cinq ans d’attente : Il a consolidé en haut du tableau et pendant une grande partie du parcours il a concouru avec l’Inter Milan. Les arrivées de Tomori, Maignan et Tonali renforcent une équipe qui conserve une grande partie du bloc de l’an dernier et espère montrer à nouveau un grand niveau. L’affrontement aura lieu au Stadio Luigi Ferraris à partir de 20h45 et peut être vu sur la plate-forme DAZN.

West Ham – Leicester | Première Ligue | DAZN

La Premier League clôture la deuxième journée par un duel de haut vol entre deux équipes qui se sont retrouvées ces dernières années face aux Big Six. Leicester City et West Ham ont tous deux été des habitués du haut du classement et veulent continuer à se développer et à se consolider en tant que véritables alternatives à Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, etc.. Les deux ont gagné à leurs débuts et les Foxes ont remporté le Community Shield en battant Manchester City de Pep Guardiola en finale. Le match se jouera au London Stadium à partir de 21h00 et pourra être apprécié via DAZN.