Ce que vous ne pouvez pas manquer le jour du mardi 12 octobre

10/12/2021 à 09:59 CEST

La journée du mardi 12 octobre est chargée par une nouvelle journée de la phase de qualification pour la Coupe du monde Qatar 2022. Des équipes comme l’Angleterre ou le Portugal sont à la recherche d’une nouvelle victoire qui les consolidera en haut du tableau et les rapprochera du ticket pour la prochaine Coupe du Monde. Suède – La Grèce est présentée comme un match clé pour les aspirations de l’Espagne de Luis Enrique.

Il y a aussi une nouvelle date pour la qualification européenne des équipes U21 : les hommes de Luis de la Fuente la joueront contre l’Irlande du Nord et ils recherchent le plein de victoires qui les laisse seuls leaders devant la Russie. Les correspondances les plus importantes sont:

Angleterre – Hongrie | Tour de qualification Qatar 2022 | Télévision de l’UEFA

Les hommes de Gareth Southgate visent une nouvelle victoire contre la Hongrie lors de la huitième journée de la phase de qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Invaincue, avec six victoires et un nul, l’Angleterre pourrait laisser la passe pratiquement sur la bonne voie si elle battait les Hongrois. Ils ont 19 points sur 21 possibles et ont un avantage de quatre unités sur l’Albanie et cinq sur la Pologne. Les précédents sont favorables : sur les cinq derniers affrontements, les Britanniques n’ont jamais perdu (quatre victoires et un nul). Le match aura lieu à Wembley à partir de 20h45 et pourra être suivi en direct sur UEFA TV.

Portugal – Luxembourg | Tour de qualification Qatar 2022 | Télédéportation

Les hommes de Cristiano Ronaldo affrontent le faible Luxembourg lors de la septième journée du groupe A de la phase de qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Avec un match de moins que le leader actuel, la Serbie, les Portugais recherchent trois points qui les renforceront dans la partie supérieure et mettront la pression sur les Serbes, qui jouent contre l’Azerbaïdjan ce jour-là. Les cinq derniers affrontements directs entre ceux du Luxembourg et ceux du Portugal se sont soldés par de nettes victoires pour les Portugais: 13 buts en faveur et un seul contre. Le choc sera joué à l’Estadio Nacional do Jamor à partir de 20h45 et peut être vu sur Teledeporte.

Espagne U21 – Irlande du Nord U21 | Qualificatif européen

Les hommes de Luis de la Fuente affrontent une nouvelle journée de qualification européenne et affronteront la faible Irlande du Nord, qui n’a ajouté qu’une victoire lors des trois premières journées de la phase de groupes. L’entraîneur n’est pas vraiment confiant, qui sait déjà ce que c’est que de perdre contre l’équipe britannique : lors du tour de qualification 2016/17, ils ont gagné 1-2 à l’extérieur. C’est la seule victoire contre l’Espagne, qui a remporté toutes ses confrontations directes jusqu’à présent. avec 10 buts en faveur et quatre contre en un total de trois matchs. La rencontre se jouera à partir de 20h45 et aucune télévision n’a confirmé sa diffusion.