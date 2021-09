Ce que vous ne pouvez pas manquer le jour du mardi 28 septembre

28/09/2021 à 09:25 CEST

La meilleure compétition de clubs au niveau continental est de retour avec la deuxième journée de la phase de groupes et une journée pleine de bons jeux. équipes espagnoles, L’Atlético de Madrid et le Real Madrid rencontrent respectivement l’AC Milan et le Sheriff, avec des situations totalement différentes dans le classement, les besoins et la dynamique.

La grande attraction du mardi 28 septembre est, sans aucun doute, le duel entre deux des grands favoris pour le titre: Neymar, Messi et le PSG de Mbappé rencontrent Manchester City de Pep Guardiola. Les correspondances les plus importantes sont:

PSG – Manchester City | Ligue des champions | Ligue des champions Movistar

Les hommes de Pep Guardiola rendent visite à l’équipe parisienne dans l’un des duels les plus puissants actuellement du football européen. Les deux clubs les plus solides financièrement et les deux grands prétendants au premier titre de leur histoire Ils se sont mis d’accord dans un groupe dans lequel seul Leipzig peut menacer les intérêts des Français et des Britanniques. Sauf surprise de dernière minute, Leo Messi rencontrera à nouveau Pep Guardiola, l’union qui a conduit Barcelone à l’Olympe des Dieux. Si les citoyens gagnent, ils mèneront de cinq points les Parisiens, qui ont échoué contre Bruges et affronteront ce match comme quelque chose de vital pour rêver de la première place. Le match aura lieu dans le Parque de los Príncipes à partir de 21h00 et peut être vu via Movistar Champions League.

Milan AC – Atlético de Madrid | Ligue des champions | Ligue des champions Movistar

Les hommes de Cholo Simeone affrontent l’effronté AC Milan à domicile, qui revient dans la compétition après plus de sept ans d’absence. La deuxième équipe la plus titrée de l’histoire de la compétition met à l’épreuve l’état des colchoneros, qui n’ont pas dépassé le match nul face à Porto lors de la première et viennent de perdre chez les Alavés en Liga. Ceux de Stefano Pioli ont rendu les choses difficiles pour Liverpool et ils veulent devenir forts à domicile pour marquer les premiers points et suivre dans le sillage des Britanniques, favoris à la première place du groupe. Porto et l’Atlético et l’AC Milan aspirent eux-mêmes à la deuxième place et, donc, au ticket pour les huitièmes de finale. L’affrontement se jouera à San Siro à partir de 21h00 et pourra être suivi en Movistar Champions League.

Real Madrid – Shérif | Ligue des champions | Ligue des champions Movistar

Les Blancs accueillent la recrue Sheriff Tiraspol dans l’un des matchs les plus abordables de la phase de groupes. L’équipe moldave a débuté avec une surprenante victoire à domicile contre le Shakhtar Donetsk et a les mêmes points que l’équipe de Carlo Ancelotti. Hormis une surprise capitale, ceux de la capitale ajouteront une nouvelle victoire sans trop de souffrance et des leaders en solo seront placés: le 0-1 à Giuseppe Meazza laisse un calendrier particulièrement favorable pour être premier du groupe sans trop de peine. L’affrontement se jouera au Santiago Bernabéu à partir de 21h00 et pourra être apprécié en Movistar Champions League.