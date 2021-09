Ce que vous ne pouvez pas manquer le jour du mardi 7 septembre

in

09/07/2021 à 10h34 CEST

La journée du mardi 7 septembre est à nouveau chargée d’activité footballistique liée à l’arrêt des équipes nationales: les Pays-Bas de Memphis Depay et De Jong jouent une grande partie de leurs aspirations pour la Coupe du monde Qatar 2022 contre la Turquie. La France de Didier Deschamps, qui compte cinq nuls consécutifs, et le Portugal de Cristiano Ronaldo ont également de gros enjeux.

Concernant les intérêts espagnols, L’équipe U21 de Luis de La Fuente affronte la Lituanie lors de la deuxième journée du tour de qualification pour le prochain Championnat d’Europe après avoir battu la Russie avec deux doublés par Fer Niño et Yéremi Pino. Les correspondances les plus importantes sont :

Lituanie U21 – Espagne U21 | Étape de qualification européenne

L’Espagne de Luis de La Fuente affronte la deuxième journée de la phase de qualification face à une Lituanie tombée face à la Slovaquie lors de la première journée. Ce n’est pas le cas de la sélection, qui clairement battu la Russie (4-1) avec deux doublés de Fer Niño et Yéremi Pinou. Après le mauvais résultat du dernier Championnat d’Europe, les Espagnols veulent retrouver leurs bons sentiments et se consolider en tête du groupe, où Malte et la Slovaquie comptent également trois points. Le match aura lieu au stade LFF de Vilna à partir de 17h30, mais aucune télévision espagnole n’a confirmé qu’elle le retransmettrait en direct.

Azerbaïdjan – Portugal | Tour de qualification Qatar 2022 | Télévision de l’UEFA

Le Portugal de Cristiano Ronaldo vise la première place du groupe après avoir certifié un grand retour contre l’Irlande lors de la première journée de la pause. Actuellement, ils sont deuxièmes avec 10 points, tout comme la Serbie, qui mène par la différence de buts. Les Portugais, champions d’Europe en 2016, veulent être au prochain Mondial au Qatar 2022. C’est peut-être le dernier grand rendez-vous de Cristiano Ronaldo, qui est déjà le meilleur buteur de l’histoire du football en équipe nationale et qui n’est qu’à quatre matchs d’entrer dans le top 3 des apparitions plus internationales. L’affrontement se jouera au stade olympique de Bakou à partir de 18h00 et pourra être suivi sur UEFA TV.

Pays-Bas – Turquie | Tour de qualification Qatar 2022 | Télévision de l’UEFA

Les Pays-Bas de Memphis Depay et Frenkie De Jong affrontent un match clé pour leurs aspirations en Coupe du monde, un tournoi auquel ils n’ont plus participé depuis l’édition 2014 du Brésil. Ils affronteront la Turquie, qui a bouclé une Coupe d’Europe loin de ce qui était attendu, leader actuel avec 11 points après avoir battu Gibraltar de manière retentissante. Si les Néerlandais gagnent, ils seront en tête pour le dernier jour de la pause de l’équipe nationale. Le duel aura lieu à l’Amsterdam Arena à partir de 20h45 et peut être vu sur UEFA TV.

France – Finlande | Tour de qualification Qatar 2022 | ÊTRE FACHÉ

La France de Didier Deschamps cherche à se racheter après avoir marqué cinq nuls lors de ses cinq derniers matches officiels, quelque chose qui ne s’était pas produit auparavant dans l’histoire de l’équipe nationale. Sans Mbappé, qui a dû abandonner sa concentration sur blessure, mais Avec Griezmann et Benzema, les Gaulois recherchent une victoire qui les confortera en haut du tableau face à une Finlande qui a laissé de belles sensations lors du dernier Championnat d’Europe. et qu’il n’est pas entré dans les phases finales en raison de la différence de buts. Le concours se déroulera au Stade de France à partir de 20h45 et pourra être suivi en direct sur BE MAD.