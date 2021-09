Ce que vous ne pouvez pas manquer le jour du samedi 11 septembre

11/09/2021 à 9h01 CEST

L’arrêt des équipes nationales est terminé et avec lui l’activité footballistique revient dans les ligues principales. Le samedi 11 septembre, nous avons de grands matchs en Serie A, Bundesliga et Premier League : La Juventus se rend à Naples, le Bayern à Leipzig et Manchester City à Leicester City. Cristiano Ronaldo pourrait également faire ses débuts avec Manchester United.

Concernant la Liga, la journée est conditionnée par l’approbation de la suspension de Séville – Barcelone et Villarreal – Alavés, qui devaient se jouer ce samedi.. Les correspondances les plus importantes sont :

Leicester – Manchester City | Première Ligue | DAZN

Les hommes de Pep Guardiola se rendent à Leicester City lors de la quatrième journée de Premier League après avoir battu Arsenal lors du dernier match. Les bleu ciel Ils veulent consommer la revanche de la défaite en finale du Community Shield, où l’équipe de Brendan Rodgers a gagné par le minimum avec un but Iheanacho. Le début de saison a connu quelques difficultés, mais City a déjà carburé avec deux buts contre Norwich City et Arsenal et est, sans aucun doute, l’un des grands favoris pour le titre. Le match aura lieu au King Power Stadium à partir de 16h00 et pourra être suivi en direct via la plateforme DAZN.

Manchester United – Newcastle | Première Ligue | DAZN

Les Red Devils accueillent Newcastle dans ce qui pourrait être les débuts de Cristiano Ronaldo. Le Portugais a secoué le marché dans ses derniers jours et est retourné dans ce qui était sa maison: met la cerise sur le gâteau pour le projet sportif d’Ole Gunnar Solskjaer et est le principal argument pour que Manchester United s’impose en Premier League et fasse le saut final en Europe. Des joueurs comme Raphael Varane ou Jadon Sancho élèvent le plafond compétitif de l’équipe. Le duel se jouera à Old Trafford à partir de 16h00 et sera vu sur DAZN.

Naples – Juventus | Serie A | Ligue des champions Movistar

La Juventus entame la phase post-Cristiano après deux saisons au cours desquelles le Portugais a été le principal discours offensif de l’équipe. Avec Allegri et après avoir échoué à gagner les deux premiers jours, les Turinois visitent un Naples qui a commencé la saison à un niveau élevé.. Ils ont abandonné la place de la Ligue des champions lors de la dernière journée, mais Spaletti donne une identité à l’équipe après le départ de Gattuso et les Napolitains sont l’une des équipes les plus dangereuses de Serie A. L’affrontement se jouera au Stadio Diego Armando Maradona à partir de 18h00 et pourra être apprécié à Movistar Champions League.

Leipzig – Bayern | Bundesliga | Ligue des champions Movistar

Les hommes de Julian Nagelsmann visitent le toujours compliqué RB Leipzig lors de la quatrième journée de Bundesliga. Après une pause en équipe nationale au cours de laquelle la Maanchaft semble avoir trouvé une voie avec Hansi Flick, les équipes allemandes reprennent la compétition et le match le plus important de la journée est marqué par Leipzig et le Bayern. Les hommes de Jesse March n’ont remporté qu’un seul match en début de saison et n’ont pas pu arrêter les Bavarois lors des cinq derniers matchs.: deux défaites et trois nuls. Le concours aura lieu à la Red Bull Arena à partir de 18h30 et peut être visionné sur Movistar Champions League.