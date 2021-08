Ce que vous ne pouvez pas manquer le jour du samedi 14 août

14/08/2021 à 08h00 CEST

La journée du samedi 14 août nous laisse plusieurs matchs intéressants en Premier League, dont la première journée de Manchester United, Chelsea et Liverpool. Aussi la visite du Real Madrid à Mendizorroza ou le choc entre le Borussia Dortmund et l’Eintracht Frankfurt au Signal Iduna Park, mais l’événement le plus attendu du week-end est sans aucun doute la présentation de Leo Messi en tant que joueur du PSG.

Le club présentera ses nouvelles incorporations dans les heures précédant le choc contre Strasbourg devant 50 000 spectateurs, où se distinguent Donnarumma, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum et Sergio Ramos. Ni celui de Camas ni la star argentine ne participeront, oui, à ce qui serait leur première rencontre, mais ils devront attendre au moins le choc contre le Stade Brestois.

Manchester United – Leeds s’unit | Première Ligue | DAZN

Les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer donnent officiellement le coup d’envoi de la saison 2021/22 en recevant l’une des révélations de la saison dernière : Leeds United de Marcelo Bielsa. Finaliste de Premier et finaliste de la Ligue Europa, le projet du Norvégien veut continuer à grandir et obtenir les premiers titres depuis 2017, avec Mourinho sur le banc. L’arrivée de Jadon Sancho est l’une des grandes attractions de la grande chaîne de grands joueurs que Solskjaer a à sa disposition.

Alavés – Real Madrid | LaLiga Santander | Movistar LaLiga

Les Blancs, avec Carlo Ancelotti sur le banc après les adieux de Zinedine Zidane dans sa deuxième étape, veulent entamer la saison de la meilleure des manières: avec une victoire à Mendizorroza qui marque un bon point de départ. Sans Kroos, Odriozola ou Ceballos, le Real Madrid veut continuer à obtenir de bons résultats du fief d’Alavés: Depuis leur retour en Liga, les Blancos ont remporté quatre victoires en cinq visites.

Borussia Dortmund – Eintracht Francfort | Bundesliga | Ligue des champions Movistar

Les hommes de Marco Rose veulent une nouvelle victoire, la première en Bundesliga, après avoir battu Wehen Wiesbaden au premier tour du DFB Pokal avec un imparable Erling Haaland, qui continue dans la même veine que la saison dernière et ajoute 60 buts en 60 matchs officiels. Pour la première de championnat, le Borussia Dortmund fait déborder l’infirmerie : Hummels, Schmelzer, Hitz, Can, Meunier, Guerreiro, Brandt, Wolf, Zagadou et Mateu Morey ne seront pas disponibles pour le technicien. Les principales nouveautés sont Donyell Malen (PSV) et Gregor Kobel (Stuttgart).