Ce que vous ne pouvez pas manquer le jour du samedi 16 octobre

16/10/2021 à 9h44 CEST

La journée du samedi 16 octobre est marquée par le retour de l’activité dans les principaux championnats européens après le deuxième arrêt des équipes nationales de la saison 2021/22. Ni le Real Madrid ni l’Atlético de Madrid ne joueront leur match de Liga : il a été reporté, comme cela s’est déjà produit à Séville – FC Barcelone et Villarreal – Alavés, à cause des joueurs de la CONMEBOL.

Dans les faits saillants Premier, surtout, Leicester City – Manchester United; ou ce qui est le même : le super champion britannique contre l’actuel dauphin de Premier League. Jouant également Manchester City, Chelsea et Liverpool, les autres favoris. Les plus marquants sont:

Leicester City – Manchester United | Première Ligue | DAZN

Les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer visitent la toujours difficile Leicester City de Brendan Rodgers, actuel champion du Community Shield. TAprès avoir obtenu un seul point sur les six derniers, les Diables rouges ont besoin d’une victoire convaincante pour se consolider dans le top 4, où ils restent aux côtés des trois autres favoris du titre : Manchester City, Liverpool et Chelsea.. Sans Raphaël Varane, blessé avec la France en UEFA Champions League, les précédents confirment une égalité maximale : deux victoires de chaque côté et un nul dans les cinq derniers précédents entre les deux équipes. Le match se jouera au King Power Stadium à partir de 16h00 et pourra être suivi sur DAZN.

Latium – Inter | Serie A | Ligue des champions Movistar

L’Inter Milan, champion d’Italie en titre, dispute un match clé contre la Lazio à l’extérieur. Ceux de Simone Inzaghi, qui ont trouvé en Edin Dzeko et Lautaro Martínez chez leur partenaire de but, visent la deuxième victoire consécutive en Serie A et restent invaincus : seuls Naples, l’AC Milan et l’Inter lui-même ne savent toujours pas ce que c’est que de perdre dans cette édition 2021/22. Précisément, les trois équipes occupent les trois premières places du classement, avec un Naples intraitable avec 21 points, deux de plus que l’AC Milan et quatrième de plus que l’Inter. L’affrontement se jouera au Stadio Olímpico di Roma à partir de 18h00 et pourra être vu en Movistar Champions League.

Real Sociedad – Majorque | Liga | Movistar LaLiga

Les hommes d’Imanol Alguacil cherchent la tête à domicile contre le RCD Mallorca récemment promu lors de la neuvième journée de Liga. Après la suspension des rencontres du Real Madrid et de l’Atlético de Madrid, Les txuri-urdin ils ont devant eux la possibilité de placer les leaders seuls : en début de journée ils sont à égalité avec 17 points chaque équipe. Sans David Silva et Asier Illarramendi, la Real Sociedad n’a plus perdu contre l’équipe des Baléares depuis 2012 : dans les cinq derniers précédents directs, il y a quatre victoires et une seule défaite. L’affrontement se jouera à la Real Arena à partir de 21h00 et peut être vu sur Movistar LaLiga.