Ce que vous ne pouvez pas manquer le jour du samedi 18 septembre

18/09/2021 à 09h00 CEST

La journée du samedi 18 septembre est chargée de matchs dans les cinq ligues majeures après la journée européenne interhebdomadaire, où une seule des équipes espagnoles a gagné : Le Real Madrid a battu l’Inter au Giuseppe Meazza. Villarreal, Séville et l’Atlético de Madrid ont marqué un point et le Barcelone de Ronald Koeman a été battu (0-3) contre le Bayern au Camp Nou.

La Premier League est définie par les matchs de Manchester City et Liverpool, la Liga par l’intéressant Atlético de Madrid – Athletic Club et, en Bundesliga, le champion actuel rencontre le Vfl Bochum pour mettre la pression sur Wolfsburg, l’actuel leader avec 12 points et la seule équipe à avoir remporté tous ses engagements jusqu’à présent. Les correspondances les plus importantes sont:

Bayern – Vfl Bochum | Bundesliga | #Allons-y

Les Bavarois reviennent en Bundesliga après montrer une grande version contre le FC Barcelone en Ligue des Champions. Ils ont noyé l’équipe de Ronald Koeman du début à la fin et l’ont emporté avec une énorme victoire, la deuxième consécutive après le désastre de 2-8. Avec Julian Nagelsmann en tête, les Allemands restent invaincus cette saison et ont déjà remporté leur premier titre, la Supercoupe d’Allemagne.. Ils affrontent l’un des rivaux les plus accessibles du championnat avec l’intention de mettre la pression sur Wolfsburg, qui joue dimanche. Le match se jouera à l’Allianz Arena à partir de 15h30 et pourra être suivi sur la chaîne #Vamos.

Manchester City – Southampton | Première Ligue | DAZN

L’hôte britannique Southampton après avoir battu Leipzig lors du premier match de la phase de groupes de la Ligue des champions. Avec deux défaites contre Leicester, dans le Community Shield, et Tottenham, en Premier League, lors des deux premiers matchs de la saison 2021/22, Les hommes de Pep Guardiola ont tout gagné et à domicile ils ont fait preuve d’une supériorité écrasante : ils ajoutent quatre matchs consécutifs marquant plus de cinq buts contre leurs rivaux. Everton (5-0), Norwich (5-0), Arsenal (5-0) et Leipzig (6-3) en ont été les victimes jusqu’à présent. L’affrontement aura lieu à l’Etihad Stadium à partir de 16h00 et pourra être vu en direct sur la plateforme DAZN.

Liverpool – Palais de cristal | Première Ligue | DAZN

Les hommes de Jürgen Klopp affrontent Crystal Palace, qui a donné la cloche contre Tottenham et a fini par marquer (3-0) qui était encore la seule équipe avec des victoires complètes dans ce départ. Ils affronteront le puissant Liverpool, qui reste invaincu et a remporté son premier match de la phase de groupes de la Ligue des champions contre le Milan AC renouvelé. En Premier League, il partage la tête avec Manchester United, Chelsea et Everton, les quatre seules équipes (avec West Ham) qui ne savent toujours pas ce que c’est que de perdre. et ils s’installent dans la partie haute avec 10 points. La réunion aura lieu à Anfield à partir de 16h00 et peut être appréciée sur DAZN.

Atlético de Madrid – Club d’athlétisme | LaLiga | Movistar LaLiga

Les colchoneros reçoivent l’inconfortable Athletic Club après ne pas avoir réussi le match nul contre Porto en Ligue des champions. Encadrant dans l’un des groupes de la mort également aux côtés de Liverpool et de l’AC Milan, ceux de Cholo Simeone veulent mettre leur attention en Liga, où ils sont l’un des grands favoris en tant que champions en titre la saison dernière. Après avoir fait match nul contre Villarreal, les rojiblancos partagent la tête avec Valence et le Real Madrid, équipes qui s’affronteront dimanche. Les trois points sont donc essentiels pour continuer sur la bonne voie. Le concours aura lieu au Wanda Metropolitano à partir de 16h15 via Movistar LaLiga.