Ce que vous ne pouvez pas manquer le jour du samedi 2 octobre

02/10/2021 à 09:50 CEST

La journée du samedi 2 octobre est marquée par ce Ce pourrait être la dernière rencontre de Ronald Koeman à la tête du FC Barcelone. Les Catalans se rendent à l’Atlético de Madrid après avoir subi une nouvelle défaite (3-0) en Ligue des champions face à Benfica. Discuté pour son style de jeu et le manque de résultats, le Néerlandais mènera depuis les tribunes et pourrait clôturer son temps en tant qu’entraîneur de l’équipe première pendant la pause..

En dehors du football espagnol, Manchester United et Everton ont mis sur la table le meilleur match de Premier League, tandis que la Juventus et le Turin jouent trois points importants dans le derby turinois. Les correspondances les plus importantes sont:

Manchester United – Everton | Première Ligue | DAZN

Les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer accueillent Everton après une défaite surprenante contre Aston Villa à domicile. Avec une victoire en quatre matches jusqu’au choc européen, la figure du sélectionneur norvégien était remise en cause. Avec un but de Cristiano Ronaldo in extremis contre Villarreal, les Red Devils ont pris l’air après avoir chuté également en Coupe Carabao par West Ham. Les trois points sont essentiels pour mettre la pression sur Liverpool, Manchester City et Chelsea, qui sont en tête du classement. Le match aura lieu à Old Trafford à partir de 13h30 et peut être suivi sur DAZN.

Turin – Juventus | Serie A | Ligue des champions Movistar

LLe retour de Massimiliano Allegri au Calcio après avoir battu les champions d’Europe en titre, Chelsea de Thomas Tuchel, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Après un départ catastrophique avec deux points lors des quatre premières journées, les Bianconeros affichent trois victoires consécutives (2-3 contre Spezia, 3-2 contre Sampdoria et 1-0 contre Chelsea) et l’équipe a retrouvé des sensations. Dans ce qui est la première campagne sans Cristiano Ronaldo, la Juventus entame la reprise de l’hégémonie en Ligue des champions après avoir remis le trône à l’Inter. Le duel aura lieu au Stadio Olímpico di Torino à partir de 18h00 et peut être vu sur Movistar Champions League.

Atlético de Madrid – FC Barcelone | LaLiga | Movistar LaLiga

Les hommes de Cholo Simeone accueillent un FC Barcelone en crise lors de la 8e journée de Liga. Après la défaite humiliante en Ligue des champions contre Benfica lors de la deuxième journée de la phase de groupes, les Catalans atteignent le dernier match avant la pause avec tout l’enjeu. L’entraîneur néerlandais Ronald Koeman pourrait faire face à su dernier match devant l’équipe et il le fera depuis les tribunes en raison de la sanction. Une victoire lors des cinq dernières rencontres a déclenché toutes les alarmes à Barcelone. Les colchoneros, de leur côté, arrivent après avoir soulagé leur anxiété avec un retour de dernière minute contre l’AC Milan en Europe. L’affrontement se jouera au Wanda Metropolitano à partir de 21h00 et pourra être visionné via Movistar LaLiga.