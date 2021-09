Ce que vous ne pouvez pas manquer le jour du samedi 25 septembre

25/09/2021 à 9h01 CEST

La journée du samedi 25 septembre est chargée de beaucoup d’activité footballistique dans les cinq grands championnats européens. La Premier League nous laisse un duel vibrant entre Thomas Tuchel et Pep Guardiola dans ce qui est sans aucun doute l’un des meilleurs matchs que l’on puisse actuellement voir en Europe: la réédition de la finale de Ligue des champions promet des émotions.

Real Madrid – Villarreal se démarque en Liga, en Serie A Inter – Atalanta et en Bundesliga le derby entre le Borussia Mönchengladbach et le Borussia Dortmund, tandis qu’en Ligue 1 Montpellier se mesure à la recherche de poursuivre la bonne dynamique. Les plus marquants sont:

Chelsea – Manchester City | Première Ligue | DAZN

Les hommes de Thomas Tuchel accueillent Manchester City de Pep Guardiola dans l’un des duels les plus puissants du football européen. Les deux derniers finalistes de la Ligue des champions se retrouvent dans un duel clé pour les aspirations des deux en Premier League : avec Liverpool et Manchester United sont deux des grands favoris pour le titre. Les citoyens, sans aucun doute, ont des dettes impayées : ils ont quatre défaites lors de leurs cinq dernières confrontations directes et trois d’entre eux d’affilée. Les bleus se sont imposés en demi-finale de FA Cup et en finale de Ligue des champions, en plus de le faire également dans la dernière ligne droite du premier ministre. Le match sera joué à Stamford Bridge à partir de 13h30 et peut être vu en direct sur DAZN.

Inter-Atalante | Serie A | Ligue des champions Movistar

Les champions en titre de la Serie A affrontent l’Atalanta toujours difficile de Gian Piero Gasperini, qui n’a perdu qu’un match jusqu’à présent cette saison et a obtenu un précieux match nul lors de sa visite à l’Estadio de la Cerámica en Ligue des champions. Sans Antonio Conte, Romelu Lukaku et Achraf Hakimi, le neroazzurros ils veulent suivre dans le sillage de Napoli et être en tête du classement au début de la saison 2021/22. La seule défaite à ce jour était contre le Real Madrid en Ligue des champions, où ils ont abandonné pratiquement à la dernière minute du match. Le duel se jouera au Giuseppe Meazza à partir de 18h00 et pourra être suivi en Movistar Champions League.

M’Gladbach – Dortmund | Bundesliga | Ligue des champions Movistar

La ville du Borussia accueille le premier derby de la saison avec des dynamiques totalement opposées : tandis que ceux de Marco Rose sont consolidés dans la partie supérieure avec Wolfsburg et Bayern, ceux d’Adolf Hütter n’ajoutent qu’une seule victoire jusqu’à présent cette année et sont classés dans la partie inférieure du tableau. Avec Erling Haaland en mode buteur absolu, les Borussers veulent que les trois points continuent de se battre pour la première place du tableau et mettent enfin fin à l’hégémonie du Bayern de Julian Nagelsmann. L’affrontement aura lieu au Borussia-Park à partir de 18h30 et pourra être apprécié lors de la Movistar Champions League.

Real Madrid – Villarreal | Liga | Movistar LaLiga

Les hommes de Carlo Ancelotti affrontent le champion en titre de la Ligue Europa, qui a remporté cette semaine sa première victoire de la saison avec une victoire (4-1) contre Elche de Fran Escribá.. Les Castellón veulent battre les Blancs une fois pour toutes : lors des cinq dernières confrontations directes, ils n’ont obtenu que deux nuls. Toujours sans Kroos, Carvajal, Ceballos ou Mendy, l’équipe de la capitale veut une nouvelle victoire pour conforter en haut du tableau et conserver seule l’avance, où il possède en début de journée deux points d’avance sur l’Atlético de Madrid, son principal rival dans la lutte pour le titre. Le concours aura lieu au Santiago Bernabéu rénové à partir de 21h00 et sera diffusé sur Movistar LaLiga.