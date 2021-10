Ce que vous ne pouvez pas manquer le jour du samedi 30 octobre

30/10/2021 à 10h39 CEST

Le FC Barcelone entame une nouvelle étape sans Ronald Koeman sur le banc. Après la défaite inattendue contre le Rayo Vallecano, le conseil d’administration du culé a décidé de se passer des services du Néerlandais malgré les déclarations publiques répétées de soutien et le club est entré dans une nouvelle dimension : Sans Leo Messi, Sergi Barjuan a pris les rênes de l’équipe première par intérim jusqu’à l’arrivée du nouvel entraîneur.

En Premier League, deux grands matchs se démarquent avant tout : Leicester City – Arsenal et Tottenham – Manchester United. Manchester City de Pep Guardiola et Liverpool de Jürgen Klopp jouent également. Les correspondances les plus importantes sont:

Leicester City – Arsenal | Premier League DAZN

Les hommes de Mikel Arteta se rendent à Leicester City lors de la dixième journée de Premier League à la recherche d’une nouvelle victoire qui les hissera au classement. Après avoir signé zéro point sur neuf possibles lors des trois premières journées, l’équipe londonienne est entrée dans une belle dynamique après avoir montré un brillant niveau face à Tottenham dans le North London Derby : depuis, elle a cumulé trois victoires et deux nuls entre toutes les compétitions.. Ils n’auront pas la tâche facile face à Leicester également en hausse : ils comptent quatre victoires consécutives et se placent avec les mêmes points (14) qu’Arsenal, aux positions 9 et 10, respectivement. Le match se jouera au Power Stadium à partir de 13h00 sur DAZN.

Tottenham – Manchester United | Première Ligue | DAZN

Les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer affrontent leur premier engagement dans le tournoi britannique après avoir signé l’une des défaites les plus embarrassantes de leur histoire : Manchester United a succombé à Liverpool 0-5 à Old Trafford. Ce ne sera pas vraiment facile contre Tottenham Hotspur, qui a battu les Red Devils 1-6 en Premier League cette saison. Aucun des deux clubs n’est à son meilleur, mais celui de Nuno Espírito Santo n’a pas échoué contre Burnley en Coupe Carabao et ils veulent retrouver le ton après les défaites contre West Ham (Premier League) et Vitesse (Conference League). Le choc se jouera au Tottenham Hotspur Stadium à partir de 18h30 sur DAZN.

FC Barcelone – Alavés | LaLiga | Movistar LaLiga

Les Catalans affrontent le premier match post-Koeman à domicile contre Alavés de Javi Calleja avec des urgences à tous points de vue: avec Sergi Barjuan à la barre en tant qu’entraîneur par intérim, l’équipe a besoin des trois points pour remonter le moral et sortir de la neuvième position dans laquelle se trouve actuellement l’équipe. Avec 15 points sur 30 possibles, la situation en Liga commence à être alarmante. Avec deux défaites lors de leurs deux derniers matchs et les absences de Frenkie De Jong, Pedri, Ansu Fati, Ronald Araujo et Martin Braithwaite, les trois points sont déterminants pour l’avenir immédiat de l’équipe. Le duel aura lieu au Camp Nou à partir de 21h00 et peut être vu sur Movistar LaLiga.