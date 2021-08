Ce que vous ne pouvez pas manquer le jour du vendredi 20 août

19/08/2021 à 20h00 CEST

La journée du vendredi 20 août est chargée de foot à l’apéro du week-end. La Liga entame sa deuxième journée avec un derby andalou entre le Real Betis et Cadix, Leo Messi pourrait faire ses débuts en tant que joueur du PSG et Leipzig vise la première victoire de la saison. En Copa Libertadores, en revanche, Barcelona SC ou Fluminense achèveront les demi-finales de l’édition 2021.

La Premier League, la Liga, la Bundesliga et la Ligue 1 poursuivent leur course et ce week-end prochain aura également le retour de la Serie A, où la Juventus veut régner après une année fatidique qui s’est terminé avec l’Inter d’Antonio Conte soulevant le Scudetto. Les rendez-vous incontournables de ce vendredi 20 août sont :

Real Betis – Cadix | LaLiga | Movistar LaLiga

Le premier derby andalou de la saison sera joué par le Real Betis et Cadix, où les deux clubs recherchent la première victoire de la saison après avoir fait match nul lors de la première.. Les Cadix, qui affrontent leur deuxième saison dans l’élite, veulent battre une équipe historiquement mauvaise : au cours des trois dernières décennies, ils ont affronté un total de 13 occasions et n’ont remporté qu’une seule victoire (3-5 en Copa del Rey 2017). Le match Il se jouera au Benito Villamarín à partir de 21h00 et pourra être suivi au Movistar LaLiga.

Stade Brestois – PSG | Ligue 1 | ESPN

Le PSG affronte la troisième journée de Ligue 1 avec des victoires absolues (1-2 contre Troyes et 4-2 contre Strasbourg). Avec le goût aigre-doux de perdre la Supercoupe de France contre le LOSC Lille, les parisiens pourraient profiter des premières minutes de Leo Messi. L’Argentin n’a pas conclu d’accord de renouvellement avec Barcelone et a signé pour le PSG pour deux saisons plus une optionnelle et il a été présenté de manière massive devant 50 000 spectateurs dans le Parc des Princes. Le match se jouera au Stade Francis-Le Blé à partir de 21h00 et est visible sur ESPN.

RB Leipzig – Stuttgart | Bundesliga | Ligue des champions Movistar

L’équipe de Jesse March affronte la deuxième journée de Bundesliga contre Stuttgart avec l’intention de remporter la première victoire de la saison et le nouveau projet sportif. Sans Dani Olmo, qui s’est reposé au retour des JO, les Allemands ont chuté au minimum face à Mayence 05 dans un match gris. Après les marches Nagelsmann et Upamecano, l’usine Red Bull veut entrer dans une dynamique gagnante et s’installer en haut du tableau. Le match se jouera à la Red Bull Arena à partir de 20h30 et il sera vu en Movistar Champions League.

Barcelone SC – Fluminense | Coupe Libertadores | DAZN

La Copa Libertadores 2021 recherche le dernier demi-finaliste, qui quittera le Barcelona SC – Fluminense. Le 2-2 récolté au match aller laisse l’égalité complètement ouverte et sans favori clair. L’attaquant de Fluminense Fred a égalisé le match à la dernière minute depuis le point de penalty et l’équipe jouera la passe à l’extérieur. Aucun des deux clubs n’a le trophée à son palmarès, bien qu’ils aient joué la finale: Barcelona SC un total de deux en 1998 et 1990 et Fluminense un en 2008. La deuxième étape Il sera joué au stade monumental Isidro Romero Carbo à partir de 02h30 et il sera possible de suivre sur DAZN.