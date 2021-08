Ce que vous ne pouvez pas manquer le mercredi 11 août

in

10/08/2021 à 20h10 CEST

Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 sont terminés et petit à petit les saisons commencent dans les ligues majeures du football européen. La Ligue 1 l’a déjà fait, par exemple avec le retour du PSG contre Troyes ou le tirage au sort du champion en titre, le LOSC Lille. Le match le plus important de ce mercredi 11 août est sans conteste Villarreal – Chelsea en finale de la Supercoupe d’Europe..

Les deux premiers matchs des quarts de finale de la Copa Libertadores sont également disputés, où Palmeiras, Sao Paulo, River Plate et Fluminense sont les principaux favoris pour accéder aux demi-finales. de la meilleure compétition sud-américaine.

21h00 | Villarreal – Chelsea | Finale de la Supercoupe d’Europe

Les champions en titre de la Ligue Europa, Villarreal, et les champions en titre de la Ligue des champions, Chelsea, s’affrontent pour désigner le super champion d’Europe. La finale se jouera au Windsor Park et sera dirigée par l’arbitre Sergei Karasev. Les principales absences dans le combiné groguet est Samu Chukwueze, tandis que chez les Britanniques, ceux de Thiago Silva, Christensen et Musonda se démarquent. Le jeu peut être vu en direct à travers Ligue des champions Movistar à partir de 21h00

02:30 heures | São Paulo – Palmeiras | Coupe Libertadores

Palmeiras, champion en titre de la Copa Libertadores, affronte le difficile Sao Paulo au premier tour des quarts de finale. L’affrontement aura lieu à l’Estádio Cícero Pompeu de Tolède et sera dirigé par l’arbitre Nestor Pitana. Les principales absences sont du côté d’Hernán Crespo : Eder, William Da Silva, Arboleda et Luciano Nieves seront disponibles. Le duel peut être suivi en Espagne via la plateforme DAZN à partir de 02h30.

00:15 heures (+1) | Olimpia – Flamengo | Coupe Libertadores

Le champion de la Copa Libertadores 2019, Flamengo, affronte l’historique Olimpia paraguayen au deuxième tour des quarts de finale. Le duel aura lieu au stade Manuel Ferreira et sera arbitré par l’arbitre Fernando Rapallini. L’équipe brésilienne, favorite pour atteindre les demi-finales, a quelques absences comme celles de César, Rodrigo Caio, Piris ou Renê. L’affrontement peut être suivi dans DAZN dans la tôt le matin du mercredi au jeudi à partir de 00h15.