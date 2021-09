Ce que vous ne pouvez pas manquer le mercredi 22 septembre

22/09/2021 à 13:41 CEST

La journée du mercredi 22 septembre est chargée de grands matchs en Liga, Serie A et Carabao Cup, où Manchester United, Chelsea, Tottenham, Leicester et Arsenal entament leur chemin vers le titre.. La Juventus d’Allegri, en revanche, vise sa première victoire dans le tournoi national contre Spezia à l’extérieur après deux nuls et deux défaites en ouverture.

En ce qui concerne le football espagnol, Séville – Valence est l’un des grands duels de la journée. Le Real Madrid, qui accueille Majorque en quête de reprendre la tête, et Villarreal et l’Espanyol, qui accueillent respectivement Elche et Alavés, jouent également. Les rencontres les plus marquantes de la journée sont:

Spezia – Juventus | Serie A | #Allons-y

Les hommes d’Allegri visitent Spezia à la recherche de la première victoire de la saison en Serie A. Après avoir riposté (0-3) en Ligue des champions contre le faible Malmö, les bianconeros veulent entrer dans la dynamique gagnante au plus vite : ajoute deux nuls et deux défaites lors des quatre premières journées. En ce qui est la première année sans Cristiano Ronaldo, déjà joueur de Manchester United, les Turinois veulent regagner l’hégémonie du football italien après avoir cédé le trône à l’Inter d’Antonio Conte. Sans Álvaro Morata et Arthur Melo, le match aura lieu au Alberto Picco Stadio à partir de 18h30 et pourra être vu en direct sur #Vamos.

Séville – Valence | Liga | Movistar LaLiga

Ceux de Julen Lopetegui reçoivent un Valence en hausse de la main de José Bordalás après renoncer à un match nul contre la Real Sociedad à domicile. Avec un match de moins, comme Barcelone, Villarreal et Alavés, les Hispaniques affrontent l’un des matches de la journée : Valence n’a perdu qu’un match au cours de ces cinq premières journées et a retrouvé son identité dans cette nouvelle étape. Sans Cheryshev, Gayà, Soler ou Thierry Correia, l’équipe du Ché veut vite oublier la remontée subie face au Real Madrid. Le duel se jouera au Sánchez Pizjuán à partir de 19h30 et pourra être suivi via Movistar LaLiga.

Manchester United – West Ham | Coupe Carabao | DAZN

Les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer retrouvent West au premier tour de la Coupe Carabao après les trois points obtenus lors de la cinquième journée de Premier League. Avec Cristiano Ronaldo en mode buteur, les Diables rouges font partie des grands candidats au titre et à la suite des compétitions. Parmi eux également la Ligue des Champions, où ils ont commencé par une défaite surprenante contre les Young Boys. Sans Cavani, Telles, Rashford ou Diallo, le choc aura lieu à Old Trafford à partir de 20h45 et pourra être apprécié sur DAZN.

Chelsea – Villa Aston | Coupe Carabao | DAZN

Les hommes de Thomas Tuchel débutent leur carrière en Coupe Carabao comme l’une des rares équipes à rester invaincues dans le football britannique et européen au début de la saison 2021/22.. En tant qu’actuels champions de la Ligue des champions et de la Supercoupe d’Europe, les Londoniens font partie des grands prétendants à tous les titres possibles : l’arrivée de Romelu Lukaku relève le plafond compétitif d’une équipe aux idées très claires, un système immuable et son propre style de jeu. Sans Mendy, Musonda ou Pulisic, Le concours aura lieu à Stamford Bridge à partir de 20h45 et peut être suivi via la plateforme DAZN.