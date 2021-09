Ce que vous ne pouvez pas manquer le mercredi 8 septembre

09/08/2021 à 09:21 CEST

La journée du mercredi 8 septembre est marquée par la dernière journée d’une grande partie des équipes européennes en phase de qualification pour la Coupe du monde Qatar 2022.. Parmi eux l’Angleterre, l’Espagne, l’Allemagne ou l’Italie, qui sont certains des favoris pour participer à la Coupe du monde et jouer un grand rôle dans l’hiver de la saison 2022/23.

Le match entre la Grèce et la Suède sort aussi du lot, clé des aspirations des hommes de Luis Enrique. Après avoir perdu face à l’équipe scandinave, l’équipe ne dépend plus d’elle-même et devra attendre l’échec de Janne Anderson. Les correspondances les plus importantes sont:

Pologne – Angleterre | Tour de qualification Qatar 2022 | Télévision de l’UEFA

Les finalistes européens visitent l’équipe polonaise, dirigée par l’attaquant Robert Lewandowski, avec l’intention de creuser un grand écart et de mettre leur place dans la Coupe du monde Qatar 2022 sur la bonne voie.. Les Britanniques ont battu la Hongrie et l’Andorre (tous deux 4-0) dans cette pause pour les équipes nationales et une nouvelle victoire leur laisserait le plein et une distance pouvant aller jusqu’à huit points en fonction des résultats de la journée. Le match aura lieu au PGE Narodowy à partir de 20h45 et pourra être suivi en direct sur UEFA TV.

Kosovo – Espagne | Tour de qualification Qatar 2022 | TVE 1

La sélection affronte le dernier engagement après la débâcle contre la Suède lors du premier match de la trêve de l’équipe nationale. La victoire contre la Géorgie a renforcé le moral des Espagnols, qui veulent se montrer à nouveau face à un Kosovo faible et faire confiance à l’échec de la Suède contre la Grèce, ce qui leur rendrait la possibilité de dépendre d’eux-mêmes pour participer à la Coupe du monde au Qatar 2022.. La principale absence de l’équipe espagnole est celle de Gayà, qui a déjà quitté la concentration en raison d’une blessure. Le match se jouera au Stadiumi Fadil Vokrri à partir de 20h45 et pourra être vu sur TVE 1.

Italie – Lituanie | Tour de qualification Qatar 2022 | ESPN

Les champions d’Europe en titre sont à la recherche de leur 36e match consécutif sans défaite contre une Lituanie qui ne sait toujours pas ce que c’est que de gagner dans cette phase qualificative de la Coupe du monde Qatar 2022. Ils ont déjà égalé le Brésil en tant qu’équipe qui a ajouté le plus de matchs sans perdre et sont en passe de marquer l’histoire : L’Italie, dirigée par Roberto Mancini, est l’une des équipes les plus fiables avec la plus grande personnalité du football européen. Le duel aura lieu au Stadio Olímpico di Roma à partir de 20h45 et peut être apprécié sur ESPN.

Islande – Allemagne | Tour de qualification Qatar 2022 | Télévision de l’UEFA

Ceux d’Hansi Flick affrontent l’imprévisible Islande avec l’intention de conforter définitivement en haut du tableau du groupe J. Après avoir battu le Liechtenstein (0-2) et battu l’Arménie, la Maanchaft a récupéré sa grande version de la main de l’ancien entraîneur du Bayern. Il est l’entraîneur avec la meilleure expérience lors de ses deux premiers matches en tant qu’entraîneur de toute l’histoire de la fédération allemande.: jamais auparavant deux victoires et huit buts n’avaient été atteints. Le match aura lieu à Laugardalsvöllur à partir de 20h45 et pourra être suivi en direct sur UEFA TV.